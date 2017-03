El Gobierno porteño le respondió a Hebe de Bonafini

Ayer (16/03), durante su discurso en la ronda de los jueves frente a la Casa Rosada, Hebe de Bonafini se mostró muy enojada por unos atriles que el Gobierno porteño ubicó en la plaza de Mayo sobre las baldosas en las que están pintados los pañuelos blancos -símbolo de la organización que preside- , y embistió contra el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta.



"A Macri y Larreta les aviso una cosa: si a las Madres nos quieren sacar de la Plaza, yo, Hebe de Bonafini, les vuelo la Casa de Gobierno. No me importa que me maten", lanzó la dirigente, y agregó: "Paren la mano de verdad, no jodan con las Madres".



Y apuntó aún más contra el jefe de gobierno de la Ciudad: "A Rodríguez Larreta, otro polenta polenta, le agarró el berretín de remodelar la Plaza y la remodela ensuciando los pañuelos. Rodríguez Larreta, la polenta de tu madre. Los pañuelos de las Madres no se tocan. Arriba de cada pañuelo pusieron un monolito que diez personas no lo podían mover. Pero como vinimos con unos cuantos compañeros los arrastramos con unos cuantos compañeros y los corrimos al borde de la plaza", sostuvo. "Paren la mano de verdad, no jodan con las Madres", añadió.



Como respuesta, el ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad envió con comunicado explicando la situación: "El Ministerio se encuentra restaurando el primer monumento histórico nacional, Pirámide de Mayo, desde el mes de enero de 2017. Frente a la curiosidad despertada por la gente que transita a diario por la Plaza de Mayo se decidió armar un paseo histórico provisorio contando la historia de la misma, acompañada por una carpa donde los restauradores trabajan en las cuatro esculturas -que volverán a ocupar los vértices de la Pirámide-, de esta manera la gente puede verlos restaurar en vivo y conocer más sobre la historia de la Pirámide plasmada en una fotogalería. Este paseo está previsto hasta la finalización de la restauración", sostuvieron.



En la misiva, dijeron también que la intención nunca fue interrumpir la ronda de los jueves y que incluso, acompañan a la organización en su lucha. "En ningún momento se ha intentado interrumpir la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, ni ser un obstáculo para ellas. Acompañamos su lucha y respetamos el espacio e ícono que tienen los pañuelos para la historia de nuestro país", finalizaron.