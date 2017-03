Blanqueo para familiares: La Justicia avaló el decreto de Macri

La jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti confirmó este viernes (17/03) la validez del decreto de Mauricio Macri que permite a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales, a pesar que lo prohibía la ley sancionada por el Congreso de la Nacional que habilitó el blanqueo.



La magistrada rechazó por razones formales un amparo presentado por el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá para que se declare la inconstitucionalidad del decreto, decisión que ya fue apelada por el abogado que representa al legislador Martín Yañez.



Ahora la causa pasará a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que deberá resolver si confirma o no el rechazo del amparo.



La jueza Biotti no analizó si el texto era inconstitucional o no, sino que consideró que Solá no tenía legitimación para efectuar el reclamo al sostener que "no se advierte la existencia de caso o causa judicial – en los términos de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional- por cuanto el aquí amparista no se encuentra legitimado a fin de solicitar la declaración de inconstitucionalidad".



Antes se había pronunciado en el mismo sentido el fiscal Fabián Canda, quien sostuvo que "la mera condición de ciudadano y de legislador" no le otorgan legitimación suficiente para solicitar ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de "una norma que no le agravia de manera expresa y concreta".



Cabe recordar que el Congreso aprobó en mayo del año pasado la ley de blanqueo de capitales en la que prohibió que se puedan acoger a esa medida los familiares de quienes hayan sido presidente y vice, gobernador y vice, jefe de gobierno y vice, intendentes o personal de organismos de inteligencia del 1° de enero de 2010 a la actualidad.



Luego, Macri firmó un decreto para permitir a familiares beneficiarse con al blanqueo "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha" en que sus parientes ingresaron a la función pública.



El diputado Solá presentó un amparo pidiendo la inconstitucionalidad de la norma al entender que viola una ley nacional, de jerarquía superior a un decreto, y el principio de la división de poderes.