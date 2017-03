AFA se saca unos cuantos pesos de encima: Fox y Turner se quedan con la televisación

La AFA, la Comisión normalizadora y la Comisión de ofertas de derechos audiovisuales sellaron en horas de la tarde de ayer (13/03) un acuerdo histórico. Luego de largos 8 años que costaron al fisco casi 12 mil millones de pesos desde su creación en 2009, las compañías estadounidenses Fox y Turner serán las responsables de comercializar la transmisión del fúbtol argentino.

Esto deja fuera de juego a ESPN, empresa que luchó hasta el último minuto para poder compartir el contenido audiovisual con sus televidentes. De hecho, pidió una audiencia para seguir negociando este martes 14 de febrero, pero existe una fuerte presión de la AFA para cerrar lo pactado con Fox y Turner.

Es que el Grupo Clarín envió una carta documento a la calle Viamonte 1366 notificando a la Asociación del Fútbol Argentino que de firmarse el contrato con las empresas ya mencionadas, retiraría de manera automática la demanda que inició en 2009 por la rescisión sin justificación del contrato en 2009.

"Con relación a la oferta formulada a la AFA el día 20 de febrero de 2017 por Turner Broadcasting System Latin America Inc. ('Turner') conjuntamente con Fox para la adquisición de los derechos de transmisión y televisación por distintos medios y plataformas de los partidos de fútbol correspondientes a los torneos de primera división organizados por la AFA, y teniendo en cuenta las conversaciones mantenidas con Uds., únicamente en el supuesto de resultar adjudicatarias Turner y Fox, o cualquiera de sus empresas controladas, de los mencionados derechos sobre el fútbol argentino para su explotación en el segmento Premium y PPV (Pay Per View, "pagar para ver"), TSC (Televisión Satelital Codificada) garantiza a Turner que la explotación plena de los mismo no se verá obstaculizada, obstruida ni impedida de modo alguno por demanda promovida por TSC", aclara el documento.

Según pudo saber Urgente24, la AFA corría en desventaja esta carrera judicial, por lo que se venía una demanda multimillonaria por parte del Grupo Clarín, que tenía contrato con el entonces titular Julio Grondona hasta 2014.

La otra tentación que llevó a los dirigentes del fútbol a firmar con Turner y Fox fue la decisión de las empresas de quedarse solo con el negocio de la transmisión en vivo, dejando las retransmisiones y viralizaciones para las arcas de la calle Viamonte.

El Grupo Clarín se mostró interesado en el convenio, ya que Fox (de estrecho vínculo con TyC Sports) se encargaría de la transmisión dentro del territorio nacional, mientras que Turner lo hará para el resto de Latinoamerica y el mundo.

Por otro lado, Clarín se mostró reacio al intento de los otros oferentes (principalmente de Media PRO) de querer encarecer el abono básico de las cableoperadoras (entre las que se encuentra Cablevisión).

Fuentes oficiales confirmaron entonces que Fox y Turner aportarán a la AFA unos 3.000 millones de pesos por temporada, más una llave de 1.200 millones, por lo que de agosto a diciembre de 2017 una suma para nada despreciable: $4.200 millones.

Solo resta formalizar a Claudio 'Chiqui' Tapia (Barracas Central) como nuevo presidente de la AFA.