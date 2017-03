Fracaso legislativo de Rajoy y peligro de nuevas elecciones

Mariano Rajoy tiene desde el jueves 16/03 el dudoso honor de ser 1 de los 3 presidentes de Gobierno a quien el Congreso ha tumbado un decreto ley en democracia. Y la reacción del PP no se ha hecho esperar, tras ver cómo la oposición derrotaba el decreto de la estiba: la legislatura es inviable en estos términos y la sombra de unas elecciones anticipadas es cada vez más alargada. Pues bien, si hoy tuviese lugar la cita con las urnas, el PP volvería a ganar, pero sería precisamente Ciudadanos la formación más beneficiada y la única que subiría con respecto a las pasadas elecciones generales.

Según la encuesta de DYM para la web El Confidencial, realizada entre el 07/03 y el 15/03, el PP volvería a ganar las elecciones con un 31% de la intención de voto, lo que supone una bajada de dos puntos con respecto a su triunfo en las elecciones; en segundo lugar, el PSOE, con un 20% (2,7 puntos menos que en las elecciones) y virtualmente empatado con Unidos Podemos, 19,9% (frente al 21,1% que obtuvo en los comicios). Ciudadanos, que es el único que sube, pasa del 13,1% de las elecciones al 16,2%, un ascenso de 3,1 puntos que le hace recortar distancias con PSOE y Podemos.

El fracaso del decreto de Rajoy trasciende al mero valor político. Su revés tiene una traducción internacional, especialmente en el ámbito comunitario, donde no dan crédito a la falta de apoyos para aplicar una sentencia, de carácter obligatorio, que viene directamente del Tribunal Europeo, y que tendrá un coste económico considerable. Primero una multa de 21 millones de euros, después 134.000 euros al día.

La decepción del PP y del Gobierno de Rajoy es mayúscula. Al varapalo parlamentario, se suma la actitud de Ciudadanos, quien, a priori, y según el PP, "había adelantado su apoyo" a la reforma de la estiba planteada por Fomento, lo que C's cuestiona hasta ese término.

Para Moncloa, y para el Grupo Popular, la actuación del partido de Rivera es "gravísima". Hasta ahora, los desencuentros entre las dos formaciones se circunscribían a pequeños escarceos estratégicos. Si bien en las tres últimas semanas, el PP ha notado "un cambio sustancial" en el comportamiento de C's, en especial con la Comisión de Investigación sobre la Financiación del PP.

"Es asombroso", confiesa un destacado dirigente popular a la web elEconomista. "Pero si hablamos todos los días, nos vemos... Por eso no entendemos estos giros repentinos", de una relación medio-idílica que se quebró definitivamente el jueves 16/03. Porque, cuando por la noche se contaba con sus 32 votos, más los 5 del PNV, "con actitud responsable", sumando así 175 con el PP, "Ciudadanos se descuelga en vísperas de la negociación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), causando un gran malestar en las filas del Gobierno y del PP". Fuentes del Ejecutivo consideran que detrás de este "cambio de posición" no hay un planteamiento ideológico, sino estratégico, y también "poca madurez". La cuestión es que "no quieren aparecer en la foto de la derrota". Interesa dar la imagen de ser los artífices de la mediación entre las partes.

Vibrante el análisis del indignado Agustín Valladolid en la web Voz Populi:

"Ayer no daba crédito a lo que estaba viendo y oyendo: diputados y diputadas de todos los colores defendiendo a una minoría de privilegiados que han hecho de la estiba un cortijo al que nadie que no esté relacionado con el clan tiene acceso; diputadas teóricamente feministas cogiendo el avión a primera hora de la mañana para apoyar con su voto el mantenimiento de un reducto machista en el que las mujeres nunca han sido bien recibidas, cuando no abiertamente rechazadas, caso del puerto de Algeciras; políticos de izquierda hablando de la necesidad de perpetuar el “trabajo digno” de afortunados que cobran hasta más de 100.000 euros anuales, gracias al monopolio encubierto que tienen montado, mientras cientos de miles de jóvenes no pueden acceder al mercado laboral.

Sentí vergüenza al escuchar por boca de algunos representantes de la llamada “nueva política” argumentos que reforzaban a una élite cimentada en la época de la España más negra y se referían a la transposición de una sentencia de los tribunales europeos como “decreto salvaje”. Sentí pena al constatar cómo una diputada, por un puñado de votos, y a sabiendas de la manipulación en la que incurría, culpaba al Gobierno de que no se hubiera llegado a un acuerdo con los estibadores, cuando sabía que era más bien al revés, que han sido estos los que, reforzados por el apoyo que tenían previsto recibir en el Parlamento, se han cerrado en banda, rechazando condiciones de trabajo y jubilación ofensivas para la generalidad de los trabajadores españoles.

"No son trabajadores privilegiados. Su sueldo lo pagan las multinacionales". He aquí un elocuente ejemplo de a qué nos referimos cuando hablamos de insulto a la inteligencia; o de cómo confundir, bien es cierto que a conciencia, la velocidad con el tocino. Nada o muy poco tienen que ver los privilegios con el pagador de la nómina. Un dato: el peso de la mano de obra en los costes de manipulación de mercancías es del 51% en los puertos españoles frente al 25% en Reino Unido, el 37% en Alemania o el 38,8% de la media europea. (...)".

Presupuesto

Aunque desde el Gobierno Popular no creen que lo que ha pasado en el Pleno del Congreso vaya a influir en la negociación de Presupuestos, verbalizan una preocupación que hasta ahora no se planteaban. Es el hecho de que con las cuentas públicas, Albert Rivera y sus diputados puedan dar marcha atrás a última hora y cambiar el sentido de su voto como hicieron el jueves.

"¿Y si C's se desdice de su posición con los Presupuestos Generales y cambia de parecer un minuto antes de la votación?", se pregunta el entorno del Ejecutivo. Pues "de seguir con este juego", y aquí vienen palabras mayores, Moncloa no descarta "trabajar con el escenario de un adelanto electoral", en un momento en el que el PSOE aun no ha cerrado heridas, y los sondeos no le dejan, con ninguno de los tres aspirantes a la Secretaría.

La negociación presupuestaria se complica y el Gobierno ha decidido una convocatoria de nuevas plazas para funcionarios que permitiría

* calmar a los sindicatos, que llevan semanas amenazando con movilizaciones y reclamando una solución para los más de 300.000 trabajadores interinos o precarios que hay en la Administración; y

* aumenta la presión sobre el principal partido de la oposición para que apoye las cuentas. Si no lo hace, el PSOE será el responsable del bloqueo de las más de 100.000 plazas que se van a convocar cada año hasta 2020. Y tendrá que responder ante los sindicatos.

Y es que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha llegado a un acuerdo con los sindicatos. Además de la oferta ordinaria anual, sacará plazas para los interinos mencionados durante los próximos 4 años. El objetivo es reducir la temporalidad de la plantilla de las Administraciones Públicas al entorno del 8%. Actualmente ronda el 25%. Si se considera que hay unos 300.000 interinos, el Gobierno tendría que sacar, de media, unas 75.000 plazas cada año para conseguir esa cota de temporalidad.

Todo el mundo podrá optar a esas plazas, no solo los interinos. No se descarta la posibilidad de que se les pueda facilitar el acceso de alguna manera, como a través de un sistema de méritos, pero no es una cuestión sencilla y aún hay que definirla.

En cualquier caso, las más de 300.000 plazas se unirán a la oferta pública ordinaria de cada año. No se puede saber con certeza el número de plazas que convocará Hacienda, pero sí se puede hacer un cálculo aproximado. En 2016 la Administración General del Estado convocó casi 20.000 puestos: 13.427 plazas nuevas y 5.694 de promoción interna. A esta cifra habría que sumar las plazas de las comunidades autónomas y las entidades locales. Así que, casi con toda seguridad, la oferta pública final de 2017 superará los 100.000 puestos de trabajo en la administración.

De hecho, el propio Ministerio ya dijo que en 2017 se convocaría la mayor oferta de empleo público de la historia, con una tasa de reposición superior al 100% de las jubilaciones que se produzcan en los sectores de la Educación, la Sanidad y la Justicia. Y hasta del 50% en el resto de los ámbitos, siguiendo la tónica de la oferta de empleo del anterior ejercicio. Así que la cifra podría incluso superar esos 100.000 empleos.

En este contexto cabe preguntarse si es viable sacar una oferta de empleo así con un déficit fiscal que sigue desbocado.

Lo cierto es que la cifra es tremendamente elevada pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de los puestos que se convocan ya están en las plantillas públicas. Es decir, las administraciones ya están pagando estos sueldos y no tendrán que asumir nuevos costes para cubrir las plazas de los interinos. Simplemente puede que la persona que actualmente ocupa un puesto de trabajo sea sustituida por otra. Pero de achique del déficit fiscal, evidentemente ni hablar.