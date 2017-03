El incómodo momento de Macri en Peugeot (video)

El presidente Mauricio Macri visitó esta mañana la localidad bonaerense de El Palomar, donde inauguró una planta automotriz de PSA-Peugeot.



El mandatario vivió un momento incómodo mientras recorría las instalaciones, cuando los empleados del lugar le gritaron varias veces "aguante Cristina", ante la sorpresa de la comitiva que lo acompañaba.



La situación fue registrada en un video que se hizo viral en las redes sociales, donde puede verse a Macri seguir caminando, tratando de ignorar las voces.





Antes de irse, el Presidente brindó un breve discurso en el que aseguró que "la economía está comenzando a crecer", aunque “hay mucha gente que no arranca”. Según su opinión, es gente que "desde hace diez años no encuentra una posibilidad”.



Macri aseguró que la inversión de la automotriz PSA Group (Peugeot-Citroën) en Argentina, a través de la reapertura de su planta en El Palomar, es "una demostración de confianza" a los 15 meses de gestión.



Y dejó claro que el Gobierno no busca "crecer uno o dos años, para después volver a caer", sino que se propone "hacer cosas de fondo, sin atajos, sin mentiras para crecer por décadas", porque es "la única manera de rescatar a los argentinos de la pobreza".



"Esta es una apuesta al trabajo de los argentinos, es una demostración de confianza a este camino", indicó el jefe de Estado.



Y sumó que "más allá de que la economía empieza a dar sus primeros pasos, para mucha gente no arrancó, porque hace 20 años no arranca".