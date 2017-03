Emilio O. al juez Moro: "La caja negra existió desde siempre"

La compañía constructora privada Odebrecht fue fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht Pernambuco, en 1944, en Salvador de Bahía.

Era la etapa final del Estado Novo, el golpe de Estado que dio Getúlio Vargas (Presidente de Brasil durante 3 períodos diferentes) en 1937, con el argumento que había una conspiración comunista en marcha.

En esos días, Vargas creó el DASP (Departamento Administrativo del Servicio Público} y el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el INdEC brasilero), abolió los impuestos en las fronteras interestaduales y creó el impuesto a la renta, adoptó la centralización administrativa y organizó el Consejo Nacional del Petróleo (que en 1951 pasó a llamarse Petrobrás), la Compañía Siderúrgica Nacional, la Compañía Vale do Rio Doce, la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco y la Fábrica Nacional de Motores (FNM), entre otros.

En 1941, él implementado el Código Penal y el Código Procesal, hasta hoy en vigor. Y en 1943, creó la CLT (Consolidación de las Leyes del Trabajo), garantizando la estabilidad del empleo después de 10 años de servicio, descanso semanal, la reglamentación del trabajo de menores, de la mujer, del trabajo nocturno y fijando la jornada laboral en 8 horas de servicio.

Deberá recordarse que en aquel 1944, fue enviada la Fuerza Expedicionaria Brasileña a combatir en Italia, integrando las tropas aliadas contra el Eje.

Desde entonces, Brasil tuvo los siguientes presidentes:

* José Linhares (29/10/1945 a 31/01/1946),

* Eurico Gaspar Dutra (31/10/1946 a 31/01/71951),

* Getúlio Vargas (31/01/1951 a 24/08/1954),

* João Fernandes Campos Café Filho (24/08/1954 a 08/11/1955),

* Carlos Luz (08/11/1955 a 11/11/1955),

* Nereu Ramos (11/11/1955 a 31/01/1956),

* Juscelino Kubitschek (31/01/1956 a 31/01/1961),

* Jânio Quadros (31/01/1961 a 25/08/1961),

* Ranieri Mazzilli (25/08/1961 a 07/09/1961),

* João Goulart (07/09/1961 a 01/04/71964),

* Ranieri Mazzilli (02/04/1964 a 15/04/1964),

* Humberto de Alencar Castelo Branco (15/041964 a 15/03/1967),

* Artur da Costa e Silva (15/03/1967 a 31/08/19691),

* Junta de Gobierno Provisional (Augusto Rademaker/Aurélio de Lira Tavares/Márcio Melo, 31/08/1969 a 30/10/1969),

* Emílio Garrastazu Médici (30/10/1969 a 15/03/1974),

* Ernesto Geisel (15/03/1974 a 15/03/1979),

* João Figueiredo (15/03/1979 a 15/03/1985),

* Tancredo Neves/José Sarney (15/03/1985 a 15/03/1990),

* Fernando Collor de Mello (15/03/1990 a 29/12/1992),

* Itamar Franco (29/12/1992 al 01/01/1995),

* Fernando Henrique Cardoso (01/01/1995 al 01/01/2003),

* Luiz Inácio Lula da Silva (01/01/2003 al 01/01/2011),

* Dilma Rousseff (01/01/2011 al 31/08/2016),

* Michel Temer (31/08/2016 y en funciones).

Emilio Odebrecht, padre del detenido Marcelo Odebrecht, fue contundente ante el juez Sergio Moro, el magistrado de la Operación Lava Jato: "Siempre existió una caja negra para las donaciones proselitistas no oficiales".

Es algo que cualquiera lo sabe: los negocios con el sector público pagan la politica, y no sólo en Brasil sino, por lo menos, en todo el mundo emergente. Pero algo tan obvio parece que fue novedad para Moro, y para algunos periodistas brasileros que viven en un tupper.

"Siempre ha habido. Desde mi tiempo, el tiempo de mi padre (Norberto) y también Marcelo [Odebrecht]", dijo en una declaración colocada en sobre sellado por el juez Sergio Moro. Por un fallo de la Cámara Federal, el video fue liberado y el diario Folha de S. Paulo accedió al contenido.

El mensaje es concreto: la corrupción no la inventó el Partido Trabalhista sino que, en todo caso, se aprovechó de ella pero es estructural porque, de lo contrario, no se pueden hacer negocios de obra pública en Brasil. Urgente24 agrega: probablemente, tampoco en la Argentina ni en el resto de América latina. Ni en África. Ni en gran parte de Asia.

Habría que preguntarle al exfiscal Antonio Di Pietro, protagonista del Mani Pulite, cómo es hoy en Italia.

Emilio Odebrecht habló como testigo de la defensa de su hijo Marcelo Odebrecht, y aceptó que el ex ministro Antonio Palocci actuó a favor de los intereses de la compañía y se le conocía en la jerga doméstica como "el italiano".

Moro puede aceptarlo o no pero Emilio Odebrecht fue concreto: las contribuciones empresariales a la política resultan "un modelo predominante" en el país. Y es una "mezcla" de recursos 'blancos' y 'negros'.

"En mis tiempos, las cosas eran mucho más simples. No tenía la complejidad que la organización tiene ahora, que trabaja en más de 20 países y debe negociar con una indefinida cantidad de empresas", dijo.

Emilio, quien ha accedido a un acuerdo de colaboración o delación premiada que le ofreció la Justicia brasilera, se alejó del negocio cotidiano en 2001, cuando dejó la presidencia del grupo a su hijo Marcelo. Según él, en su tiempo, sólo había una caja para distribuir los fondos no contabilizados entre los partidos políticos o los beneficiarios.

"Había una regla: o se aportaba a todos o a nadie", dijo.

El patriarca del grupo dijo que nunca trataron de sobornar al mencionado Palocci, pero tenía duda que pudo haber sido uno de los operadores de PT (Partido dos Trabalhadores) y recibió el favor de los recursos del partido.

Odebrecht dijo que Palocci era "un hombre prudente y bien informado", y al que le gustaba discutir el futuro del país con él.

Además del testimonio de Emilio, también testificó en secreto ejecutivo Márcio Faria, otro integrante de la conducción de la empresa.

Ex presidente de Odebrecht Ingeniería Industrial, participó en negociaciones con Petrobras que resultan el objetivo de la acción penal.

"El programa de gobierno fue la revitalización de la industria de la construcción naval en Brasil", recordó el ingeniero, quien dijo que estaba en contra de la idea. "Fue un segmento que no tenía futuro. Yo no tenía la tecnología, no tenía mano de obra especializada, ningún proveedor y básicamente enfocado en un solo cliente, Petrobras."

El ejecutivo dijo que estaba en minoría en contra de la ejecución del proyecto. Según él, las negociaciones con Palocci no eran parte de su trabajo sino del de Marcelo Odebrecht.