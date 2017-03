Los idus son unos chantas

ROSARIO. Algunas cosas se piensan para los idus de marzo pero, en rigor, ya están en marcha. No hay fechas fijas de inicio. Todo es continuación de lo que estaba. Lo que estaba era, por si no lo recuerda algún lector, la intención de los actores políticos de participar de las elecciones de octubre, que es agosto, que es julio.

Mario Barletta y Ana Copes, elegidos diputados por el FPCyS (socialistas + radicales), se pasaron con todo el mobiliario al PRO. Eso ya estaba. Se vence su mandato este año. PRO Cambiemos, entonces, desensilla cinco (sí, 5) diputados en diciembre. En octubre debe conseguir 5 sobre 9 para no perder diputados en Santa Fe. Difícil que el chancho chifle. Uno es riñón/ riñón: Luciano Laspina. Rosarigasino. Por lo demás conversemos. Va a doler.

La sigla Frente Progresista Cívico y Social debe incluir a todos, Carlos Del Frade es un francotirador de la izquierda, con pocos votos y mucha virulencia discursiva, pero es de izquierda. Si Rubén Giustiniani se acerca a su rancho, es un sector de izquierda que suma un nombre al de Carlitos y en Rosario a los Chicos trotskistas de Giros, redenominados Ciudad Futura, no Gótika. No son muchos votos los que puede aportar Giustiniani, pero es una presencia conocida, sin chanchullos y choreos denunciados. Es algo. Rajarlo del socialismo por pensar en un frente con Del Frade es una decisión partidaria. Absolutamente partidaria. Es absoluta. Poco que decir.

Aviso: rajen del FPCyS a José Manuel Corral y cualquiera de sus diputados macristas. Es la misma lógica, pero eso sí: hay mas votos en juego ¿Se entiende? Corral no contradice a Miguel Lifschitz y/o Antonio Bonfatti en público.

Los K odiaban a Carlos Reutemann porque no podían manejar el PJ santafesino con “El Lole” activo. Jorge Obeid fue el Brutus de la caída. Obeid traicionó a Reutemann.

La Carrió y Mauricio quieren despanzurrar el FPCyS por la misma razón. Tomar el mando en Santa Fe. El PSP activo es un freno. Una lógica unitaria y elemental. El porteñismo no se banca la autonomía. Es eterno el desvarío. No han cesado desde aquellas intervenciones de Juan Perón a la provincia, ya en 1952. Los trastornos de los milicos y el desacople de Raúl Alfonsín y/o Carlos Menem con los caudillos regionales fueron un clásico. Como clásico es recordar que Perón confiaba en un frentista (Carlos Silvestre Begnis, URCI / MID) antes que en los propios.

El comienzo de la actividad del Concejo Deliberante rosarino, antes de los idus de marzo, sirvió para que se evidenciasen dos cosas elementales.

* La intendencia no tiene miedos escénicos y repite datos de años anteriores, eso puede ser un grueso error, que será ruinoso si, además, no tuviese planes. No tiene reparos en repetir.

* Los oponentes no han sabido manejar los yerros. Algunos porque eran viejos aliados, los otros porque son novísimos amigos. “E’ la nave va”…

En la madrugada del día de su discurso a 800 metros del Concejo, un negocio fuera de la ley (CHILD, un After, venta de drogas, transa, etc) y una gresca con dos muertos, esa es una falla de sus escribidores y consejeros. No podía mencionar la disminución de la violencia. Detalle: dos muertos, con un despliegue en escala, no como la desopilante escala contra el “indio” Solari, merecedor de todas las quejas pero convengamos… dos muertos en 300.000 delirantes aulladores, zarpados de todas las sustancias en un descampado es un milagrito ricotero. Ji,ji, ji.

El caso Binner

Cuando un slogan de campaña indicó ”Hermes Binner, aire puro para el Concejo”, demostró el uso del desprestigio del cuerpo para construir el propio. Brillante. Lo votaron. Cómo desprenderse del desprestigio si Binner triunfó con una denuncia explícita: el traía, representaba, significaba eso, el aire puro ¿qué podemos decir? Un día Hermes se fue (Nota: sí, es uso indebido del título de la brillante pieza teatral del rosarigasino Osvaldo Bazán) y el Concejo siguió andando. Hoy con poquísimos socialistas. Son 3 sobre 28.

Tal vez sus allegados no lo digan pero no transó, como gobernador, con Odebrecht como licitante para los gasoductos y acueductos. Otras provincias cercanas sí lo hicieron y las coimas nacionales son, ahora mismo, tema de juicios y renuncias.

Hermes no oferta la yugular y la pregunta es sencilla. Bonfatti, Roy Cortina y/o Lifschitz ¿acercarán sus colmillos?

Sus allegados no se animan a indicarle su actual rol, pero tener una figurita icónica es cuidar como eso, como una estampita consejera, al viejo jefe. Subirlo a los palcos y que salude. Pocos pueden mostrar alguien de tales características con tanta paz y tan pocos opositores.Sólo procrea la sangrecita fuerte. Las leyes de manada indican que los viejos lobos ofertan la yugular al nuevo lobo, jefe de manada. Eso se hace para mejorar la especie. Para conservarla.Parece sencilla la duda. No lo es. Los idus deciden, los congresos partidarios acercan el primer palco y la primera foto del año electoral. El socialismo pareceen su peor momento.

En los idus, que aparecerán en otros meses, los idus son/ eran el día trece de cada mes, excepto en marzo, mayo, julio y octubre, en los que eran/ son el día quince. Y así arrancaba, después del día de buenos augurios, el cierre mensual.



En estos idus no comenzó nada, excepto que alguien diga alguna de estas cosas:

* Renuncio a mi candidatura a Diputado Nacional.

* Llamo a todos a una gran mesa del peronismo, con porcentajes para todos los peronistas, así seremos gobierno provincial, como en el ’83.

* La izquierda es una vocación frentista para unir los mejores hombres con la mejor idea.

* Nuestro partido tiene una sola conducta municipal, provincial y nacional.

* Vamos a escuchar a todos y concretar un gobierno de coalición.

Agustín, Omar, los “pesepos”, los radichetas y MM deberían repensar y demostrar que hay un mañana posible. Uno solo.