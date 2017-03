Señaleros suspendieron el paro de mañana (17/03)

Los señaleros ferroviarios postergaron el paro de 24 horas previsto para mañana (17/03) en todo el país, tras ser convocados por la empresa estatal Sofse a dialogar. Así lo informó el secretario de Prensa del gremio que agrupa a los trabajadores, Raúl Epelbaum.



El dirigente gremial precisó que fueron convocados a una reunión para el próximo lunes a las 15.30 por el presidente de la empresa, Marcelo Orfila, "para intentar destrabar el conflicto por diferencias salariales desde hace varios meses".



"Ante esta convocatoria al diálogo decidimos postergar la medida de fuerza consistente en una retención de tareas que íbamos a realizar mañana. Concurriremos al encuentro a ver la propuesta que nos hacen y en base a ello definiremos los pasos a seguir", sostuvo.



El gremio señalero había anunciado la realización de una retención de tareas, en la práctica un paro ferroviario, porque al no haber señales los trenes no corren. "Vamos al paro porque no tenemos respuesta de la empresa", había dicho Epelbaum.

Los sindicalistas exigen una recomposición salarial y cuestionaron que las autoridades de la compañía ferroviaria no se presentaron a la última reunión convocada por el Ministerio de Trabajo.



Epelbaum dijo que reclaman una recomposición establecida en el convenio de la actividad que estipula el compromiso empresario de abonar una diferencia salarial durante seis meses a partir de enero que hasta la fecha no fue percibida y que debe regir para todos los señaleros del país.