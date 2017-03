Cobra fuerza el paro nacional de la CGT contra Macri: Se suman las 2 CTA

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, informó este viernes (17/03) que tanto la central que dirige como la CTA Autónoma, comandada por Pablo Micheli, se sumarán al paro general del 6 de abril convocado ayer por la CGT.



"Vamos a ser parte del paro del 6 de abril porque creemos que tiene que ser un plebiscito inapelable, contundente en contra de las políticas de ajuste de Macri", dijo Hugo Yasky en una entrevista en Radio Cooperativa.

Yasky señaló que "el paro del 6 será un plebiscito contundente, demoledor e inapelable que expresará el rechazo del pueblo a la política sistemática, al empobrecimiento y despojo de los sectores populares. No obstante, el mandato de los 1.717 delegados (de las dos CTA) que votaron paro y movilización el 30 de marzo sigue en pie".



En esa línea, señaló que la protesta "tiene que ser un clamor nacional, para que ese día nadie dude de que la inmensa mayoría del pueblo argentino pide un cambio de rumbo".



"Eso no quiere decir que desistamos de sostener la convocatoria al 30 de marzo, que va en el camino de ese paro, pero probablemente modifiquemos el mandato, en el punto de convertirlo en una jornada de lucha nacional con movilizaciones en todo el país", indicó.



Yasky apuntó que la semana pasada la CGT no había definido la fecha del paro porque hay "caciques poderosos que quisieran seguir en un abrazo indefinido con Macri".



"El Gobierno está encerrado en su propio laberinto, con ajuste en grado de salvajismo, arremetió contra los sectores populares y ahora está denunciando golpismo donde simplemente hay reclamos de la gente de poder seguir viviendo", dijo.



Las CTA habían metido presión para que la CGT anunciara el paro para el día 30 de marzo, lo que generó cierta tensión con la Central Obrera, algo que ya venía sucediendo por las críticas de Yasky y Micheli ante una postura "tibia" del triunvirato conducido por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.



Cabe recordar que ayer la CGT anunció oficialmente la convocatoria a un paro nacional que se desarrollará durante 24 horas el próximo 06/04. Así lo confirmó el triunvirato que conduce la central gremial en una conferencia de prensa tras una reunión del Consejo Directivo.



Será una jornada sin asistencia a los puestos de trabajo y no habrá movilización, confirmaron. Más temprano, desde la central confirmaron también que los gremios del transporte adherirán a la jornada. Así lo dijo Agustín Amicone, del sindicato del calzado.



La no movilización durante el día del paro sería una de las concesiones que los sindicatos le hicieron al Gobierno, que no consiguió que la medida de fuerza se pospusiera. No obstante, desde la Casa Rosada buscan gestos con la finalidad de atenuar el impacto de la huelga. El diálogo entre el Gobierno y la CGT no está roto, pero la presión de las bases -algo que se vio en la movilización del 07/03- precipitaron el anuncio de la central gremial.