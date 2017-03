"Si no se olvidan de mí, no me olvido de ellos", desafió Stiuso a los K

En una entrevista publicada esta mañana por el diario 'Clarín', el ex espía, que el martes declaró ante el juez Claudio Bonadio que existía una suerte de "SIDE paralela" durante el Gobierno anterior, sostuvo además que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene "una guerra" contra él, pero negó tener un enfrentamiento personal con ella.

"Si no se olvidan de mí, yo no me olvido de ellos", sentenció Stiuso, que además negó que haya participado con la filtración de las escuchas telefónicas entre la ex jefa de Estado y el ex director de la AFI, Oscar Parrilli en las que se reveló el mal trato que la ex mandataria le daba al funcionario.

El ex espía aseguró además que el Gobierno anterior lo quiso asesinar a través de un plan orquestado por la Policía bonaerense, pero que fallaron y terminaron por matar otro ex espía, Pedro Tomás "Lauchón" Viale. "Le pegaron 11 tiros (se refiere a los disparos del Grupo Halcón de la Policía bonaerense). Fue el 9 de julio de 2013. En realidad me habían ido a buscar a mí. Si hubiesen hecho bien la inteligencia yo no estaría hablando acá con vos", indicó Stiuso.

Entre otras cosas, ratificó su afirmación de que el Gobierno de Cristina había montado una SIDE "paralela" en la que "Cristina estaba al mando", y afirmó que al ex jefe del Ejército César Milani "lo fueron" porque "no les servía más" en referencia a su pedido de pase a retiro: "Ya tenía un pecado original", sostuvo, en referencia a su presunta participación en secuestros y torturas durante la última dictadura, hechos por los que se encuentra detenido.

Por último, habló del enfrentamiento que mantiene con la ex presidenta: "Cristina tiene una guerra conmigo, yo no tengo una guerra con ella", sentenció.