Jornada de protestas y Bullrich advierte: “Si cortan una vía nacional se despeja"

Otra jornada de protestas en la Capital que provoca fuertes congestiones de tránsito. Un tema que la Administración Macri y la de la Ciudad de Buenos Aires no pudieron resolver. Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular son las organizaciones que protagonizan las manifestaciones callejeras de este miércoles (15/3). Hacia el titular del Movimiento Evita apuntó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: “(Emilio) Pérsico llega siete veces a fin de mes”.

En otro orden, Bullrich dijo que los movimientos sociales que realizan las protestas en distintos puntos del país “quieren generarle al gobierno una sensación de ingobernabilidad”, y aseveró que ya hay 2.000 efectivos de fuerzas federales desplegados para evitar cortes totales.

"Con nosotros no van a poder, si cortan una vía nacional se despeja", avisó.

"Frente a situaciones de inseguridad en todo el país, tenemos casi la mitad de la policía en movilizaciones; ¿quieren dejar a todo el país sin seguridad?", preguntó la funcionaria.

“La decisión de poner al gobierno en una situación de jaque permanente es una decisión política muy fuerte que tomaron grupos políticos y sociales. Es un continuo, no paran y esto tiene un sentido: quieren intentar generarle al gobierno una sensación de ingobernabilidad”, dijo la ministra en declaraciones a radio La Red.

Al ser consultada sobre si las autopistas serán despejadas, la funcionaria contestó: “sí, estamos preparados para hacerlo, pero depende si la vía que se corta está cerca de donde están las fuerzas federales”.

Además, Bullrich planteó: “Esto cansa a muchísima gente pero también tenemos que tomar decisiones, no podemos dejar al país sin seguridad”.

Sobre Pérsico y Daniel Menéndez de Libres del Sur dijo que “son miembros activos del gobierno anterior que no acepta la realidad de que ya no gobiernan, y no nos van a imponer un plan de gobierno”.

Agregó además que la actual situación social es “producto del modelo populista que vivimos en la Argentina”, que ahora “estamos saliendo” y se preguntó: “¿por qué no nos tienen paciencia?”.