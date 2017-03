En Brasil ya hablan de cerrar el Lava Jato porque el futuro es un Trump

"No da perdonar a la clase política por el Petrolão (N. de la R.: Lava Jato), pero no podemos quedar completamente en manos del Poder Judicial." Con esta evaluación, el politólogo Octavio Amorim, de la Fundación Getulio Vargas (FGV-Río), alerta acerca de las posibles consecuencias perjudiciales de la investigación en curso, después de la Procuraduría General de la República (PGR) ha enviado a la Corte Suprema (STF), la apertura de procesos que alcanzan a los líderes de los principales partidos políticos brasileros.

Para Amorim, el Lava Jato es un proceso de purificación necesario pero algo tan sin precedentes y con impactos no previstos puede causar la devastación del sistema político construido después de la re-democratización. El riesgo, dice él, es que la política brasilera puede cambiar su calidad - y no para mejor. Se abre una vía para los candidatos 'salvadores', defensores de la anti-política y que dificultan aún más la solución de los callejones sin salida. "Se lleva al electorado en 2018 a una actitud similar a la de la Argentina en la crisis de 2001, el 'Qué se vayan todos'", advierte.

Desde entonces, recuerda Amorim, el vecino país comprobó la extinción del 2do. partido más importante, la Unión Cívica Radical, y "el período populista del matrimonio" de Néstor y Cristina Kirchner presidentes. "Argentina siempre ha tenido los indicadores socioeconómicos más altos que los brasileños, pero nosotros, los brasileños decimos 'Nuestro futuro promete ser mejor, no va a sufrir esa caída permanente que registra la Argentina, porque no somos tan radicales. Pero lo que ocurrió en Brasil en los últimos años, desde 2013 provoca que mis amigos argentinos que llegan a Brasil digan: 'Esto aquí es igualito a la Argentina'".

Con el Lava-Jato, añade el politólogo, Brasil puede destruir a su clase política. "Puede ser la antesala de la aparición de un Donald Trump tropical y una sociedad más polarizada, en la que todo sería más difícil de hacer, cualquier reforma, cualquier decisión importante sería más cara", dice.

Amorim dijo que el impacto del Lava Jato en el sistema político es impactante, pero suma una potencia devastadora al asociarse a la crisis económica. "La mezcla de Lava Jato y recesión, para usar una expresión querida por el ex presidente Fernando Collor, es la nitroglicerina", agrega.

Amorim apoya la idea de que la lista de políticos involucrados, que elaboró el Procurador General, Rodrigo Janot, por ser tan amplia puede llegar a tener un impacto diversificado y así salvar al gobierno de Michel Temer (N. de la R.: Nadie quedaría afuera del impacto). "Pero es un problema para el sistema de partidos porque si todos son iguales, el votante puede pensar: 'Que se vayan todos'".

El profesor dice que el objetivo de los políticos hoy día es "la separación del trigo y la cizaña", distinguiendo entre la Caja 2 (N. de la R.: recursos no financieros no declaradas) vs. la corrupción o enriquecimiento ilícito, tal cual lo explica el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Para el politólogo, el argumento no es sólo retórica o tratar de zafar a los corruptos de la Justicia , tal como sería el caso de una amnistía. "No es un esfuerzo radical de escape de la justicia. No se trata de una amnistía para todos. Por supuesto, muchas personas serán castigadas. La Caja 2 es un delito, pero un delito menor. La cuestión es la 'dosimetría'. Este delito tiene gradaciones. Es por ahí que se intenta una conciliación", dice.

Para Amorim, el "Lava Jato es la promesa de eliminación del sistema político brasileño. Se trata de algo nuevo, pero hay ejemplos similares que no terminaron bien", añadió. Hoy, dice él, Juscelino Kubitschek se encuentra en el imaginario colectivo como un Presidente exitoso, pero él terminó su mandato acosado por acusaciones de corrupción que involucraron la construcción de la capital federal, Brasilia. La elección de su sucesor cayó sobre Janio Quadros, quien manejaba la escoba de la ética, una torpe solución anti-políticos que fluía en la resignación y una crisis institucional que llevó al golpe militar. "1964 no se inicia de un momento a otro", advierte Amorim.

Para Amorim, el Supremo Tribunal Federal precisa darle agilidad a la lista del procurador Janot, para que el país llegue a las elecciones de 2018 con una situación política más resuelta, ya que el Lava-Jato y la crisis económica "decapitaron" a los principales líderes nacionales.

"Imagine el nivel del debate de una 2da. vuelta entre Bolsonaro, con sus ideas (N. de la R.. Jair Messias Bolsonaro, militar y político brasileño, que integra el Partido Social Cristiano, autor de frases como "El error de la dictadura fue torturar y no matar" o a una periodista "Vos sos una idiota. Una analfabeta. Estás censurada!”), y Lula o Ciro Gomes, con su personalidad abrasiva. Aún cuando Bolsonaro no ganara, sería un terremoto que él golpee al centro-derecha en la primera ronda", dice.

En su opinión, el juez informante del Lava Jato en la Corte Suprema, Edson Fachin, a pesar de no tener plazos para dar a conocer el material enviado por la Procuración, debería hacerlo cuanto antes. "El Supremo tiene que ser más rápido. ¿Cómo se llega a 2018? El destino del país tiene que estar en manos de todos los poderes, no sólo el Poder Judicial", argumenta.

Amorim recuerda la analogía del sociólogo Luiz Werneck Vianna, quien compara a los jueces y fiscales actuales (N. de la R.: del juez Sergio Moro al fiscal Deltan Dallagnol) con los "tenientes togados", en referencia a los militares que a principios del siglo pasado influyeron en la vida política del país. "Eso es lo que ellos encarnan, pero sin un proyecto nacional de renovación. Ellos sólo tienen una reforma moral," dice.

Para el profesor de la FGV, con la lista de Janot, la temperatura política aumentará, pero el impacto no obstaculizará la aprobación de reformas como la laboral y la seguridad social. "Es la paradoja del gobierno Temer. Es un gobierno muy débil, pero los políticos de su base de poder ya calcularon y vieron claramante que deben aprobar las reformas para sobrevivir", concluye.