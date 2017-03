Tras aprietes de FIFA, Tapia despejó rumores y confirmó la SúperLiga

Claudio Tapia, quien será el nuevo presidente de AFA a partir del próximo jueves 30 de marzo, decidió romper el silencio luego de cerrar la lista para las elecciones.

Si bien en un momento se evaluó incorporar a Rodolfo D'Onofrio y Marcelo Tinelli, quienes no llegaron a armar la propia y quedaron afuera, el yerno del camionero Hugo Moyano confirmó que finalmente se creará la SuperLiga. Y para su conducción, los dirigentes de River y San Lorenzo parecen estar confiados.

"Hay que hacer campeonatos más atractivos. Hay que lograr respeto, y ser respetuosos de los reglamentos. Si no enriquecemos este producto, si no trabajamos juntos los dirigentes, no vamos a lograr el orden que necesitamos. La Superliga le va a aportar profesionalismo al fútbol argentino. Los dirigentes decidirán quién va a conducirla", declaró Tapia.

En diálogo por Crónica TV durante la tarde del pasado martes 14 de marzo, el presidente de Barracas Central reconoció que "Luego de la votación 38 a 38 logramos unificar a los dirigentes. En la AFA no se respetaba el estatuto ni la constitución".

"Aprendimos de nuestros errores. Es la manera de entender este camino, hay muchos dirigentes capaces y profesionales", consideró.

Tinelli también se encargará de explotar el producto Lionel Messi y Selección argentina de fútbol.

El conductor de ShowMatch, uno de los programas de la TV argentina más caros por segundo de publicidad ($35.000), estará en los detalles funcionales del equipo nacional, pero también explotará el marketing y captará nuevos auspicios para el equipo de Lionel Messi que lidera el ranking FIFA.

La gran apuesta será reeditar los contratos vigentes y darle mayor sustento financiero a la entidad de la calle Viamonte.

#SuperLiga

La idea es que sea un torneo de la A con 20 conjuntos y que se juegue con partidos de ida y vuelta, y el fin de los promedios para el descenso. El proyecto establece, además, una política que plasmó Mauricio Macri en Boca: controlar a los clubes, con sanciones deportivas para quienes creen nueva deuda.

El debate que intentan destrabar es cómo llegar a un campeonato de 20 equipos. Por ahora, la posibilidad más concreta es que haya cuatro descensos y solo dos ascensos en las próximas temporadas para llegar a 2020 con 20 clubes en la máxima categoría y también en la B Nacional, categoría que también sería organizada por la Superliga.

Bajo la órbita de la AFA quedarían los demás campeonatos de Ascenso y la Selección Argentina.

La Superliga también estará a cargo de determinar las fechas y horarios de los partidos de la máxima categoría y de la B Nacional y sus modificaciones.

Con un formato similar al de España e Inglaterra, la Superliga tendrá un presidente, dos vices, un CEO y su organización no dependería de la AFA. Por ello, se denomina vulgarmente como "una AFA paralela".

El CEO será elegido después de un casting y no se descarta que sea extranjero.