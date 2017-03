El 5x1, las quejas de la UIA, y un dólar que sedujo a ahorristas

En pleno caos por el paro de docentes en gran parte del país y las amenazas de la CGT, el dólar se robó esta mañana varias tapas matutinas. Entre ellas, la más dura fue la de ' Página/12 ', que eligió para ilustrar el tema principal de su edición de hoy con un barril sin fondo.

En cambio, el diario ' Ámbito Financiero ' dio cuenta de un "récord" en las compras de ahorristas. Ignacio Olivera Doll señala allí que "el verano terminó con la mayor demanda de dólares, a través de bancos, de los últimos 15 años".

El periodista advierte que "el fenómeno de la dolarización aparece ahora como una señal de alerta para la economía: semejante cantidad de compras de divisas reflejan que en la Argentina hay una mayoría de ahorristas que prefiere salir del peso para ir hacia el dólar".

Detalla, siempre según datos oficiales, que "ahorristas y turistas se llevaron u$s 2.335 millones en febrero y 4.855 millones en todo el primer bimestre. En toda la estadística que registra el Banco Central no se ve un mes de febrero con tanta demanda de billetes del sector privado (si bien, vale aclarar, en los años de cepo cambiario el grueso de las compras se percibía en canales informales y no se reflejaba en las estadísticas oficiales)".

Aclara además que los billetes "no tienen ningún destino en la actividad (ni en inversión ni en consumo)". El interés, según su análisis sería simplemente proteger los ahorros.

Como dato positivo recalca que "del otro lado de las ventanillas, los bancos no aparecen hasta hoy con el mismo afán de dolarizarse y atienden la demanda de los ahorristas con las divisas que ya habían acumulado en su cartera"; y que para este mes, "dicen, crecieron algo más las ventas de dólares y cayeron las compras. En este nuevo comportamiento de los ahorristas, los ejecutivos de las mesas intuyen ahora una mayor necesidad de pesos para el pago de las vacaciones (el resumen de la tarjeta) o para afrontar los gastos de principio de año, como el comienzo de las clases".

El diario ' El Cronista ' afirma que el mes de febrero fue récord histórico de ingreso de inversiones financieras: "El mes pasado entraron al país casi de u$s 600 millones en inversión extranjera, de los cuales casi u$s 100 millones fueron a la economía real y el resto a colocaciones financieras. Se achicó el déficit del mercado cambiario. Se mantuvieron altas las compras de dólares por parte de turistas y también las de billetes por parte del sector público no financiero".

"El mes de febrero fue récord en el ingreso de "inversiones de portafolio", colocaciones financieras del exterior, con la llegada de u$s 491 millones registrados por el Banco Central (BCRA). Es la cifra más alta de la serie y llega en el primer mes completo luego de la eliminación del plazo mínimo de permanencia de 120 días que se le exigía a los capitales que llegan al país. También se mantuvo alta la compra de billetes para atesoramiento y los gastos de turistas en el exterior", comienza la nota.

Explica que la remoción del plazo mínimo de permanencia de 120 días, eliminado por una resolución del Ministerio de Hacienda el 5 de enero pasado, "significó el final de las trabas para el movimiento de capitales del exterior en el país. Databa de 2001 y tenía por objetivo limitar movimientos abruptos de entrada y salida de capitales".

Además, dice que el mes pasado se vio "una fuerte reducción del déficit entre ingresos y egresos del mercado, que cayó de u$s 2622 millones a u$s 244 millones respecto de enero. Esa salida implica además una reducción en u$s 668 millones si se lo compara con el mismo mes del año 2016 (u$s 912 millones)".

Por otro lado, sostiene que "la formación de activos externos, "fuga", alcanzo los u$s 1865 millones en febrero, muy por encima de los u$s 1075 millones de febrero 2016, pero levemente por debajo de los u$s 1945 millones de enero.

La fuga estuvo apoyada en importantes compras brutas de billetes del sector privado no financiero por u$s 2335 millones, frente a los u$s 2520 millones de enero y los u$s 1296 millones de febrero del año pasado (47% de los compradores compraron menos de u$s 10.000). La salida neta de divisas por turismo, por otro lado, fue de u$s 897 millones, todavía altos pero por debajo de los u$s 1266 millones de enero."

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) habla de 5x1: "se evidencia que por cada dólar ingresado como IED, se fugaron 5 dólares (5x1). Este esquema implica que el endeudamiento es colectivo pero la fuga es privada.

...la fuga de capitales es “esperable” en un modelo donde el Estado es el prestador del servicio de endeudamiento, tal como sucedía en el modelo de Valorización Financiera (1976-2001). Lo que el BCRA indica no es más que lo que hemos advertido desde hace tiempo: el Estado toma deuda para que los grandes actores de la economía puedan fugarlos".

En este marco, el diario ' El Cronista ' publica la queja de la UIA por el atraso cambiario y las importaciones. "En medio de una semana tensa por los cruces con el Gobierno frente al problema de las importaciones, la junta directiva de la UIA se reunió ayer tras el receso de verano y hubo una contundente coincidencia en torno a la preocupación por la caída de la actividad y el aumento de las compras al exterior para ciertos sectores sensibles.

(...)Hubo quejas de la gran mayoría por la contracción del mercado interno y el atraso cambiario, que no solo afecta a las empresas exportadoras sino que también alienta las importaciones.

(...) pese a que la cifra no refleja una "avalancha importadora", la central afirmó que para ciertos sectores el impacto de la competencia importada fue muy fuerte".

El diario 'BAE' que coloca el tema del dólar en tapa afirmó que "por cada dólar que ingresa del exterior para la economía real entran 5 dólares destinados a la inversión en activos financieros.

El Informe de Balance Cambiario de febrero, difundido ayer por el Banco Central, reveló que el mes pasado la inversión extranjera directa alcanzó -en términos netos- los u$s98 millones, contra el récord de u$s491 millones de inversiones de portafolio.

Las inversiones de no residentes en títulos públicos y acciones registraron una fuerte suba en febrero, de la mano de la inclusión de los activos locales en el radar de los principales fondos internacionales y las atractivas emisiones de deuda pública y privada. A fines de febrero, JP Morgan incluyó tres bonos argentinos en su índice de mercados emergentes mientras que se espera que a mediados de año Morgan Stanley vuelva a dar al país la categoría de emergente.

De acuerdo a los datos del BCRA las inversiones de portafolio tuvieron un incremento el mes pasado de u$s435 millones, mientras que las inversiones extranjeras directas cayeron u$s45 millones.

Para Fausto Spotorno, economista de Orlando Ferreres, este movimiento es "lógico", ya que las inversiones se van dando siguiendo determinados pasos de acuerdo a los niveles de riesgo.

"Argentina ha salido de un Gobierno que no era nada confiable para los inversores y está entrando en un proceso que en general sería más atractivo para los inversores, pero siempre el primero que invierte es el más arriesgado, es ahí que entran los fondos de riesgo; después comienzan a llegar los fondos de acciones y luego cada vez entran fondos un poco más grandes que los anteriores", explica.

Luego de ese proceso, según indica Spotorno, debería verse un crecimiento en las fusiones y adquisiciones -que ya empezó a notarse- y recién después vendrá la inversión extranjera directa en la economía real.

(...)

"Por un lado tenemos la buena noticia de que se incrementó la inversión extranjera en el país respecto de meses pasados, el salto a u$s588 millones en total es un número que sólo fue superado en junio de 2016, pero cuando vamos al detalle vemos que de cada 5 dólares apenas uno va a ampliar una fábrica o a establecer nuevas firmas extranjeras. Sólo una quinta parte está ligada al aparato productivo y puede tener efecto sobre la actividad y el empleo", afirmó Amilcar Collante, economista de Cesur.

Según el especialista, la tardanza en la llegada de los "dólares productivos" puede estar ligada a la incertidumbre que generan las elecciones legislativas de este año y las dudas respecto a las metas de inflación del Banco Central".

En el diario ' Página/12 ', el dólar se ganó la tapa. Allí Tomás Lukin también da cuenta del informe del Central donde se señala que en el primer bimestre la demanda de dólares para atesoramiento y turismo "consumió la mitad de los fondos obtenidos por el Estado nacional a través de la colocación de títulos en moneda extranjera y la solicitud de préstamos a bancos internacionales".

Cuando se computan la deuda tomada por empresas y provincias, advierte Lukin al interior, "la fuga de capitales pasa a representar 3 de cada 10 dólares que ingresaron en el año".

El diario publica la opinión de la ex presidenta del BCRA (durante la presidencia de Cristina Fernández), Mercedes Marcó del Pont, quien dijo que "es preocupante que luego de más de un año desde la asunción del Gobierno y con un Banco Central que ha desregulado por completo el mercado cambiario y la cuenta de capital, los argentinos siguen ‘apostando al dólar’, y la apuesta es cada vez más grande".

También la de otro ex del Central, Aldo Pignanelli (Frente Renovador) advirtiendo que "la salida de capitales financiada por la deuda externa es un problema endémico de la economía argentina. La dinámica actual no es sustentable a menos que ingresen dólares genuinos, comerciales o inversiones extranjeras. En esquemas de atraso cambiario como pasó con Martínez de Hoz y al final de la convertibilidad te endeudás hasta que no te prestan más".

El periodista concluye su nota con la siguiente reflexión: "Tomar deuda en sí no es malo, el problema es el uso que se da a esos flujos. Los procesos de endeudamiento externo como el que caracterizó a la Argentina entre 1976-2001 no tuvieron un correlato con procesos de desarrollo económico, ampliación de la capacidad productiva y mejoras sostenidas en la infraestructura del país. En cambio, incrementaron la vulnerabilidad externa, generaron nuevas fuentes de volatilidad macroeconómica, tensionaron las cuentas públicas y profundizaron los problemas en la balanza de pagos. La reinserción plena del país en el mercado financiero internacional lograra por la administración Macri reprodujo hasta el momento esa lógica ignorando la existencia de un escenario internacional adverso".