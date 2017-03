La venta de cerveza en el recital: Un video complica más al Intendente de Olavarría

La Justicia continúa investigando las responsabilidades por la muerte de dos personas en el show del "Indio" Solari en Olavarría el pasado sábado 11/03, un video dado a conocer este martes 14/3 por la noche por el programa TN Central de Nicolás Wiñazki y Luciana Geuna, muestra las negociaciones previas al show, llevadas a cabo por el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli y los productores del músico, Marcos y Matías Peuscovich, ya imputados en la causa.

En las imágenes, puede verse a Galli mediando entre el equipo de Solari y los vendedores de cerveza de cara al masivo evento. El video muestra una discusión acalorada entre Matías Peuscovich (productor) y los vendedores, pero siempre con el intendente Galli presente y dentro de las oficinas municipales.

La pelea es en torno a dónde ubicar la "cantina" para vender la cerveza: los puesteros la querían detrás del escenario y los productores insistían con ponerla afuera en la entrada. "La gente no va atrás de los escenarios. Son recitales, por más que yo abra toda la calle la gente va a ir a otros lugar", argumenta Pesucovich, quien le explicaba a la vendedora por dónde iban a ingresar los micros.

Dos datos llamativos surgen de la reunión. Primero, cómo los productores que debían encargarse de lo que sucedía adentro del predio, estaban tomando decisiones sobre la venta de alcohol fuera del mismo. Segundo, que una vendedora ya anticipa que iban a ir "300 mil personas".

Cuando la conversación sube considerablemente de tono, Peuscovich apunta contra una mujer que lo contradecía: "Nunca hiciste una cantina de un show y yo hago shows hace 20 años". Y la vendedora replica: "Para vos pasa nada y para mi si pasa, 300 mil personas no van a andar. Yo no vine a hablar con vos sino con el intendente, porque el intendente me dijo a mí que sí".

Ante esto, se puede ver como Galli, que trataba de calmar a los presentes haciendo ademanes, pide que apaguen la cámara que filmaba. Este martes 14/03, la fiscal Susana Alonso imputó a Marcos y Matias Peuscovich. Por el momento, la carátula es "averiguación causal de muertes" de Javier León y Juan Francisco Bulacio. "Ahora son sospechosos", dijeron en la Justicia. El Indio Solari y el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli son testigos, pero su situación podría cambia