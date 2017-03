Isela, la sombra negra de Dietrich

"(...) Sr. Rodolfo Tailhade.- (...) Señor ministro: una cuestión positiva de su intervención es que en su discurso aparece por primera vez que Aerolíneas Argentinas es el eje principal de la política aerocomercial. Esto no había pasado nunca a lo largo del año pasado, a tal punto de que el presidente de la Nación jamás viajó en Aerolíneas Argentinas, hasta que tuvo que volver de España cuando estalló el escándalo de Avianca. Se tomó por primera vez en su gestión un avión de Aerolíneas Argentinas para disimular un poco el escándalo de Avianca.

Pero la pregunta que voy a hacer no tiene que ver con Avianca sino con Aerolíneas Argentinas. Me gustaría que reitere en esta reunión de comisión por qué se fue Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas. Quiero saber si ella estaba decidida a oponerse al ingreso de las low cost, y si estaba decidida también a seguir avanzando con el plan de negocios que venía desarrollando Aerolíneas Argentinas desde hacía varios años bajo la presidencia de Mariano Recalde.



Esa es la pregunta sobre Aerolíneas Argentinas. Ahora le voy a preguntar sobre Flybondi. ¿Qué pasó con esta compañía? Usted no le adjudicó las rutas que recomendó ANAC. Ahora bien, usted dijo que a Avian no le iban a adjudicar rutas porque, por decisión del presidente, tenía que someterse al Protocolo de Transparencia. Mientras tanto, a Flybondi no le pidieron lo mismo. ¿Por qué Flybondi no está en la misma situación si el fiscal Di Lello y el juez Torres están investigando la presencia de funcionarios públicos en Flybondi? Tendría que seguir el mismo protocolo que sigue Avian. Sin embargo, usted no la manda a protocolo sino que decide postergar la adjudicación por una razón que a mí me llama la atención: que no tiene aviones. O sea que se trata de una compañía aérea a la que se le adjudicaron rutas pero que no tiene aviones. Y usted acaba de decir que se presentaron contratos de compra de aviones. ¿Tiene o no tiene aviones? ¿O la compra de aviones no está claramente establecida en el contrato y a usted le pareció que no era suficiente? Pero hay algo peor: ¿por qué Flybondi fue a la audiencia pública sin ser ésta una compañía área? ¿Por qué se la autorizó a participar de una audiencia pública?



Con relación a Flybondi, se tendrá que hacer cargo el señor ministro de algunas expresiones que me parecieron apresuradas, propias de un entusiasmo que no tiene asidero en la realidad. La semana pasada usted dijo en distintas oportunidades, sobre todo en medios radiales, que Flybondi iba a invertir 40 millones de dólares en El Palomar. Usted acaba de decir que El Palomar se va a transformar en un aeropuerto comercial, pero a su vez dijo que Flybondi le garantizó 40 millones de dólares para reformar El Palomar. ¿Dónde está eso? ¿Es una decisión de Flybondi? ¿Es una decisión que no conoce la gente, que no está en el Boletín Oficial? ¿Hay licitación? ¿Hay impacto ambiental?



El presidente de Flybondi es empleado de Acumar y es accionista del Banco Supervielle, porque con dos trabajos no llega a fin de mes; la vida está muy cara.



Entonces, el presidente de Flybondi, que es miembro de Acumar, va a llevar adelante una inversión –según lo que se ha dicho- de 40 millones de dólares en El Palomar en el medio de la Cuenca Matanza-Riachuelo. La pregunta radica en saber de dónde sale esta iniciativa de 40 millones de dólares y quién la autorizó.



Finalmente, en 2015 el gobierno de la ex presidenta Fernández de Kirchner consiguió un préstamo internacional de 5.800.000 dólares para LADE, para alquilar aviones de leasing y empezar un recambio de la flota que todavía hoy es anticuada.



Sin embargo, esos 5.800.000 dólares, en lugar de ser retirados para lo que fue tomado el crédito fueron destinados a pagar el mantenimiento de las aeronaves de LADE. ¿Quién hace el mantenimiento de las aeronaves de LADE? Históricamente fue Macair y, en particular, el año pasado hizo el mantenimiento a las aeronaves de LADE.



Entonces, se desvió un dinero que estaba destinado para otra cosa, para fortalecer las líneas de fomento, se lo derivó para pagar -bajo la fachada de mantenimiento- los vuelos institucionales que hizo el presidente de la Nación al comienzo de su mandato que fueron hechos en aeronaves ejecutivas de Macair. Como era un escándalo pagarle directamente a Macair se ideó esta operación y el crédito de LADE terminó en Macair. Eso está denunciado en la Justicia y fue requerido por el fiscal Di Lello.



Por lo tanto, le pido una explicación respecto de LADE, de Flybondi y de Isela Costantini.



Sr. Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich: -Si tuviese que exponer el señor diputado en mi lugar creo que se tomaría más de una hora.



Respecto de la inquietud sobre Isela Costantini quiero clarificar que ingresó al equipo al comienzo de la gestión, es decir, empezó a trabajar en enero por mandato nuestro, no es que la puso usted para seguir -como escuché el plan de Recalde, quien estaba atrás soplándole qué hacer y de golpe, cuando me di cuenta, le dije a Isela que no iba más.



Por el contrario, nos juntamos con Isela y le dijimos el plan que habíamos diseñado. Todo lo que se muestra aquí forma parte de un plan diseñado durante tres años en el cual el eje central era y es Aerolíneas, en el cual Aerolíneas tenía que ser autosustentable en 2019.



Entonces, de diciembre de 2015 a 2019 todos los argentinos íbamos a seguir colaborando para llegar a esta sustentabilidad, no a los niveles de los 5.000 millones de dólares que se dedicó en Aerolíneas, principalmente para subsidiar las rutas internacionales, porque recordemos que Aerolíneas en cabotaje ganaba muchísimo dinero. No había ninguna ruta social ni nada por el estilo. De hecho, había muchas menos rutas de las que existen hoy en cabotaje, y en internacional también pero con menos frecuencias.



Ese plan es el plan para el cual ingresó Isela, que diseñamos con un equipo que también ingresó con Aerolíneas, porque no ingresó solamente ella sino decenas de personas tenía el foco en Aerolíneas, como actor protagónico, tal como fue, para una Aerolíneas que iba a competir.



Como recordarán, LAN Argentina no podía crecer, LAN Argentina no podía ingresar aviones, LAN Argentina no podía usar las mangas, le quisieron sacar el hangar de aeroparque, no le autorizaban nuevas rutas hasta diciembre de 2015.



Se trata de una empresa instalada aquí con trabajadores argentinos. Cuando fui a recibir el nuevo avión que ingresaron para una frecuencia más a Estados Unidos, que ya está volando con pilotos argentinos, con tripulación argentina, que es mantenida por argentinos, realmente muchos de esos argentinos se emocionaron. Ellos me dijeron: “¡Qué bueno que venga el ministro porque nunca vinieron!” Nosotros nos sentimos igual de argentinos que aquellos argentinos que trabajan en Aerolíneas Argentinas y tenemos las mismas ganas de volar que ellos.



Recuerdo que las azafatas decían que soñaban con volar a Estados Unidos pero no podían, porque no nos autorizaban el nuevo avión y pedían el ingreso desde hacía diez años.



La empresa Andes creció cinco veces. Me junté con el señor (Siali), un señor mayor –espero que no se ofenda-, un argentino entusiasta que quería crecer, pero cada vez que ponía una ruta, Aerolíneas Argentinas le pisaba la cabeza, iba atrás con el bolsillo de payaso, le subsidiaba la ruta, los pasajes y terminaba perdiendo la ruta porque no podía competir. El año pasado, esas empresas crecieron.

Sr. Edgardo Depetri: -¿Sol?

Sr. Ministro de Transporte: -Ahora le haré un comentario sobre Sol al señor diputado.



El mercado creció, Aerolíneas creció, y llamamos a una audiencia pública que estaba dentro del plan desde el primer día. Hay una entrevista de agosto de 2015 donde el presidente Macri lo dice claramente. A los sindicatos se les anunció seis meses antes de ganar cuál era nuestro plan. El plan era que los argentinos estén más conectados, generar más trabajo y que Aerolíneas crezca, porque no veníamos a privatizar ni a echar a 3.000 personas. Ese es el plan que llevamos adelante durante el primer momento del año pasado.

(...)

Sr. Ministro de Transporte: -Ese es el plan que se llevó adelante el año pasado.



Lo que mostré en el Power Point les parecen solamente adjetivos, entonces los invito a que cuando quieran, una o dos veces por semana, vayamos a visitar rutas y obras. Muchas de ellas están en el conurbano, porque claramente el gobierno nacional en este momento no está haciendo obras en la Capital Federal.



Entonces, yendo a media hora o cuarenta minutos de acá podemos ver en La Matanza la obra del Metrobús, que lo inauguraremos en un mes. Para La Matanza será el antes y después. Si eso es no hacer nada, lo más probable es que nunca haya pasado por ahí.



Todo equipo va creciendo. Isela está desde el primer momento y el plan es público -no es que era secreto- y lo ejecutamos de esa forma, muy exitosamente, porque están viniendo empresas a invertir en la Argentina después de mucho tiempo. Aquí está el ingeniero Mario Dell’Acqua que es el nuevo presidente, quien está haciendo un gran trabajo con estos números excelentes, que son estadísticos, los pueden conseguir y verificar. Tenemos récord de pasajeros históricos en Aerolíneas Argentinas.



En el caso de Flybondi sería bueno que vean la tapa de los diarios de todas las provincias. Todos tenemos una visión muy centralista de que todo pasa acá, yo claramente soy porteño y mi tono de voz no lo disimula. En este ámbito afortunadamente estamos en un espacio muy federal, pero seguramente si cada diputado del interior comentara lo que sufre la falta de conectividad del país no de hoy sino desde hace mucho tiempo- y la necesidad de esto, no estaríamos discutiendo esta cuestión.



Por eso vinieron los ministros de Turismo de todo el país, tanto a la audiencia pública como al anuncio del otro día. Asimismo, no vinieron los gobernadores del Frente de Cambiemos sino que vinieron los gobernadores de los partidos opositores, porque realmente saben que esta transformación es fundamental para sus provincias.



En el caso de Flybondi lo que se denuncia, entre comillas se los cuento dado que no sé si saben lo que se dice que es un conflicto de intereses, es que Mario Quintana el vicejefe de Gabinete, que era socio de Pegasus hace siete años trabajaba con una persona –hace siete años que no trabaja ya con él que tiene un 0,6 por ciento de las acciones de Flybondi. Estamos hablando una persona que hace siete años trabajaba con Mario Quintana y que hoy tiene un 0,6 por ciento de Flybondi. Esto es lo que plantea el diputado como algo que hay que poner en el proceso de conflicto de intereses.



Aclaro también que la normativa relativa al conflicto de intereses no existe en la Argentina. No existe en Latinoamérica. Es algo totalmente novedoso del mundo ultradesarrollado.



Podemos describir 35 millones de ejemplos burdos de conflictos de intereses que hubo en los últimos años, evidentes, reconocidos. Alquilarle los hoteles a Aerolíneas Argentinas. El accionista, que es la cabeza del Poder Ejecutivo, le alquilaba aviones a la empresa que manejaba. Y no me refiero a la causa, de la que no tengo ni idea.

Sr. Adrián Grana: -Lo que está diciendo es una mentira.

Varios diputados hablan a la vez.

Sr. Ministro de Transporte: -Cuando los diputados preopinantes hicieron sus exposiciones, dijeron un montón de cosas y yo no interrumpí.

Sr. Presidente (Facundo Moyano): -Diputado: pida la interrupción y el ministro se la dará si lo desea.

Sr. Grana: -Pero no quiero que me mienta en la cara, es de maleducado.

Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Ministro de Transporte: -Con respecto al proceso, diputado, la ley es muy clara: hay dos tipos de empresas, las que ya existen, tienen aviones y ya vuelan, como es el caso de Andes o American Jet, y empresas que no existen. Claramente la empresa que no existe no tiene aviones. Es una obviedad. Nadie va a comprar aviones hasta tanto no le autoricen las rutas. Un avión vale 4, 5, 10, 15, 20 millones de dólares.



Entonces, la ley contempla que hay un proceso, que es una audiencia pública, donde cada una de las empresas presenta su plan de negocios, las rutas que quiere volar, y los ciudadanos que quieran, con la prensa presente…



Toda esta información es pública. Está en la ANAC y durante todo este proceso cualquiera de quienes están hoy aquí presentes podían ir y ver la información que había, la de Flybondi y otra.



A la audiencia van todos los que quieren exponer. De hecho, fue mucha gente. Se extendió durante unas diez horas. Fue también el periodismo. Creo que se transmitió por Internet.

Sr. Depetri: -Estuvo cuestionada la audiencia, señor ministro.

Sr. Ministro de Transporte: -Después hay una junta que dictamina y dice qué rutas autoriza o no autoriza, manda esa información al Ministerio de Transporte y después que dictamina, desde su punto de vista, qué rutas autorizaría, la empresa debe presentar su capacidad técnica. ¿Qué significa capacidad técnica? Los contratos de compra de aviones o leasing.



Primero dictamina la Junta Asesora de Transportes, la JATA, y después, para que el Ministerio de Transporte pueda otorgar definitivamente las rutas tiene la potestad de cambiar esa decisión tiene que haber recibido previamente estos contratos.



En el caso de Flybondi es la única empresa que no presentó estos contratos. Quizá cuando lo dije me entendió mal. Estamos a la espera de que presente los contratos de la compra o leasing de aviones. Cuando los presente, terminará de cumplir todos los requisitos a los fines de la aprobación de las rutas.



En cuanto a LADE, no depende del Ministerio de Transporte sino del Ministerio de Defensa. (...)".

Sr. Ministro de Transporte: -Queda una lista de preguntas que hizo el señor diputado y que quisiera responder una por una.

Como dije, el tema de la prevención de conflicto de intereses es una nueva normativa que se está trabajando. El conflicto de intereses no es una ilegalidad, sino que en aquellas situaciones en que pueda haberlo debe definirse si existe o no. Esta normativa está en pleno trabajo y se está llamando a participar a distintas ONGs y actores de la sociedad. Entiendo que el objetivo es que antes de fin de mes esta normativa que contempla los conflictos de intereses esté en funcionamiento. Esto es algo inédito en nuestro país, no existe en Latinoamérica, y es una capa más de transparencia en todo lo que estamos haciendo.

Con respecto al tema laboral de las empresas aéreas, sean low cost o no, no cambia absolutamente nada. En nuestro país hay convenios de empresas con empresas, y los sindicatos tienen convenios con Andes, LATAM, Aerolíneas Argentinas y tendrán convenios con estas nuevas empresas que van a volar en el país, como exige la norma; de hecho, ya están en conversaciones.

Tengamos en cuenta que algunas de estas empresas que pidieron rutas ya vuelan. En el caso de American Jet, tiene vuelos no regulares un caso similar al proceso de MacairAvianca y pidió vuelos regulares. Es decir, tiene vuelos no regulares especialmente charters para equipos de fútbol, temas de turismo, etcétera y pidió vuelos regulares, es decir, un vuelo SaltaBuenos Aires o un vuelo SaltaTucumán regularmente. Esto hace que esa empresa continúe con su actividad pero de otra forma. (...)".