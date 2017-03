En Malvinas/Falkland, Di Bernardo hizo más 'ruido' que Elsztain

Penguin News:

"Un argentino que ofreció vender una copia de un documento antiguo que afirmaba que destruiría el caso histórico argentino por la soberanía sobre las Malvinas/Falklands, ha sido rechazado.

Una fuente dijo a Penguin News que el secretario del grupo Asociación Civil de Amigos Malvinas/Falklands (ACAMF), Gabriel Di Bernardo, se puso en contacto con él en octubre del año pasado.

Se ofreció a vender al Gobierno de las Malvinas lo que afirmaba ser una copia de un importante documento antiguo de los archivos del Congreso argentino por 2,5 millones de euros en efectivo.

Di Bernardo, que también es un anticuario, dijo que estaba actuando en su capacidad privada y no como secretario de ACAMF.

El Sr. Di Bernardo pidió que el dinero en efectivo, en 500 billetes de euros, fuese entregado en un lugar en Rosario (N. de la R.: Provincia de Santa Fe).

Penguin News preguntó al miembro de la Asamblea Legislativa (MLA), Gavin Short, si el gobierno de las Malvinas había sido abordado sobre el documento.

Dijo que él y otros eran conscientes de la demanda de Di Bernardo con respecto al documento "que él dice haber encontrado ... y la cantidad bastante sorprendente que él pretendía."

"No hemos celebrado formalmente una reunión sobre este tema, pero hemos hablado entre nosotros y somos de la opinión de que no nos desprenderemos de más de un millón del dinero del contribuyente en algo que no hemos visto, ni conocemos su autenticidad ni sabemos si es legal la propiedad del caballero".

"El propio caballero nunca, según mi conocimiento, se acercó directamente al gobierno de las Islas Malvinas por el documento".

El diputado Short continuó: "Ya hay muchas evidencias disponibles que destruyen la credibilidad del reclamo argentina, y aún así persistieron".

Su opinión fue, incluso, que si el documento dejaba en claro que el reclamo era "farsa", el gobierno argentino en cualquier caso lo desecharía.

Señaló que el señor Di Bernardo era "parte del" grupo de reconciliación de las Malvinas "de Ricardo Gómez Kenney, o como se llaman a sí mismos, que dicen que quieren examinar todas las pruebas no importa si ayudan o dificultan la reclamación argentina. Sin embargo aquí tenemos un miembro de ese grupo, diciendo que tiene un documento que nos ayudará y no está dispuesto a ponerlo a disposición de nosotros ni de los argentinos sin una gran cantidad de dinero cambiando de manos.... ".

Y agregó: "Te hace preguntarte si el caballero debe formar parte de ese grupo y, de hecho, sé que el grupo es consciente de sus actividades y no está haciendo nada para tratar de poner el documento a disposición del público, que también se pregunta sobre sus credenciales y credibilidad."

Concluyó diciendo: "Si tuviéramos unos pocos millones, preferiría gastar (después de una nueva central eléctrica) en comprar y vender lo que queda del FIC y no en algo que no hemos visto ni contactado directamente".

De alguna manera, ahí fue la respuesta a Eduardo Elsztain: Falkland Islands Holdings plc FIH es un conglomerado británico con un papel clave en la economía de las Islas Malvinas a través de la Falklands Islands Company (FIC).