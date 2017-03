Low cost: Ahora también imputan a Mario Quintana

El fiscal federal Jorge Di Lello consideró que corresponde investigar un supuesto "negociado" con la empresa low cost Fly Bondi y su supuesta relación con altos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos al vicejefe de Gabinete Mario Quintana, quien hasta ahora no estaba imputado en el marco del escándalo Avianca y de las rutas aéreas.



Di Lello pidió investigar además la reasignación de espacios en los hangares del Aeroparque Jorge Newbery en la que Avian Líneas Aéreas aparece nuevamente beneficiada. A ese fin, requirió al Órgano Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) toda la documentación sobre el otorgamiento del uso de hangares.



El requerimiento del fiscal, según publica Minuto Uno, fue realizado ante el juez Sergio Torres luego de una ampliación de la denuncia que hizo el diputado del FPV Rodolfo Tailhade en base a declaraciones periodísticas del imputado Carlos Colunga, ex CEO de Macair y vice de Avianca.



Según se recordó en el dictamen fiscal, Colunga habría dicho "porque se meten con nosotros... si nos dieron todas las rutas es porque nadie más las había pedido. ¿Por qué no miran a Flybondi que se quedó con Miami, Nueva York, Beijing? Ahí está el negocio. No sé si está (Guillermo) Dietrich o (Mario) Quintana detrás de Flybondi como dicen, pero el verdadero negocio está ahí...Mientras los distraen conmigo, dejan pasar el elefante que es Flybondi. Por rutas caseras a mí me pidieron tres millones de garantía. ¿Saben cuánto presentó Flybondi por ir a Miami, Nueva York y Beijing? Seis mil dólares. Ese es el escándalo ese es el negociado".



Según el denunciante, Fly Bondi, en los papeles es FB Líneas Aéreas, es de propiedad de Richard Gluzman y el socio de la misma es Mario Quintana. El primero también es vicepresidente del fondo de inversión "Pegasus" fundado por Quintana y ambos son socios, según la denuncia, y /o miembros del directorio de múltiples empresas como GSD, Aroma Café, Entertainment S.A y Enflex S.A.



También señala que Gluzman se desempeñaría en el rol de funcionario público como Coordinador de Mejora Continua en la Gestión de la Autoridad de la Cuenca matanza Riachuelo (ACUMAR) que depende del ministerio de Medio Ambiente.



En el dictamen se transcribe que "los dichos de Colunga, darían por sentado la relación de Quintana con Fly Bondi y no harían más que corroborar –según el denunciante- el plan del presidente para concentrar en sus empresas familiares y las de sus amigos y funcionarios, la totalidad del negocio aerocomercial".



En la presentación del fiscal también se hace referencia a una nota periodística publicada en Página 12 en la que dice que Avian Lineas Aéreas, continuadora de Mac Air-habría sido favorecida de manera arbitraria con la asignación de espacios en los hangares del Aeroparque Jorge Newbery.



En el acuerdo por la distribución de los hangares participó Carlos Cobas, quien hasta hace pocos meses había sido gerente de Mac Air y según la versión del propio presidente de Avian, Sergio Mastropiero, este lo hizo en su carácter de Director de Logística de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.

También se hace referencia a que Cobas habría participado en la negociación referida a la condonación de deudas que las empresas de Mac Air y Baires Fly mantenían con Aerolíneas por el uso de esos espacios.



El fiscal Di Lello pidió investigar sobre el otorgamiento de las rutas aerocomerciales que se cedieron a la empresa Fly Bondi y el monto del importe del fondo de garantía que se le requieren a esta empresa para cederles dichas rutas.



También los eventuales "manejos" en materia de la concesión del uso de los hangares del Aeroparque Jorge Newbery en detrimento de los intereses de Aerolíneas y en favor de las firmas Mac Air y Fly Bondi.



Además sostuvo que hay que investigar lo relacionado al pago de las deudas que Mac Air tenía desde mediados del 2013 cuando dejo de solventar el uso de esos hangares, la cual, según fuentes privadas, se estimaba en seis millones.



El fiscal requirió al ORSNA toda documentación sobre los trámites relacionados con el otorgamiento del uso de los hangares del Aeroparque Jorge Newbery y en el mismo sentido, que remita toda la documentación que obre en su poder referida al traslado de la Base aérea Militar Aeroparque.



En su requerimiento pidió que se cite al presidente de Aerolíneas Argentinas o al representante legal a fin de que explaye respecto de la participación de empresas extranjeras en el mercado doméstico argentino.



También que la Fuerza Aerea o el ministerio de Defensa realice "un informe acerca de la conveniencia desde lo edilicio, ambiental, seguridad y logística con relación al eventual traslado de dicha base, teniendo en cuenta su actual ubicación aventajada", dice el dictamen.

Cabe recordar que el pasado 1ero. de marzo, Di Lello había imputado a Mauricio Macri, a su padre Franco Macri, al Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis; y a responsables de la línea aérea Avianca, por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino.