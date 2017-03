Tres sectores de la UCR se alinearían con Benedetti y Frigerio

El sábado 18/03 en la ciudad de Villaguay, la UCR de Entre Ríos llevará a cabo el Congreso Provincial, donde se sentarán las bases para llevar adelante las negociaciones con los demás integrantes de Cambiemos para la conformación de la lista de diputados nacionales que competirán en las elecciones legislativas de octubre.

Las negociaciones en realidad se circunscriben a radicales y macristas ya que el resto de integrantes de la coalición ni siquiera son tenidos en cuenta, y siendo más realistas aún, atañen solo a los representantes de la UCR y el mandamás del Pro entrerriano, Rogelio Frigerio.

De acuerdo a lo que han dejado trascender los principales espacios internos de la UCR entrerriana, las propuestas respecto a cómo integrar la lista son dos. Ambas sostienen que el primer lugar debe ser sí o sí para el radicalismo, pero varían en lo que respecta al segundo lugar. Mientras algunos creen que el mismo debería ser para el Pro, otros prefieren que los dos primeros sean para la UCR y recién el tercero para los macristas.

Ese es el punto fundamental que se tratará el sábado en el congreso de Villaguay. Hasta el momento dentro de la Corriente Illía, que encabeza el dirigente y director del Banco Nación, Atilio Benedetti, y principal aliado del Pro dentro de la UCR, se sostiene que el primer lugar sea para el radicalismo, el segundo para el Pro y el tercero también para la UCR. Incluso proponen a Benedetti para encabezar la lista, lo que ya tendría el visto bueno de Frigerio.

En consonancia con la Illía, otros dos espacios internos han expresado su apoyo a esa posibilidad. Son los que responden al dirigente, y también funcionario nacional, Fabián Rogel y al intendente de Paraná, Sergio Varisco. Sin embargo en la Illía desconfían de Rogel y dudan acerca del acompañamiento de Varisco. Del primero ponen en tela de juicio sus permanentes cambios de humor ante determinadas situaciones.

Recuerdan que luego del acuerdo con el Pro que dio origen a Cambiemos y que lo obligó a bajar su candidatura a gobernador, Rogel expresó “Varisco y Benedetti vendieron la UCR por dos monedas”, pero luego aceptó sin problemas el cargo en el gobierno nacional que le ofrecieron.

Los radicales de la Illía desconfían tanto de Rogel que hicieron trascender un audio, al que Urgente24 tuvo acceso en exclusivo, donde el dirigente señala entre otras cosas que “Creo que siendo candidato a diputado y logrando serlo, puedo ser un gran aporte para el partido, fundamentalmente para ponerle un freno al Pro y a Frigerio, algo que hoy nadie está en condiciones de hacerlo”, a la vez que agregó “Si el candidato llegase a ser Benedetti y perdemos nos deja de ‘punto’ para el 2019 y a merced de los antojos de Frigerio”, también se refirió a otros precandidatos que se están nombrando, sobre los que expresó “Son la nada, una risa y todos funcionales a Benedetti”.

Por último Rogel aclaró “Yo no voy a salir a hacer una auto postulación de mi candidatura, porque yo no tengo ni casa, así que no puedo darme el lujo de decir algunas cosas y para hacerlo debería presentar la renuncia al cargo que ocupo. Yo no soy un cachivache”. Otro del que temen sea realmente honesto en su acompañamiento es el intendente de Paraná, Sergio Varisco, que ambiciona poder llevar adelante su proyecto personal con vistas a la gobernación en 2019.

Los radicales de la Illía creen que las expresiones de algunos dirigentes del entorno de Varisco respecto a coincidir con la propuesta de Benedetti se debe simplemente a una cuestión de conveniencia. El alcalde está teniendo demasiados problemas en el municipio y su gestión hasta el momento no asegura que Cambiemos pueda lograr el voto de los paranaenses si Varisco sigue sin dar respuestas.

En la Illía sostienen que en realidad “Varisco amaga sumarse, o acompañar nuestra propuesta, pero solo para salvarse él y no porque realmente le interese nuestro proyecto, mucho menos si está Frigerio en el medio, ya que él es el primero que quisiera sacarlo de escena” Los otros espacios radicales Pero la Illía y sus eventuales aliados Rogel y Varisco, no son los únicos espacios dentro de convulsionada UCR entrerriana; si bien quizás sean los más fuertes y con mayor cobertura territorial, los últimos acontecimientos, ocasionados en la relación con el Pro, ha hecho que esos sectores eventualmente más débiles hayan tomado cuerpo y constituido una masa crítica importante.

Quizás en ese contexto habría que ubicar la “tolerancia” de la Illía hacía los espacios de Rogel y Varisco. Sea como sea, lo cierto es que esas otras agrupaciones, además de exigir que el primer lugar de la lista sea para un correligionario, reclaman que el segundo lugar también lo sea para un radical, relegando al tercero al representante del Pro, lo que le deja poco espacio de negociación al interés de Frigerio para sumar una pata peronista a Cambiemos. Hay que recordar que los diputados nacionales a elegir son cinco y que históricamente en Entre Ríos el que gana se lleva tres diputados, mientras que el segundo se lleva dos. Una sola vez se dio que el segundo y tercero llevaran uno cada uno.

Por eso los dos primeros lugares son fundamentales, ya que quien ocupa el tercer lugar entrará solo si se ganan las elecciones. Y tal como están las cosas para Cambiemos hoy por hoy, no hay ninguna garantía de ganar. Entre los principales dirigentes de esos espacios opositores a la Illía, se encuentran, el senador Raymundo Kisser, el diputado Alberto Rotman, Luís Kirpach, Alejandro Carbó, Jorge Landra y muchos otros. El papel del Pro En realidad tendríamos que decir “el triste papel del Pro”, ya que la negociación con los radicales se circunscribe solo a las decisiones de Rogelio Frigerio y nadie más.

El Pro entrerriano se encuentra intervenido desde el año 2014 por decisión de la conducción nacional. La única dirigencia, si es que se puede denominar así, del Pro en Entre Ríos está conformada por funcionarios en distintos lugares. Algunos de ellos son legisladores (concejales, diputados y senadores) y otros cumplen funciones en distintos entes nacionales en la provincia. En total serán una centena de personas.

El partido tiene registrados a la fecha 7410 afiliados, aunque se duda mucho que ese número sea real ya que han existido muchas maniobras extrañas en el manejo del padrón. Hace unos días un grupo de afiliados, integrantes de la Agrupación Alberdi, hizo una presentación en la Justicia Electoral Federal exigiendo la normalización del partido. El juez interviniente convocó a una audiencia entre los afiliados y el interventor Marcelo Sorgente, pero este ni siquiera apareció por Paraná y envió a la actual viceintendenta de la ciudad, Josefina Etienot, quien supuestamente es apoderada del partido. Los afiliados no reconocieron su presencia debido a que al estar intervenido el partido la única autoridad es el interventor.

El secretario del Juzgado, sin embargo, hizo caso omiso a ello y obligó a que la audiencia continuara. Se espera ahora la resolución del Juez. Para los afiliados del Pro entrerriano es muy extraño que se haya extendido durante tanto tiempo la intervención, ya que desde 2014 a la fecha se le han otorgado cinco prórrogas de 180 días cada una, cuando lo habitual es no dar más de dos prórrogas y exigir la normalización o dar por caducada la personería en el distrito.