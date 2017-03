La obsesión de Macri: Que no se pinche el salvavidas

Urgente24 ya ha informado que en los próximos comicios legislativos el gobierno de Cambiemos se juega mucho de su futuro. Y Mauricio Macri cuenta con la alta imagen positiva de María Eugenia Vidal para encarar la campaña (ya hemos visto al Presidente en diversos actos junto a la gobernadora bonaerense). Por eso es que será justamente hacia allí -hacia Vidal- adonde la oposición apuntará sus dardos.

El rol de Vidal es clave. “La gobernadora va a ser la cara de Cambiemos”, trazan los armadores de campaña cuando se los consulta por candidaturas.

Entonces Macri teme que desde la oposición logren erosionar la imagen de la mandataria provincial, un capital crucial para las próximas elecciones legislativas, siendo la provincia de Buenos Aires el distrito en el que se definen los comicios. Cabe recordar que Macri no goza allí de la misma aceptación que la gobernadora.

Además, los diversos conflictos en la Provincia pueden afectar la imagen de Vidal. El de los docentes es el más importante y el que parece no tener una resolución simple a corto plazo. En las últimas horas, desde el kirchnerismo salieron con los tapones de punta contra la gobernadora, luego de que dijera -en un mensaje que publicó a través de Facebook- que la provincia está "fundida".

"Tal como les prometí, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. La provincia de Buenos Aires está fundida, y esto no es una forma de decir, esto es la realidad", fue una de sus frases, en el contexto del paro docente.

Y la ex ministra Silvina Batakis, quien estuvo a cargo de las finanzas provinciales en los últimos años, retrucó: "Una provincia fundida no emite US$4.500 millones de dólares en 12 meses. Si estaba/está fundida, entonces engañaron a los bancos e inversores internacionales".

También a través de las redes sociales, la ex funcionaria de Scioli recordó que "cuando hablaron con los inversores, explicaron y mostraron la sostenibilidad de las finanzas de la Provincia en varios documentos", en contraste con el discurso que utilizan ahora para justificar la negativa a los docentes.

Antes de presentar una serie de documentos que apoyan su postura, la economista expresó: "También me pregunto, ¿cómo hicieron el año pasado para poder cerrar la paritaria con números en que todos estuvieron de acuerdo sin esgrimir por supuesto que la provincia estaba fundida? La fundieron durante 2016 entonces".

Respecto al conflicto docente, uno de los que también se expresó fue el diputado nacional del Frente Renovador Sergio Massa, quien afirmó que el gobierno “se ha empantanado en discusiones más vinculadas a la política”, y aseguró que están planteando el conflicto con los gremios “en términos de a quién querés más, ¿a mamá o a papá?”.

Massa aseguró que desde el gobierno “están pretendiendo discutir con el pasado cuando en realidad todos sabemos que el pasado es sinónimo de corrupción y de fracaso”, y aseguró que el presente también “está siendo gris y triste”.

Pero el de los docentes no es el único conflicto actual: también los médicos se han declarado en las últimas horas en pie de guerra anunciando un paro de actividades.

Médicos bonaerenses aunados en la Asociación de Profesionales de la Salud (CICOP) llevarán a cabo mañana (15/03) un paro de actividades por 48 horas en hospitales públicos para reclamar un aumento salarial y otras mejoras laborales. La medida de fuerza, que afecta miércoles y jueves la atención en consultorios externos y cirugías programadas en centros de salud provinciales y municipales, será la sexta que el gremio sanitario realiza en lo que va del año.

Para colmo, el recital del Indio Solari en Olavarría, que dejó dos muertos y muchísimas críticas por la falta de controles, también toca de cerca a Vidal: el intendente Ezequiel Galli es hombre del PRO. En la conferencia de prensa que brindó el domingo, Galli involucró a las distintas esferas de Cambiemos, en un intento de demostrar que no estaba sólo en el asunto. Dijo que tanto en la intendencia, la gobernación y hasta en la Presidencia de la Nación "estamos trabajando fuertemente para solucionar lo que tenemos hoy".

Por ahora, la gobernadora no se ha expresado públicamente al respecto de estas muertes y sólo se limitó a hacer control de daños políticos. Desde algunos sectores ya están reclamando su palabra, diciendo que "se borró" y "no da la cara", además de que le habría "soltado la mano" a Galli. Lo cierto es que la orden habría sido no exponer a Vidal en este asunto, que mantenga el perfil bajo, para evitar cualquier repercusión negativa en su imagen.

Aníbal Fernández tuiteó al respecto:

TRABAJO SUCIO

La operación mediática para limpiar a Vidal y culpar al Indio https://t.co/7qfNYu106W pic.twitter.com/U2ipAhPln5 — En Orsai (@EnOrsai) 14 de marzo de 2017

Lo cierto es que la prioridad -urgencia- de Macri es cuidar la imagen de Vidal. Ella es la llave, el salvavidas para lo que se viene.