Ocampo, los porteños no necesitan grieta sino eficiencia

El miércoles 15/03 fue un nuevo día de cortes y piquetes en la Ciudad que, tal como es usual, tomó como rehenes a miles de porteños que transitan por la Ciudad. En ese sentido, y respecto a la promesa del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de terminar con los piquetes desde enero de este año, el ministro de Justicia y Seguridad, el angelicista Martín Ocampo, afirmó: "Estamos haciendo un cambio, porque con el Gobierno anterior esto se alentaba, nosotros lo estamos planteando desde otro lugar, buscando la convivencia y el derecho de terceros".

En medio de una entrevista televisiva,él se cruzó con el massista Felipe Solá y el referente de CTEP, el amigo del papa Francisco, Juan Grabois, quien afirmó que si se aplica la Ley de Emergencia Social, con $10.000 millones para organizaciones sociales, "se termina el conflicto". Cuestionable lo del hijo del 'Pajarito' que admiraba tanto a Alejandro Álvarez y su Guardia de Hierro, igual que Jorge Omar Bergoglio: ¿No será que Mauricio Macri se dio cuenta de que había metido la pata y se arrepintió? Pero ¿por ese motivo hay que justificar la ilegalidad? (Porque la ocupación indebida del espacio público es una ilegalidad). Por último: ¿Y qué tienen que ver los porteños con todo eso, Grabois?

Ocampo aseguró que estos reclamos "no sólo molestan a los vecinos, sino también perjudican a los trabajadores, que son los que dicen representar los que cortan calles".

El titular de la cartera de Seguridad, descubriendo la curvatura del círculo, opinó que "en muchas movilizaciones utilizan a mujeres y chicos como escudo", en relación a la utilización de las marchas como una cuestióLn política por parte de ciertos sectores sociales. "Queremos una Argentina en la que se pueda convivir, ese es el núcleo de nuestra política central y para eso es el espacio público", agregó en la señal TN.



La respuesta piquetera fue inmediata. El dirigente social Juan Grabois, referente de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), sostuvo que si "el ministro de Seguridad conoce a personas que tomen a niños como escudo o que tienen un plan de desestabilización del Gobierno, que nos cuente los nombres y apellidos de las personas. Sino, está incumpliendo con los deberes de funcionario público". Ocampo replicó que las denuncias "están hechas".



Grabois agregó: "Nosotros protestamos por algo que no tiene nada que ver con lo que dice este señor (Ocampo). Reclamamos que la Ley de Emergencia Social, votada por unanimidad y que establece mecanismos para revertir las catastróficas políticas sociales con un fondo que establece en principio 10.000 millones de pesos. Fue sancionada en diciembre, pero aún no se aplica".



"Las organizaciones sociales no manejan fondos, van directamente a las personas en situación de indigencia. Si se aplicara la Ley de Emergencia, toda esta gente no estaría en esta situación. Si se aplicara, se termina el conflicto", añadió Grabois.



Sobre esto se sumó el diputado nacional por el Frente Renovador y eventual candidato de Sergio Massa por la Ciudad, Felipe Solá. "Pensar que las mujeres que se mueven con los chiquitos y las ancianas es conspiración, es estar equivocado", sostuvo con demagogia evidente el ex gobernador bonaerense y agregó: "Me parece que Ocampo nunca estuvo en los lugares de donde viene esa gente".



Ocampo respondió que Solá "busca en la pobreza la justificación del corte reiterado".

"El compromiso del presidente Macri es terminar con la pobreza, mientras los que gobernaron antes buscaron continuar con esto. Pretender que el Gobierno termine con la pobreza de un día para el otro también es una irresponsabilidad política", agregó el ministro de Seguridad ingresando a arenas movedizas en las que podría colapsar.



"Sos el reflejo de tu pasado", continuó Ocampo, en relación a vínculos de Solá con el kirchnerismo, a lo que el diputado massista replicó: "Hace 10 años que los enfrento. Yo fui Gobernador previo a la llegada de Kirchner, en los momentos más duros del país. Luego fueron ocho años de una gestión desastrosa en la Provincia, algo que siempre he denunciado".

Además ya sorprende la estupidez de quienes insisten con la idea que Cambiemos es una ruptura con el pasado: ¿Qué hacer con Patricia Bullrich, que participó de media docena de emprendimientos, incluyendo enfrentar a Mauricio Macri en los comicios de 2003? ¿Qué hacer con Horacio Rodríguez Larreta, quien no fue sólo menemista sino también delarruista y duhaldista?