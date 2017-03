Jorge Macri recibe al 1er. Foro Federal de intendentes de Cambiemos

Precandidato a senador nacional por Cambiemos, Jorge Macri se encuentra en plena ofensiva destinada a consolidar alianzas para su proyecto electoral, que también es el de su primo, el presidente Jorge Macri.

Por lo tanto, coordinará en Vicente López el 1er. Foro Federal de Intendentes Cambiemos, mientras el tema de las candidaturas obsesiona a muchos en Casa Rosada por la presión que realiza la diputada nacional Elisa Carrió para convertirse en candidata a senadora nacional a la vez que ataca a Jorge Macri.

Ella ha acusado al primo del Presidente de "delincuente", aunque más tarde afirmó: "No me siento bien de salud, no creo poder sostener una campaña".

Impertérrito, Jorge Macri continúa con su proselitismo.

Él acaba de anunciar el pago, con los haberes de marzo, de una ayuda económica a los trabajadores municipales de Vicente López con hijos en edad escolar: $ 2.500 para niños en nivel inicial, de $3.200 para los chicos que estén cursando la escuela primaria, y de $3.500 para los hijos que estén en el nivel secundario.

“A aquellos que tengan hijos con alguna discapacidad se les pagará $3.500”, aclaró.

“Nuevamente, como todos los años, estamos acompañando a la familia municipal en el inicio de clases. Estamos otorgando una ayuda escolar que supera el monto que determina la ley”, manifestó el intendente. Según él, la erogación total que genera el beneficio supera los $ 7 millones.

“Es una inversión importante para la Municipalidad, este dinero podríamos dedicar a otra cosa, porque siempre hay prioridades, pero es muy importante para mi acompañar a las familias que apuestan por la educación. Quiero que todos los chicos tengan la suerte de arrancar las clases con una mochila llena de las cosas que necesitan”, cerró.

Jorge Macri viene desplazándose por la Provincia de Buenos Aires, intentando ampliar su base de respaldo. Un ejemplo ocurrió en San Pedro, donde se reunió con el intendente, Cecilio Salazar, y durante su recorrido recibió a los directivos Raúl Alegre y Daniel Aguado, y 6 futbolistas de las divisiones 5ta. y 6ta. del club América -convocados especialmente por la Municipalidad- a quienes prometió, al igual que a otras instituciones social-deportivas de la localidad, ayudarles a que continuén con la actividad.