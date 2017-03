El 06/04 la CGT para (no sin haber negociado antes con Macri)

La CGT anunció oficialmente este jueves la convocatoria a un paro nacional que se desarrollará durante 24 horas el próximo 06/04. Así lo confirmó el triunvirato que conduce la central gremial en una conferencia de prensa tras una reunión del Consejo Directivo.

Será una jornada sin asistencia a los puestos de trabajo y no habrá movilización, confirmaron. Más temprano, desde la central confirmaron también que los gremios del transporte adherirán a la jornada. Así lo dijo Agustín Amicone, del sindicato del calzado.

La no movilización durante el día del paro sería una de las concesiones que los sindicatos le hicieron al Gobierno, que no consiguió que la medida de fuerza se pospusiera. No obstante, desde la Casa Rosada buscan gestos con la finalidad de atenuar el impacto de la huelga. El diálogo entre el Gobierno y la CGT no está roto, pero la presión de las bases -algo que se vio en la movilización del 07/03- precipitaron el anuncio de la central gremial.

"El paro es producto de toda esta historia con el Gobierno, que golpea fuertemente en los sectores del trabajo, a los más humildes y también a la industria nacional y a las pymes", dijo Carlos Acuña, el primero en tomar la palabra.

"Son muchos motivos para este paro, ojalá el Gobierno recapacite", dijo.

"Ha habido una formidable desmotración de descontento popular en la marcha del 7. Hay un malestar generalizado. Y la CGT intenta interpretarlo, pero no somos los únicos que llevamos este reclamo", dijo, por su parte, Juan Carlos Schmid.

Schmid dijo que el paro "es una expresión del malestar social, no es un programa alternativo ni un pedido para que el sindicalismo lo elabore".

"Vinimos a plantearle al Gobierno la rectificación de políticas que han llevado a la destrucción de importantísimas cantidades de puestos de trabajo", dijo Héctor Dáer, el último en tomar la palabra.