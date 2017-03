Docentes bonaerenses extienden el paro: No habrá clases hasta el viernes 17/03

Los gremios docentes de la Provincia de Buenos Aires nucleados en el llamado Frente de Unidad (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA más UDOCBA) seguirán con el paro de actividades mañana (14/03), ya que el Gobierno de María Eugenia Vidal no convocó a una nueva mesa de diálogo para debatir el aumento salarial. También se plegarán al paro nacional anunciado para los días miércoles y jueves, con lo cual serán cuatro días de esta semana sin clases en la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Radio con Vos, Roberto Baradel confirmó que no hubo ninguna notificación con el gobierno, el cual insiste con la conciliación obligatoria, y anunció que este martes habrá paro.



"Ellos siguen en esa postura, mañana va a continuar el paro y el jueves vamos a realizar una movilización a la gobernación", señaló.



Por otro lado, sostuvo que la conciliación obligatoria que buscan aplicar "es ilegal" y apuntó que "vamos a recusar a la cámara y dos de los jueces vamos a iniciarles un juicio político o mejor dicho tribunal de enjuiciamiento porque sacaron una resolución el cual el juez que votó en disidencia aclara que no tienen facultad para hacerlo porque no fue requerido formalmente por la apelación que hizo el gobierno y ellos por motus propio sacaron este fallo que inhabilita el fallo del juez Arias pero no lo podían hacer de la manera que lo hicieron".



"Lo que está haciendo el gobierno es dilatar la discusión" con el llamado a conciliación y agregó que si la gobernadora no tiene los recursos "no se entiende porque no recurren al Estado nacional cuando el año pasado si lo hicieron".



En tanto, la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre había señalado más temprano a La Red que el conflicto "es un tema de dinero, si no hay propuesta con dinero, es muy difícil. Va a aparecer, pero si no aparece, seguiremos en un conflicto muy profundo. Pero estoy convencida de que va a aparecer porque esa plata está". "La paritaria docente implica un trabajo y este año no se ha dado. Hay una intencionalidad de pararse en un lugar y no moverse", agregó.



Acerca del alcance de la medida de fuerza, sostuvo: "No hablamos de un paro por tiempo indeterminado. En la provincia de Buenos Aires, desde Suteba tiene continuidad. Creo que el punto de finalización lo tiene que dar el Gobierno, la pelota está en cancha, fundamentalmente, del Gobierno nacional".