El fiscal quiere que Aníbal cuente lo que sabe de los bolsos de López

El fiscal federal Federico Delgado pidió que el exjefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández preste declaración como testigo en la causa por la cual está detenido el exsecretario de Obras Públicas José López, quien fue sorprendido con casi US$9 millones en bolsos en 2016.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal así se lo pidió al juez Daniel Rafecas luego de un planteo del diputado oficialista Waldo Wolff a raíz de los dichos públicos de Fernández sobre que el dinero de los bolsos de López era producto de coimas.

"Cuando aparece lo de López a todos nos salpica esa mierda. Pero después tenés que darlo vuelta. Eso no es plata robada, es plata de coima. No se le robó al Estado. No estoy minimizando el hecho, pero no hay forma de robarle al Estado", dijo Aníbal Fernández días atrás ante la prensa.

Wolf reclamó el jueves a través de su abogado Pedro Pusineri que Aníbal Fernández sea citado como testigo, algo que ahora reclama la fiscalía. El juez Rafecas definirá si lo cita y mientras tanto en los últimos días indagó a López, su mujer María Amalia Díaz y un grupo de empresarios que aparecen como testaferros.