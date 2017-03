Carlotto apuntó contra Macri por el "abandono" en el recital del Indio

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, apuntó contra el gobierno nacional por los errores en la organización del recital de Carlos "Indio" Solari que terminó con dos personas muertas y varios heridos.



"Es visible en este momento, en estas políticas que se desarrollan, que quien no es del palo de ellos es un enemigo. Yo creo que si hubiera ido alguien que está de acuerdo con las políticas actuales, no hubiera pasado este abandono", declaró Carlotto en diálogo con radio Del Plata.



El comentario alude al apoyo explícito que brindó Solari al kirchnerismo y a las críticas que sostuvo contra Cambiemos. Por ejemplo, durante el recital del sábado, el popular cantante cuestionó el proyecto oficialista para bajar la edad de imputabilidad penal.



"Parece que no hubo Policía custodiando. Hubo robos. Ladrones comunes que aprovechan las circunstancias. Y exceso de gente en una ciudad chica. Quizás el espacio no era el adecuado. Le quieren endilgar la responsabilidad a su productor. Al intendente mucho no se le entendió lo que dijo. Esto tiene que ser muy bien analizado para que no recaigan las sospechas sobre quien no tiene nada que ver", suscribó Carlotto.



"Parece que además de lo desbordante, hubo entradas truchas que se vendían a un precio muy bajo. Me contaban que se agotó la venta de fernet. Todas esas cosas son antecedentes bravos para esta gente, que cuando va a recitales toma mucho. Y luego vienen las actitudes de desobediencia. Parece que Indio paró varias veces para que no se empujen. Los que estaban atrás ni se dieron cuenta. Adelante fue el drama con la muerte de dos personas", agregó Carlotto.



Y concluyó: "Es muy doloroso para todos. Uno ha sido actor del prestigio de este músico. Es un hombre muy solidario. Sería el colmo que exista una intención de desmerecerlo. Acá hay negocios que se esconden detrás de gente que no quiere hacer negocios y lo mejor es querer boicotear. Hay como una sensibilidad especial en estos tiempos".