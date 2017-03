Rodríguez Larreta, sobre el recital del Indio: "Yo no sé si lo hubiera autorizado, me hubiera preocupado mucho"

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se refirió esta tarde al trágico recital del "Indio" Solari en Olavarría que el pasado fin de semana dejó 2 muertos y al menos 300 desaparecidos.

"Yo no sé si lo hubiera autorizado, me hubiera preocupado mucho", expresó. También habló del intendente de Olavarría, Ezequiel Galli y sobre la vuelta de las fiestas electrónicas, a poco de cumplirse un año de la trágica fiesta electrónica "Time Warp", que en abril del año pasado dejó 5 jóvenes muertos por consumo de drogas de diseño.

"La organización de eventos tan masivos no es común en la Ciudad. Yo no sé si lo hubiera autorizado, me hubiera preocupado mucho", expresó Rodríguez Larreta sobre el recital del Indio Solari del pasado fin de semana que dejó dos muertos, además de varios heridos y desaparecidos. Asimismo, sobre el intendente oficialista de Olavarría, Ezequiel Galli, apuntado por la oposición y quien hoy responsabilizó a la productora del recital del Indio Solari, la seguridad y la organización del show por los fallecidos.

"Supongo que si el intendente lo autorizó, tendría las cosas en orden. Es un tipo responsable", destacó Rodríguez Larreta en diálogo con Radio Con Vos.

Luego del trágico recital del Indio Solari en Olavarría, varios dirigentes de la oposición salieron a opinar sobre el tema. Uno de ellos fue el ex jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, destituido tras el incendio de la discoteca República de Cromañón y quien acusó al gobierno de proteger al intendente Galli. Ibarra pidió "no sacar ventaja política de una tragedia" y criticó al Gobierno al asegurar que ese espacio "mide las cosas con distinta vara".

En tanto, sostuvo que a diferencia del boliche de Once "éste era el evento del año, hace meses lo venían preparando y el municipio de Olavarría tuvo directa intervención". "En el caso de Cromañón nosotros no sabíamos que había un recital, ni tampoco teníamos por qué saberlo", añadió. En ese sentido, sobre el caso Cromañon Rodríguez Larreta afirmó que "fue un caso extremo, una obra maestra del terror".

Sin embargo, señaló que en el caso de Olavarría, "no está confirmado el motivo de las muertes. La organización puede ser perfecta, pero con 300 mil personas se complica". En cuanto a la vuelta de las fiestas electrónicas, a poco menos de un año de Time Warp, la trágica rave que dejó 5 muertos por consumo de drogas de diseño, Rodríguez Larreta consideró importante "una ley sancionada en la Legislatura que establece niveles de control y concientización".

"Tiene que ver también con conductas personales y hay que apelar a ellas. Queda en cada uno consumir o no ciertas sustancias. También hay otra ley para limitar la publicidad de bebidas alcohólicas", agregó. En otro sentido, el alcalde porteño también se refirió a su principal plan de Gobierno, la urbanización de villas, recalcando que los beneficiados pagarán por los servicios brindados. Insistió en que "a mí me eligieron para gobernar. Yo no hago estas cosas por su sentido electoral". También reafirmó que en estos días se aprobará la urbanización de la villa Fraga, en Chacarita y en breve reubicarán a todas las familias que viven a la vera del Riachuelo.