Cristina intimó a Macri y a Felipe González por la nota de Clarín

A través de su cuenta de Twitter, Cristina Fernández informó que intimó por carta documento a Mauricio Macri y a Felipe González para que "en el plazo de 24 horas de recibida, ratifiquen o rectifiquen de manera pública" la información publicada por Marcelo Bonelli en el diario Clarín, según la cual el ex presidente español le preguntó al mandatario argentino "¿cuándo va a ir presa Cristina?”, ya que de eso -dijo- dependía que lleguen las inversiones a la Argentina.

Cristina dijo que "además de ser una extorsión sin precedentes" , "constituyen intromisión indebida en asuntos internos, además de exclusivo resorte de la justicia". Y publicó las dos cartas documento enviadas.

En la nota se describe una reunión a solas entre ambos en la cual se discutió el el interés de “empresarios españoles” por conocer... — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de marzo de 2017

... cuándo sería privada de mi libertad ya que de tal situación dependería el ingreso a nuestro país de inversiones. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de marzo de 2017

Según Clarín, la amenaza que le hiciera González fue: “nadie va a invertir en Argentina hasta que Cristina sea juzgada y condenada” — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de marzo de 2017

y le reclamó, cito textual: “¿por qué no va presa Cristina Kirchner?”, “¿Cuándo va a ir presa Cristina?”. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de marzo de 2017

Intimo a ambos a que en el plazo de veinticuatro (24) horas de recibida, ratifiquen o rectifiquen de manera pública tal información. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de marzo de 2017

Ya manifesté en reiteradas ocasiones, no temo que una medida de esas características, por cierto absolutamente ilegal, se tome en mi contra. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de marzo de 2017

Por el contrario el pueblo argentino tiene el derecho de saber si el Presidente de la Nación cumplió con los deberes a su cargo... — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de marzo de 2017

...de rechazar manifestaciones que además de ser una extorsión sin precedentes... — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de marzo de 2017

...constituyen intromisión indebida en asuntos internos, además de exclusivo resorte de la justicia. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de marzo de 2017

Texto de las cartas documento enviadas a Macri y al ex Presidente español Felipe González con motivo de la nota publicada hoy en Clarín. pic.twitter.com/U46JDowHcm — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de marzo de 2017

Las 2 cartas documento que les conté hoy con respecto a la extorsión que describe Clarin en su nota de hoy. #FelipeGonzalez pic.twitter.com/5EWJyKj2fO — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de marzo de 2017

Por su parte, Oscar Parrilli reclamó al ex Jefe de Gobierno español que "aclare si es cierto" lo que publica Clarín en el día de hoy: “Lo conozco personalmente a González. Y esta es una conversación entre dos; Felipe González y Mauricio Macri, por eso le estoy reclamando que aclare si es cierto. Callar es reconocer el hecho”.



Parrilli fue entrevistado en Radio 10 a raíz de la nota firmada por Bonelli en la que se cita una conversación entre el ex jefe del gobierno español y Mauricio Macri, en el marco de la gira por España en mes de febrero pasado.



“Magnetto, que se está volviendo loco porque ve que el gobierno se cae a pedazos y ya no sabe qué hacer sostenerlo, manda una orden clarita a sus amanuenses de Comodoro Py para que metan presa a Cristina”, subrayó el ex funcionario. Y completó: “Los inversores no van a venir, porque no hay motivo para venir a la Argentina. Pero no por Cristina, porque no hay consumo interno. Primero destruyeron al país en un año y ahora nos quieren echar la culpa de sus fracasos”.



El titular del Instituto PATRIA destacó que “en la democracia argentina no hay antecedentes de una persecución de este tenor”. Y finalizó “espero que rápidamente algún fiscal indague si acá no existe la comisión de un delito. A ver si Carrió, Stolbizer, Ocaña, que denuncian cualquier cosa, hacen alguna denuncia para que se investigue esto”.



La columna de Marcelo Bonelli en Clarín se titula "Los inversores quieren saber cuándo la Justicia pondrá presa a Cristina Kirchner". Y comienza relatando un presunto diálogo entre el ex presidente español y el actual mandatario argentino:



“'Presidente: ¿por qué no va presa Cristina Kirchner?'.

La directa pregunta fue de Felipe González y ocurrió en un encuentro a solas con Mauricio Macri. Al ex jefe de Gobierno español no lo convenció la respuesta llena de evasivas y prudencia. González entonces cambió la pregunta, pero insistió con la cuestión: '¿Cuándo va a ir presa Cristina?'

Después le explicó por qué insistía. Así le dijo a Macri: 'Quiero que sepas que nadie va a invertir en serio en Argentina hasta que los hechos de corrupción de Cristina sean juzgados y condenados'”.