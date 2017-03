A los 90 murió el padre del rock and roll

Compositor, intérprete y guitarrista, Charles Edward Anderson Berry nació en Saint Louis, Misuri, el 18/10/1926, y falleció en igual lugar el 18/03/2017, conocido como Chuck Berry

Él es considerado uno de los músicos pioneros y más influyentes de la historia del rock and roll, gracias a canciones como "Maybellene" (1955), "Roll Over Beethoven" (1956), "Rock and Roll Music" (1957) y "Johnny B. Goode" (1958), con las que Berry redefinió los elementos del rhythm and blues, creando las bases del rock and roll.

La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete Nº 5 de toda la historia en su lista "The Immortals", superado solo por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y The Rolling Stones.

También lo considera el 6to. mejor guitarrista de todos los tiempos.

Su canción "Johnny B. Goode" es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la misma revista.

Autodidacta, Berry aprendió a tocar guitarra gracias a un libro titulado Nick Manoloff's Guitar Book of Chords. También recibió la ayuda de sus vecinos. Comenzó con una guitarra tenor de 4 cuerdas que le habían prestado. Él escuchaba melodías boogie-woogie, blues y swing. Más adelante tuvo como maestro al guitarrista de jazz Ira Harris.

Wikipedia recuerda: "Su madre, Martha, era profesora; su padre, Henry, contratista y diácono de la Iglesia Baptista. Fue el N°3 de 6 hermanos. Estudió en la Summer High School, la primera escuela de secundaria para afroamericanos del oeste de Mississippi, en la que también estudió Tina Turner. Fue precisamente en esta escuela donde realizó su primera presentación musical, una versión de la canción "Confessin' the Blues", de Jay McShann."

Berry comenzó su trabajo como músico tocando en fiestas.

En 1944, durante un viaje que realizó a Kansas City junto a 2 amigos, el músico fue arrestado y condenado por el delito de robo a mano armada. Los jóvenes habían robado 3 tiendas y 1 automóvil con la ayuda de una pistola que habían encontrado.

Berry y sus amigos fueron sentenciados a 10 años de prisión. El guitarrista cumplió 3 años en el reformatorio juvenil de Algoa, cerca de Jefferson City, donde formó un grupo de canto y además se dedicó al boxeo. Berry fue liberado en 1947, y 7 meses después conoció a Themetta Suggs, con quien se casó al año siguiente.

En 1950 nació su hija Darlin Ingrid Berry. Durante estos años trabajó de conserje, estilista, fotógrafo y carpintero, porque la actividad musical era algo así como un hobby ya que no lograba vivir de ella.

1955: 'Maybellene'



1956: Roll Over Beethoven



1957: 'Rock and Roll Music'



1958: 'Johnny B. Goode'



1960: 'Let it Rock'



1964: 'Nadine'



1972: 'My Ding A Ling'



1973: 'Hello Little Girl, Goodbye'



A principios de 1953 se unió a la banda de rhythm and blues Sir John Trio, en reemplazo del saxofonista Alvin Bennett. El grupo, liderado por el pianista Johnnie Johnson, tocaba en un popular club de Saint Louis llamado Cosmopolitan.

Berry fue adquiriendo mayor protagonismo dentro de la banda, hasta que fue rebautizada Chuck Berry Combo.

En la ciudad sólo había otra banda con ambiciones, la de Ike Turner.

En 1955, aprovechando su estancia en Chicago, Berry fue a un club a ver una presentación de Muddy Waters. Siguiendo el consejo de éste, el guitarrista contactó con la compañía discográfica Chess Records para grabar su primer disco.

El dueño de la compañía, Leonard Chess, aceptó escuchar las grabaciones de Berry, por lo que el músico regresó a Saint Louis para preparar una cinta de muestra. Entre las canciones que grabó se encontraba "Ida May" (una versión de la canción de country "Ida Red"), y una canción de blues titulada "Wee Wee Hours".

Chess contrató a Berry. En julio de 1955 lanzaron el sencillo "Maybellene", basado en el ritmo de "Ida May", y vendió más de | millón de copias, alcanzando el puesto N°1 en el ranking de R&B.

Berry combinó notas de guitarra inspiradas en el country sobre una base rítmica de rhythm and blues.

La mayoría de sus grabaciones más importantes las hizo con la discográfica Chess Records, acompañado del pianista Johnnie Johnson, el legendario productor de discos Willie Dixon al bajo, Fred Below en la batería y él mismo en la guitarra.

El éxito alcanzado lo llevó a la película Rock, Rock, Rock (1955), donde cantó la canción "You Can't Catch Me".

A finales de junio de 1956 lanzó "Roll Over Beethoven", que fue N°2 en el ranking de ventas R&B.

Su siguiente sencillo, "School Days", fue N°1 del ranking R&B, y fue la 1ra. canción de Berry en los rankings de ventas británicos, llegando al puesto N° 24.

El éxito le sonría hasta que en diciembre de 1959 Chuck Berry conoció en Juárez (Texas) a una joven apache de Yuma (Arizona), llamada Janice Norine Escalanti, en Juárez (Texas). La muchacha le dijo al músico que tenía 21 años de edad, cuando tenía 14. Berry le ofreció un trabajo de camarera en su club Bandstand, así que la llevó a Saint Louis con él. Algunas semanas después, la joven fue arrestada por ejercer la prostitución en un hotel de la ciudad.

Y Berry fuese arrestado por infringir la ley Mann, por "transportar a una menor de edad a través de la frontera del estado para fines inmorales". Él fue condenado a 5 años de prisión y al pago de una multa de US$ 5.000. La sentencia fue apelada, debido a los comentarios racistas que había hecho el juez durante el juicio, y la condena fue finalmente rebajada a 3 años.

Él estuvo casi 2 años en prisión, y fue liberado en octubre de 1963.

Según Carl Perkins, el nuevo Berry era "frío, muy distante y cortante". Mientras estuvo privado de libertad, comenzó la llamada "invasión británica", con bandas como The Beatles, The Rolling Stones, The Yardbirds y The Animals, música influenciada por el estilo de Berry.

John Lennon dijo: "Si quisieran darle un nuevo nombre al rock and roll, podrían llamarlo Chuck Berry".

Lennon, otro devoto de Berry, tomó prestado un verso de la canción de Berry "You Can't Catch Me" para su canción "Come Together" y fue demandado posteriormente por los administradores de Berry.

Cuando Keith Richards le introdujo en el Salón de la Fama del Rock, dijo: "Es difícil para mi presentar a Berry, porque siempre he machacado lo que él tocaba!".

En 1963 el grupo estadounidense The Beach Boys lanzó el exitoso sencillo "Surfin' USA", cuya melodía estaba basada en la canción "Sweet Little Sixteen". El guitarrista los demandó por infracción de derechos de autor y obtuvo una sentencia favorable.

A fines de los '70, Berry volvió a tener problemas con la ley. La Internal Revenue Service lo había estado investigando por evasión de impuestos, señalando que el guitarrista no había declarado todo el dinero ganado en sus conciertos. Berry fue encontrado culpable, siendo condenado a 4 meses de cárcel y a 1.000 horas de trabajo comunitario, las que cumplió realizando conciertos a beneficio.

Al final de los años 1980, Berry abrió un restaurante en Wentzville, Missouri, al que llamó The Southern Air. También poseía un terreno en Wentzville llamado Berry Park, donde durante muchos veranos, Berry dio conciertos de rock.

Él volvió a ser tema de atención en diciembre de 1989 por supuesto voyeurismo en los cuartos de baño femeninos de su restaurante. Según la camarera que denunció el hecho, se habían instalado cámaras escondidas que tenían por objetivo grabar a quienes ocuparan el baño. Un grupo de mujeres demandó a Berry, pero hubo un acuerdo extrajudicial en el que se estimó que el músico pagó US$ 1,2 millón a las denunciantes. En 1990 su hogar fue allanado y se encontraron 62 gramos de marihuana, así como videos de mujeres usando el baño, una de las cuales era menor de edad. Berry reconoció su culpabilidad por la tenencia de la droga.

En octubre de 2016, durante la celebración de su 90 cumpleaños, Chuck Berry anunció el lanzamiento de su nuevo disco, previsto para 2017. Sería su primer álbum con temas nuevos en 38 años y sus hijos formarían parte de la banda durante la grabación, pero él fue encontrado muerto el sábado 18/03/2017 en su casa de Misuri, informó la policía del condado de St. Charles.