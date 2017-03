¿Se acerca la excarcelación de Sala?: La Corte pidió la opinión de Gils Carbó

La Corte Suprema le pidió este miércoles su opinión a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, sobre los pedidos de excarcelación de la dirigente Milagro Sala, detenida en Jujuy en el marco de distintas causas.

Los pedidos que llegaron a la Corte fueron interpuestos por la defensa de la líder de la agrupación Tupac Amaru se refieren a la causa por asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión.

En 1er término, la defensa de Sala solicitó ante la Corte la nulidad de la detención, a raíz de su condición de parlametaria del Mercosur, lo que le concede "inmunidad de arresto".

Por otro lado, la representación legal de la dirigente también apela la confirmación de la prisión preventiva por parte del Supremo Tribunal de Justicia jujeño. Para la defensa, la medida cautelar dispuesta resulta contraria al principio de inocencia y a los estándares internacionales en materia de encarcelamiento preventivo, por cuanto no estarían debidamente acreditados ni los hechos imputados ni el peligro de obstaculización del proceso, señala el Centro de Información Judicial.

Los pedidos de excarcelación de Sala tiene además el respaldo de Naciones Unidas, cuyo Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias concluyó que la de Sala se cuadra dentro de estas por lo que instó al gobierno de Mauricio Macri a procurar la libertad de la dirigente. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo eco de esa recomendación.

Estos antecendentes hacen suponer que Gils Carbó se ampará en el derecho internacional para recomendar la excarcelación de la dirigente. No obstante, la eventual opinión de la Procuradora no es vinculante, es decir, que el máximo tribunal no está obligado a acatar sus recomendaciones.

Tras el dictamen de Gils Carbó, la Corte deberá resolver si le otorga la excarcelación a Sala, al considerar que por ser integrante del Parlasur tiene fueros y, en consecuencia, inmunidad de arresto.

El alto tribunal dispuso semanas atrás una evaluación del estado de salud de la líder de la Tupac Amaru y pidió saber si recibe atención en el penal, además de las condiciones en las que se encuentra arrestada.

Previo a resolver los recursos interpuestos, el Máximo Tribunal entendió que correspondía tomar conocimiento de la posición del Ministerio Público con relación a los planteos formulados y dispuso la vista pertinente.