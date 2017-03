Massa y Olmos consolidan su alianza en la Ciudad y se despegan de los K

Los referentes del massismo se reunieron con María Rosa Muiños, legisladora porteña y presidente del Bloque Peronista, que se formó a fines del año pasado tras romper con bloque del Frente para la Victoria (FPV) que encabeza en la Ciudad el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Muiños es además esposa del ex presidente del Consejo de la Magistratura porteño y operador peronista Juan Manuel Olmos, quien decidió romper con el sector más kirchnerista del PJ, que lidera Víctor Santa María y fundar el Nuevo Espacio de Participación (NEP).



En el encuentro se habló de trabajar en una agenda común en materia de políticas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sobre cuestiones sensibles para el oficialismo porteño y nacional como el traspaso de la Justicia ordinaria a la Ciudad, que ya generó el rechazo de instituciones vinculadas al Poder Judicial.



El último candidato del massimo en la Capital fue el economista Guillermo Nielsen, que para Jefe de Gobierno ni siquiera superó el 1,5% necesario para las elecciones generales. En esta oportunidad, Massa se decidió por Felipe Solá para ser la cara visible de su espacio en el distrito porteño, como candidato a diputado nacional por la Ciudad, tal como informó Urgente24.



Asimismo, varios de los puntos acordados con Muiños tienen que ver con impulsar, en el ámbito porteño, varias propuestas que llevan el sello del massismo a nivel nacional, como la ley de fomento a las pequeñas y medianas empresas o la ley de Dislexia, que ya fueron tratadas por el Congreso de la Nación.



Muiños preside el Bloque Peronista, compuesto por tres legisladores, que serían cuatro si se suma el massista Gentillini, con el plus de sumar un espacio que quebró lazos con el kirchnerismo. Desde el sector K ya habían anticipado esta unión con un rechazo generalizado hacia Massa y Olmos.



"El peronismo debe ser oposición. No se lo puede poner a disposición del espacio político de Sergio Massa, facilitador de las medidas antipopulares del gobierno de Mauricio Macri", señalaron los dirigentes kirchneristas hace semanas.



En tanto, al aliarse con Massa, Olmos busca independizarse de las decisiones políticas que Cristina Kichner le imponga a las facciones de La Cámpora y Nuevo Encuentro en la Ciudad, alentados por Santa María. En ese sentido, CFK ya se habría decidido por Gabriela Cerruti y Juan Cabandié para encabezar listas en el Congreso y Mariano Recalde a la Legislatura, algo que dichos dirigentes desmintieron.