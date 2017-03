Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, aseguró que "el mayor problema es que este Gobierno no reconoce que la gente no está bien".



En declaraciones a 'Del Arco Político' (FM Concepto), Acuña dijo que "al Gobierno no hay nada, ni nadie que lo haya sostenido mas que nosotros", pero que "al no haber respuesta para los trabajadores, nosotros estamos obligados a representarlos con las herramientas que tenemos".



"Nosotros no ponemos palos en la rueda. Palos nos van a dar a nosotros, si no hacemos el paro", admitió, luego de los incidentes que se produjeron en la movilización de la CGT el pasado 7 de marzo, cuando muchos de los manifestantes enfurecieron porque los líderes no le ponían fecha al paro nacional.

"La gente está empeñada con tarjetas de crédito, no puede pagar. Paga intereses nada más. Está mal la gente. Aquel dirigente que cree que puede movilizar a las bases si las bases están bien, está equivocado. Uno se tiene que poner al frente del malhumor que tiene la gente producto de las políticas del gobierno", explicó.

"Jorge Triaca sabe muy bien que no hay respuesta para los trabajadores y, al no haber respuesta para los trabajadores, nosotros estamos obligados a representarlos con las herramientas que tenemos", afirmó, y dijo que "el desafío más importante que tenemos es sostener que a este gobierno le vaya bien".

Respecto a aquella marcha con final accidentado del 7 de marzo último, Acuña criticó la falta de respuesta de Mauricio Macri: "Si nosotros convocamos a una movilización tan masiva, el Gobierno debió haber recapacitado y haber revisado por qué tanta gente está protestando. Por lo visto, la movilización no le movió un pelo, todo lo contrario".

"Tenemos que escuchar al jefe de Gabinete diciendo que 'un paro no soluciona nada'. Esa frase la vienen diciendo desde la época de los militares todos los gobernantes. El paro no soluciona nada. La solución la tienen que dar ellos con la política que tienen que tomar a favor del pueblo, una vez aunque sea. Todos los centros son para la gente que tiene plata, empresarios y grupos económicos", fustigó.

Consultado acerca de las declaraciones del ministro Jorge Triaca, quien dijo que Cristina Fernández y algunos dirigentes gremiales tienen "vocación desestabilizante", Acuña respondió: "yo hablo por la CGT. La CGT es un conjunto de gente y a mí no me habrán visto en las listas del kirchnerismo, ni del PRO. Jorge Triaca sabe muy bien que no hay respuesta para los trabajadores y, al no haber respuesta para los trabajadores, nosotros estamos obligados a representarlos con las herramientas que tenemos".



"¿La CGT no tiene vocación desestabilizante?", insistió el periodista. "No hay nadie a los que haya sorprendido más a que a nosotros esa afirmación. Un compañero me dijo '¿Sabés la tarea difícil que tenés? Sostener este gobierno, son un desastre, hacen todo al revés'. Tenía razón. Lo más difícil que tenemos es sostener que a este gobierno le vaya bien. Al Gobierno no hay nadie que lo haya sostenido más que nosotros", respondió.