Al 4to. día reapareció Vidal y habló del Indio en Olavarría

En el marco de la conferencia de prensa que brindó este miércoles (15/03) para hablar sobre el conflicto docente, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se refirió al recital del Indio Solari en Olavarría, en el que el pasado sábado murieron dos personas. El silencio de la mandataria después de 3 días resultaba llamativo, y ya habían empezado las críticas por "no dar la cara".

El evento masivo, que terminó en tragedia, no sólo toca de cerca a Vidal porque sucedió en una localidad gobernada por un intendente del PRO, Ezequiel Galli, sino que también compete a la administración bonaerense por la magnitud del espectáculo que se realizó, precisamente, en la Provincia. Las responsabilidades están siendo investigadas por la Justicia, pero muchos apuntaron hacia el gobierno local y el provincial por el "abandono" y los 'errores' en la organización del show (especialmente fuera del predio). En particular, el gobierno bonaerense había quedado en la mira por la falta de seguridad en las inmediaciones de La Colmena.

Vidal había decidido tener un bajo perfil respecto a este tema, pero finalmente hoy tuvo que hablar al respecto.

"No vamos a parar hasta encontrar al último desaparecido", aseguró la gobernadora.



"Lo que nos pasó fue doloroso, y abrazo a las familias de las personas que fallecieron", dijo Vidal al hablar sobre los dos muertos en el recital del Indio.



"Nuestro equipo está trabajando desde el domingo con un operativo de emergencia en el lugar. Todavía ese operativo no terminó. Oficialmente tenemos una sola persona con averiguación de paradero. Hasta tanto esa persona no sea encontrada, para nosotros el operativo no terminó y va a ser nuestra prioridad", agregó Vidal en torno a las personas que estuvieron desaparecidas y que no regresaron a su hogar.



"Afortunadamente muchisimas personas pudieron contactarse y volver a sus casas", sostuvo la mandataria.

Consultada acerca de "qué lectura hace de las responsabilidades en Olavarría", la gobernadora contestó: "Nosotros todavía hoy estamos trabajando en Olavarría, la Justicia ha empezado una investigación. No voy a dar opiniones ni políticas ni legales hasta que la útlima persona esté en su hogar. Después voy a decir lo que pienso".