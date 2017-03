Festival de despidos: Echaron al titular del PAMI y al N°2 de Garavano

El presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia al titular del PAMI, Carlos Regazzoni. De acuerdo a los primeros trascendidos, los reemplazará Sergio Cassinotti, actual presidente de la obra social de la provincia de Buenos Aires Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

El jefe de la obra social de los jubilados se anotició de la decisión en la noche del martes, cuando recibió el llamado del vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, agrega ese mismo medio.

De acuerdo a fuentes oficiales, Regazzoni fue convocado a la quinta Olivos donde el mismo Presidente le explicó los motivos de su desplazamiento.

Regazzoni se suma a una lista que integran Alfonso Prat-Gay, Isela Costantini (Aerolíneas) y Carlos Melconián (Banco Nación). Todos desplazados durante los últimos 3 meses por diferencias de conducción con la cúpula del Gobierno.

El caso del ahora exPAMI no escaparía a esa regla. De acuerdo a Ámbito.com, fuentes oficiales aseguran que Regazzoni no tenía un diálogo fluido con la mesa chica del Gobierno, en particular con el otro vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Cabe recordar que Quintana y Lopetegui, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, fueron señalados por el presidente Macri como sus hombre de mayor confianza.

Por otra parte, también trascendió -señala ese medio- que Regazzoni no estaba de acuerdo con aplicar un ajuste presupuestario en el PAMI. Este ajuste se enmarca en un pedido de la Jefatura de Gabinete a todos los ministerios y organismos descentralizados para conseguir la meta de 4,2% de déficit.

Antes de llegar a la administración nacional, Regazzoni secundó a Esteban Bullrich en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y fue interventor de la obra social de los estatales porteños en el inicio de la gestión de Macri en la Capital.

En 2015, fue el candidato del Gobierno en Almirante Brown, donde finalmente se impuso el peronista Mariano Cascallares.

El funcionario, de 50 años e hijo del artista plástico, había asumido el 10 de diciembre. Estuvo en el ojo de la tormenta en enero, cuando anunció un recorte de subsidios a los medicamentos para los jubilados de mayores ingresos.

El PAMI había decidido dejar de solventar el 100% de las medicinas a los afiliados que tuvieran cobertura médica de una prepaga, un vehículo con menos de 10 años de antigüedad o cobraran 1,5 veces más del haber mínimo.

Cambios en Justicia

Otro cambio que trascendió en las últimas horas tiene como al ministerio de Justicia. Fue desplazado Esteban Conte Grand como jefe de Gabinete del ministro Germán Garavano. Su reemplazo sería Martín Casares, hasta hoy subsecretario de Política Criminal.

La salida de Conte Grand había sido anticipada el martes por el portal Infocielo, que consignó que el desplazamiento fue un pedido del presidente Macri. Las causas del apartamiento, como en el caso de Regazzoni, aún se desconocen.