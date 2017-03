"El colmo de la cobardía sería prorrogar el Sinceramiento Fiscal"

Definamos Cobardía: Miedo o falta de valor ante situaciones difíciles, peligrosas o que conllevan cierto riesgo.

Se nace cobarde o lo vida, quizá producto del cautiverio consecuencia de un secuestro, los hace cobardes, los inmoviliza. Pero lo que es peor es que el cobarde no toma decisiones porque la misma cobardía no le permite sopesar alternativas de riesgo.

De la Administración Cambiemos podemos inferir luego de quince meses 2 alternativas:

* son cobardes, o

* son corruptos.

Vinieron a durar o vinieron a hacer negocios.

Claramente si desagregamos el voto obtenido en las ultimas elecciones presidenciales, la mayoría que votó por un cambio, tenía plena conciencia del desastre que era la Argentina, además de quebrada económicamente, mutilada de valores éticos y morales y colmada de planes no trabajar, sino planes populistas y que se venden al mejor postor, 2 generaciones insalvables, padres e hijos sin disfrutar de la dignidad del trabajo y una pirámide ponzi de embarazos deseados y muy bien valuados como para vivir de la teta del Estado.

Esta gente no los votó, ni los votará jamás, sólo les interesa el presente, el futuro para ellos es mañana, y si hay que salir a marchar por un diezmo, salen sin siquiera medir consecuencias mas que la cantidad a obtener junto con el choripan.

Estamos ingresando en un terreno muy peligroso, el votante pensante, el que estudia, trabaja y paga sus impuestos votó por un cambio de verdad, algunos tapándose la nariz y lleno de dudas, olvidando casos como Sevel, y el que tocó la campana en la Bolsa de Comercio fue Mauricio, no el padre, y dejando un tendal de fundidos en la década del 90; y del padre ¿qué podemos decir a estas alturas?

Un matrimonio con tres hijos vivió durante los ultimos veinte años, salvo algunos años de crisis o precrisis con U$S 1.800. Actualmente esa misma familia necesita U$S 3.000.



Claramente además de la carga tributaria, IVA sobre alimentos no podemos dejar de reiterar que el atraso cambiario es, a esta altura vergonzoso, mostrando una capacidad de gestión pésima y lo que es peor el mensaje que surge del Periodista/Ministro parecen cargadas, dignas de un noticiero humorístico.

El colmo de la cobardía sería que, además de no hacer lo que se debe, prorroguen el Sinceramiento Fiscal para tratar de seguir durando.

El gradualismo con que encararon el proceso de cambio ya fracasó, fracasó en la calle, fracasó en el consumo, fracasó con cada Paro Nacional, Paro Docente y Marcha para seguir entregando y transfiriendo lo que genera una mitad de la población activa hacia otra que no le importa nada.

El caos lo está autogenerando la inacción frente a cada corte de calle, la libre circulación para que el paga impuestos dejó de ser un derecho, nos piden paciencia budista, vaya si la tuvimos doce años, ahora venía la esperanza de cambiar aunque sea anomía y entropía por orden y disciplina, pero ni eso.

No quieren hacer una cadena nacional y explicar lo que verdaderamente hay que hacer, optaron por seguir mintiendo, un relato nuevo con mejores modales e interlocutores que se creen sabérselas todas mientras tipos como Pérsico les sacan más cápitas para la Obra Social Piquetera que a la misma Cristina Los Sauces Kirchner.

Así, van a perder las elecciones, si optan por gobernar primero para quienes no los votaron, no las ganan y Argentina se encaminará hacia solo dos caminos posibles, una guerra civil o un pacto estilo Moncloa, a quizá a ambas.

Decíamos hace un tiempo que para hacer una tortilla hay que poner y romper los huevos que sean necesarios, sugerimos pegar un buen golpe sobre el escritorio e ir por el bronce o por el plomo, pero siempre basándonos en una premisa, dábamos por sentado la valentía para hacerlo. Hoy el traje de Cobardes casi que les queda a medida.

Mercados

YPF, TS e IRSA son papales para tener en cartera, el resto están agotados, no bajan porque no hay compradores.

Viene el B&MA en Abril, toda una aventura, sólo unos pocos saben en que puede desembocar, nosotros no estamos incluídos.

Hoy Viernes 17/3/2017 vencen en USA 1.4 trillones de opciones del ETF SPX, especie que replica el valor del S&P, pinta a que post ejercicio de opciones tomen nota de la suba de tasas y el cambio de ciclo.

El balance comercial americano, junto a las tasas, van a fortalecer el dólar y la restricción del mundo emergente para endeudarse será un hecho.

Argentina vive gracias a la deuda que toma y vuelca para sostener los 8,5% de Déficit Fiscal. ¿Cuándo piensan parar? ¿Hasta que no lleguemos al FMI no van a tomar nota de lo que están haciendo?

La plata se va acabando, las pelotas están inflamadas y la paciencia se agotó.