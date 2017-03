"Moreno es la Süller de los K: Busca quilombo para tener un poco de cámara"

Después de que aparecieron pintadas intimidatorias en el frente del estudio de grabación de Mariano Bonadio, hijo del juez federal Claudio Bonadio, en el barrio porteño de Villa Ortúzar, el exsecretario de Comercio Interior de Cristina Fernández grabó un video destinado al magistrado donde repudió el acto pero desafió a pelear al juez.

A través de las redes sociales, Moreno publicó un video donde se lo ve solo frente a la cámara e "invita" al juez a encontrarse "dónde sea, cuándo sea y cómo sea" para "resolver los temas pendientes", aunque no explica cuáles son.

Cabe recordar que en agosto de 2016 Bonadio elevó a juicio oral la causa en la que está imputado el exfuncionario por repartir cotillón con la consigna "Clarín Miente".

Antes, el magistrado procesó a Moreno y sostuvo que contó con la "colaboración del Directorio de la corporación del Mercado Central de Buenos Aires, integrado por el presidente Carlos Alberto Martínez; Vicepresidente Fabián Enrique Dragone y el Gerente General Guillermo Rubén Cosentino".

A continuación el mensaje de Moreno a Bonadio:

Bonadio, acabo de escuchar tus declaraciones alrededor de lo que le ha pasado a tu hijo. Eso estuvo mal, coincido con vos que con la familia no hay que meterse. Pero hiciste esas declaraciones en el programa de (Jorge) Lanata, y ese Lanata llamaba a mi mamá con 82, 83 años, porque yo viví con mi mamá. La llamaba, y ella me decía 'recibí un llamado de Lanata'. 83 años… Y también se metieron con mi hija. Así que coincido con vos que con la familia no hay que meterse. Ahora, eso de que dijiste que 'dónde sea, cuándo se y cómo sea', sí te lo acepto. Dónde sea, cuándo sea y cómo sea, vos elegís dónde nos vemos. Y en los términos que quieras. Te mataste a dos, pero a uno lo mataste por la espalda cuando corría. Vamos a ver frente a frente Bonadio, y resolvemos todos los temas que tenemos pendientes. Cuando quieras, como quieras y donde quieras. Chau Bonadio.

Repercusiones:

Longobardi:"Vi llorar a Mastellone de La Serenisima por los aprietes a punta de pistola de Guillermo Moreno.Lo mismo pasaba con SanCor." — María de los Angeles (@mariadelos1981) 9 de marzo de 2017

Ya todos sabemos lo mafioso y patotero, qué es Guillermo Moreno.

El tema son los Jueces, qué no reaccionan.#UnaVerguenza pic.twitter.com/uNZ1F9ff4n — Luis Rodríguez (@luisrodriguezrm) 15 de marzo de 2017