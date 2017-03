El sobrevaluado Guardiola no es mejor que Pellegrini

Josep Guardiola i Sala es conocido como 'Pep' Guardiola y tiene mucho trabajo introspectivo por delante. Acaba de sufrir un varapalo personal importante que, con certeza, hizo temblar su considerable autoestima.

Guardiola llegó al Manchester City para intentar ganar la Champions League. Era el objetivo de los árabes propietarios del club.

Ex jugador del FC Barcelona, Guardiola dirigió con éxito al F. C. Barcelona B, equipo filial del F. C. Barcelona, con un plantel en el que brillaban Sergio Busquets, Pedro Rodríguez y Thiago Alcántara, entre otros.

Por supuesto que un entrenador cumple un gran papel al frente de un plantel pero los que juegan a suerte o verdad en el campo de juego son los jugadores.

Muy impulsado por una excelente campaña de relaciones públicas y marketing personal (un genio su representante Josep María Orobitg, propietario de la sociedad Asensa), pudo saltar al equipo titular en la temporada siguiente, y escalar triunfos de verdad. Pero ¿era sólo Guardiola o en gran medida un gran plantel en el que brillaba un jugador al que él apoyó pero como el que no encontró otro cuando se marchó del equipo catalán: Lionel Andrés Messi Cuccittini?

Guardiola comprendió la situación y armó el equipo en función de Messi, y así se benefició él, en 4 temporadas: 2008 a 2012. Y ganó todo. Más ligas que Johan Cruyff ganó más Ligas que él en el Barça. Torneos continentales e intercontinentales.

Luego llegó el año sabático y desembarcó en el equipo más poderoso de Alemania, Bayern Múnich, que acababa de ganar la Champions League entrenado por Jupp Heynckes.

Guardiola se convirtió en el DT mejor pago del mundo, con 17 millones de euros anuales, en un contrato por 3 temporadas.

El plantel que dirigió Heynckes, reforzado por Guardiola, no volvió a ganar la Champions, que fue el gran objetivo de los alemanes porque descontaban ganar la liga doméstica, donde sólo el Borussia Dortmund le hizo frente.

En 03/07/2016, Guardiola asumió en el Manchester City, por 3 temporadas, otra vez con el desafío de la Champions League que es el gran torneo que desean ganar los millonarios dueños del equipo.

--------------

Mónaco 3 - Manchester City 1

--------------

Guardiola reemplazó a Manuel Pellegrini, al que no trataron bien los del City cuando ya habían armado su negocio con Guardiola.

Pobre Pellegrini porque la situación casi pareció a la que vivió en el Real Madrid, donde con el diario Marca como ariete, el equipo de relaciones públicas de José Mourinho, liderado por su representante Jorge Mendes, hundieron al DT chileno para heredarlo, un experimento millonario y no muy exitoso porque no pudieron con Messi en el FC Barcelona.

El último año de Pellegrini en el Real Madrid fue más efectivo que el 1er. año de Mourinho, según las estadísticas.

Y según las estadísticas esto vuelve a ocurrir: en 2015/2016, el City de Pellegrini fue eliminado en semifinales por el Real Madrid. En 2016/2017, el City de Guardiola fue eliminado en octavos de final por el Mónaco, un club con menos historia que los 'merengues' españoles.

El Mónaco tumbó (3-1) al City y destrozó el récord de Guardiola después de una eliminatoria con 12 goles.

Guardiola no pisará las semifinales de esta Liga de Campeones, algo que era habitual para él como técnico (4 veces con el Barcelona y 3 con el Bayern).

Una situación inusual, inesperada para él: fue su partido 100 en Europa con la novedad de quedar afuera de la Champions mientras que la Premier es casi imposible. Sólo la FA Cup evitaría un año en blanco.

En China, Pellegrini debe sonreir: le endilgaron ser lo antiguo frente a un Guardiola que impuso disciplina como norma y estricta dieta gastronómica. Pero terminó asumiendo la realidad: "Quizá no pude transmitirles a los jugadores mi filosofía".

Sin duda que Guardiola es un entrenador muy importante. Pero los entrenadores no pueden conseguir lo que deben obtener los jugadores.

En 100 en competiciones europeas, Guardiola es el N°1: 61 victorias, 23 empates y 18 derrotas. En cuanto a la gloria, se la dio Messi, y luego de Messi, Guardiola está viviendo del pasado. Hay que empezar de nuevo pero de más abajo.

Por último, no subestimen tanto a Pellegrini que les dio muchas gloricas a los 'citizens': mensaje para el presidente del Manchester City, el Melbourne City y el New York City, Khaldoon Al Mubarak, jefe del Departamento de Asuntos Ejecutivos de los Emiratos Árabes Unidos (el gordito dueño de la pelota, dirían en el barrio).