El ‘Indio’ Solari lloró, pero admitió que dejaron entrar a más gente al recital

Hasta el momento nada indica una relación comercial entre el ‘Indio’ Solari y la productora En Vivo de los hermanos Marcos y Matías Peuscovich. De los allanamientos realizados a la empresa aún no surgió un vínculo. Sería extraño porque Solari admitió en su declaración ante la fiscal que trabaja con esa ‘gente’ hace 10 años. El ‘Indio’ sabe que si se demuestra relación comercial con los Peuscovich se convertirá de inmediato en otro Patricio Fontanet, el líder de Callejeros que terminó preso por la Tragedia de Cromañon porque era co-organizador de los shows. Y en ese escenario le cabrían 5 años de prisión.

Además del vínculo comercial se espera otro dato fundamental para el futuro de la investigación: determinar las causas de las dos muertes. Si estás se debieron a deficiencias en las organización se estará ante otro caso de estrago culposo.

Solari por ahora puede estar tranquilo porque en el contrato para el show de Olavarria no figura co-organizando el evento.

La ironía haría que de demostrarse que Solari no tuvo nada que ver con la organización él incluso podría reclamar una indemnización.

Pero en sus dichas como testigo ante la fiscal Susana Alonso habrían surgido algunos detalles que complican la situación del cantante. En el programa Animales Sueltos, anoche (13/3) el periodista Fernando Carnota adelantó que "una alta fuente de la investigación dice que están preparando la imputación por estrago culposo a los dos empresarios [Vivo S.A.]".

Y sobre la declaración de Solari reveló que dijo: "Es habitual que en determinado momento del show se abran las puertas del recital para que ingreso el público que no compró entradas". A su vez, el músico remarcó que "hace diez años" que trabaja junto a la empresa Vivo S.A., de Marcos y Matías Peuscovich.

La investigación tiene por ahora una carátula: “Averiguación por causales de muerte”. Será clave determinar a partir de las pericias en qué circunstacias murieron Javier León y Juan Francisco Bulacio para definir si hubo responsabilidades directas o indirectas. Eso podría derivar en una imputación culposa o dolosa (que tiene penas más graves, ya que considera que hubo intencionalidad).

En tanto, voces reconocidas del ambiente del rock salieron a criticar, algunos con dureza, a Solari, que apenas recibió el respaldo público de Andrés Calamaro, mostrando que está quedando aislando.

Mario Pergolini , otro referente del mundo del Rock desde la radio y uno de los pocos que pudo entrevistar a Solari :

“La producción tendría que entender que van miles de personas, tendrían que prever cómo son las entradas y las salidas. Las desconcentraciones deberían ser mucho más amplias. No podemos decir que 'el predio me aguanta'. Aguanta hasta donde aguanta, no aguanta mucho más“, dijo en habló en su programa de FM Vorterix este lunes (13/3).

En relación al comunicado "Los medios están vendiendo pescado podrido" que publicaron desde el entorno del cantante en su página oficial de Facebook, el conductor opinó: “Me parece que salir y decir (por el Indio) que están diciendo cualquier cosa en los medios no tendría que haber sido la primera avanzada de argumentos“.

“Es cierto que la música no tiene la culpa. Ya tenemos los elementos, después de tantos años de entretenimiento, para que no haya mareas humanas que no sean dañinas. Alguien tendría que haber controlado, el estado de Olavarría o la organización. Creo que va a haber un punto de quiebre, por lo que le va a implicar al Indio y a toda su gente”, concluyó.

Jorge Lanata , en Radio Mitre:

"Yo nunca en la vida le creí una palabra a Los Redonditos, me parecen unos mentirosos de toda la vida, con todo ese verso anti-sistema", arrancó el periodista en su pase radial con Marcelo Longobardi este lunes 13/3 y recordó: "El Indio no vive acá, vive en Estados Unidos".

"No sé si está bien hacer un recital con tanta gente. Hacé un recital de 100 mil personas. Hacé 2, hacé 4 River, no hagas un recital con tanta gente junta. No lo podés controlar", continuó.

"Es más barato para ellos (por la organización) hacerlo al show en Olavarría o Tandil. Por eso se van", argumentó Lanata en referencia a por qué Solari no hace los shows en la Ciudad de Buenos Aires.

Roberto Pettinato, exSUMO y músico:

"Si vos tenés responsabilidad algo tenés que hacer. Garpás o lo que sea pero por lo menos presentate en el juzgado. Podés pedir bajar en el helicóptero si tenés mal la cola, o llamar a las familias. 'Les pido disculpas y quiero contribuir con las familias', comprales un cajón de la p… madre y algo que los ayude. Pero yo dudo tanto que vos te sientas mal. Creo que estás pensando más en cómo hacer un nuevo recital con la entrada un poquito más barata en homenaje. 'El show de los dos Bulacios' y hacés una mentira, por supuesto, pero para que la gente diga 'hace un recital semi gratis'", dijo en su programa La Homiga Imperial.

"¿Sabén cómo vive (el Indio Solari) en Parque Leloir? Con cuatro perros Dóberman y escopetas. Eso es lo maravilloso del Indio que te canta todas esas canciones… Loco de atar. Yendo a los shoppings con una gorra y peluca para que no te reconozcan. Mirá si Luca (Prodan) te viera… Qué triste. Me acuerdo que a las dos semanas de que murió te pelaste y te pusiste anteojos oscuritos para ver si levantabas un poquito más de público", agregó.

Y propuso: "Todos nos acordamos pero no quiero hablar especialmente de vos, lo que sí quiero hablar es que tenés que tener un gesto. Tenés que hacer algo palpable para esas familias, podrían ser unos millones, ¿qué te parece? Si les das aunque sea tres palos a cada familia".

"Les hacés creer que van a ver algo maravilloso y todo en medio de una gran, enorme desorganización. No sé si es culpa tuya o no porque no se sabe nada. Por un lado tenés a la prensa que te tiene miedo a vos y a tu horda de vikingos, que tampoco lo son porque no vienen acá y te rompen media Ciudad de Buenos Aires. Son gente tranquila que a mí me han gritado toda la vida 'aguanten Los Redondos' sabiendo que sé la verdad de vos. No sos un tipo admirable ni para mí ni para mucha gente del rock, menos para tus músicos que has matado de hambre y mucho menos para los que te conocen del gueto. Para la gente de afuera venís a ser un semi Dios, pero vos sabés muy bien que no es lo que está pasando con vos. No es el Parkinson: son tus discos", fustigó.

“El Indio se va lavando las manitos, ya dijo su mensajecito con dos o tres cositas nada más. El intendente ya está diciendo 'bueno, en realidad el contrato no era con la productora'", concluyó.

Bobby Flores , otro referente del mundo del rock:

"Cuando te dejás llevar por la codicia empieza la tragedia", arrancó el conductor en declaraciones al programa radial De caño vale doble.

En referencia a Solari, indicó: "El gran aporte que hizo el rock a la cultura de masas fue que por primera vez el que estaba arriba del escenario no era diferente al que estaba abajo. Cuando te olvidás de que el que estaba abajo o el que está arriba es igual a vos, empiezan los problemas". En ese sentido, agregó: "El rock se hizo grande en los años '80 porque veníamos de una época espantosa de nuestra sociedad y nos cuidábamos mucho".

"Como la mier… que flota en el agua, está flotando ahora en el aire toda la hipocresía del rock argentino", ilustró.

"Es una demostración de un afán de poder y quién tiene la p… más larga, eso hay que abolirlo. Siempre es contraproducente ese tipo de demostraciones: 'que vamos a llenar la plaza', 'vamos a llenar el estadio', vamos a llenar los boliches'. No hay que llenar nada. Son épocas donde los peligros se multiplican, sobre todo para los jóvenes. Nunca estuve de acuerdo con estos inventos modernos de mover las cosas. Cuando más lejos estás, más tenés que extremar las medidas de seguridad. Algo va a fallar y, cuanta más gente, más quilombo", concluyó.