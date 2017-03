De la 9 de Julio a Mirtha Legrand: 2 Argentinas diferentes

¿A quién representa la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, cuando afirma la anticonstitucionalidad de mejor suspender las elecciones de medio término?

¿Acaso Cambiemos está anticipando que puede perder en octubre?

¿Acaso Cambiemos sugiere que cuando no gana, es mejor no votar?

Es probable que la repercusión de los dichos de Michetti resulte acotada a causa de la intrascendencia de la vicepresidenta, cuestionada en su ética y con evidente escasa influencia sobre el Presidente de la Nación.

Pero Michetti dijo por la estatal Radio Nacional, cuando fue consultada acerca de que las elecciones se hagan cada 6 años, respondió: "No sé bien qué es mejor, uno a veces piensa que es mejor 6, a veces que es 4, me parece que lo más efectivo sería pensar que, en vez de alargar la presidencia a 6 años, por lo menos durante un tiempo evitar la elección de medio término".

"En algunos países de América Latina, que necesitaban generar cambios estructurales y se daban cuenta de que la competencia destructiva que tenemos en los años electorales les terminaba rompiendo lo poco que iban avanzando, decidieron por un tiempo hacer cuatro años sin elección intermedia", precisó.

Ella indicó que "se eligen los senadores, los diputados, junto con los intendentes, todo cada 4 años, con lo cual vos tenés 3 años para gestionar sin tener que estar compitiendo" y que "eso, tal vez, sí hay que pensarlo".

¿Todo esto es porque la Administración Macri no puede contrar los espacios públicos ocupados por manifestantes opositores?



1. Comencemos por los conflictos en las calles porteñas

Mariano Spezzapria en el diario platense El Día:

"El martes 14/03 por la noche, el Gobierno tenía decidido actuar contra los piquetes anunciados para la mañana del miércoles. La ministra Bullrich había recibido instrucciones concretas y dispuso el despliegue de fuerzas federales para impedir el bloqueo de los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Pero todo cambió en pocas horas y de la Casa Rosada partió la orden de no ejecutar el plan.

¿Qué pasó en el medio? La mesa chica que asesora al presidente Macri advirtió que las columnas que marchaban hacia la Capital eran numerosas y temió una eventual represión que terminara en un desmadre. Como consecuencia de ello, Bullrich debió cambiar rápidamente la hoja de ruta que había entregado a la Gendarmería y la infantería de la Policía Federal. Y lo hizo en un santiamén.

Pero la desprolijidad ya había quedado expuesta a raíz de declaraciones públicas de la propia ministra, que estuvo muy locuaz para comunicar el mega-operativo que desmanteló una banda narco-política en la pequeña ciudad correntina de Itatí. Bullrich le sacó provecho, ya que el intendente detenido era del Frente para la Victoria. Sólo el cura del pueblo quedó bien parado.

(...) Con la discusión sobre los piquetes en la superficie, el fondo del asunto es que se registra una agudización del clima de protesta contra el Gobierno de Cambiemos. Las marchas de los docentes -que se repetirán esta semana, con paros incluidos- y de los movimientos sociales son parte de ese fenómeno. Algunas tienen motivaciones políticas, como sostiene el Gobierno, pero no todas.

En todo caso, lo que sindicalistas y piqueteros tratan de aprovechar es cierto repliegue del oficialismo en la discusión pública -contrariado porque no arranca la economía- y por ende aumentan la presión para recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado. La propia CGT entró en esa sintonía después de haber diluido las presiones para ir al paro durante meses.

Sin embargo, el triunvirato cegetista no atraviesa por su mejor momento, ya que quedó en el ambiente la impresión de que se dejó correr por los sectores más radicalizados -el kirchnerismo y la izquierda- después de aquel acto que concluyó con bochornosos incidentes. Y que le terminó poniendo fecha al paro -el jueves 6 de abril- presionado por los cuestionamientos externos.

(...) Menos contemplaciones tiene el Gobierno con los docentes, tal como lo demostró el presidente Macri con la publicación de la foto de un maestro dando clases en medio de una Hiroshima devastada por la bomba nuclear y la advertencia de la gobernadora Vidal de que se podría revisar la personería de los sindicatos rebeldes.

Los sindicatos docentes ya están dando señales de cierta fatiga para mantener el conflicto en forma indefinida. Así se lo hicieron saber a las conducciones de la CGT y las CTA por canales informales. Sólo el espíritu de los maestros, que se consideran históricamente postergados en materia salarial, aún los mantiene amalgamados.

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, sostiene firme la postura oficial de no convocar a la paritaria nacional del sector. En la semana estuvo con Vidal y los gobernadores Schiaretti (Córdoba) y Lifchitz (Santa Fe), buscando articular una postura conjunta. Pero sólo logró que el “gringo” mediterráneo saliera luego a bancar la parada al reivindicar las paritarias provinciales. (...)".

2. Interesante cómo se despeja la falsa acusación de que fue una conspiración K.

Joaquín Morales Solá en el diario La Nación:

"(...) ¿Se trata en todos los casos de una conspiración kirchnerista? Todo lo que pueda debilitar a Macri será bienvenido por la facción política que se fue del poder. Pero sería arbitrario señalar que todo es obra directa del kirchnerismo. (...)

El único argumento común de sindicatos y movimientos sociales es que necesitan "descomprimir la presión de las bases". Entonces, hay malestar para que haya presión. Es cierto que el Gobierno demoró, en el caso de los movimientos sociales, los pagos del último mes. Funcionarios oficiales han hecho una autocrítica y señalaron que "hubo poca atención" en la adjudicación de recursos a las agrupaciones sociales. (...)

La tormenta de la protesta comenzó el martes pasado con un acampe en la Avenida 9 de Julio que duró casi todo el día y que tuvo como organizador al Polo Obrero. Fue un acto que se explica sólo por la competencia. El Polo Obrero sabía que al día siguiente habría una masiva protesta de los movimientos sociales que acordaron con el Gobierno. El Polo Obrero, de extracción trotskista, nunca quiso acercarse al Gobierno. Sólo quería llegar primero que los otros a la ocupación de la avenida con mayor circulación de la ciudad. El Polo Obrero no fue kirchnerista y también le dio varios dolores de cabeza a Cristina Kirchner.

Al día siguiente, el miércoles, sucedieron las muchas manifestaciones y cortes de los movimientos que habían acordado con el Gobierno. Tampoco hay mucho kirchnerismo ahí. Barrios de Pie nunca estuvo cerca de los Kirchner; al contrario, le hizo centenares de marchas y piquetes a sus gobiernos. En esa alianza está también la Corriente Clasista y Combativa, cuyo origen ideológico es maoísta, dirigida por uno de los más antiguos dirigentes piqueteros, Juan Carlos Alderete. (...) Tampoco nunca fue kirchnerista; de hecho, de sus filas salió Toti Flores, uno de los dirigentes de su espacio más queridos por Elisa Carrió. El coordinador general de esa alianza de movimientos es Juan Grabois, un peronista de izquierda muy lejano del kirchnerismo. La referencia política de todos ellos es el partido Libres del Sur y la dirigente Victoria Donda.

El Movimiento Evita es, sí, el único entre esos movimientos que tuvo raíces profundas con el kirchnerismo. Formó parte de la coreografía de todos los actos de Cristina Kirchner y fue responsable de algunos escraches a opositores y periodistas en tiempos cristinistas. Por lo menos, fue así en el interior del país, lo hayan hecho, o no, con el conocimiento de sus líderes nacionales, Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro. Los diputados del Movimiento Evita abandonaron el bloque cristinista sólo varios meses después de que Cristina se fuera del poder.

En rigor, la "presión de las bases" se debió no sólo a los atrasos en el pago de planes, sino también a que no recibieron nada nuevo después del espectacular anuncio de un acuerdo por $ 30.000 millones hasta 2019. Sucede que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se propuso mejorar las prestaciones para que los recursos de ayuda social se conviertan en trabajo formal para los que tiene trabajo informal. Es una tarea monumental, porque casi el 40% de los trabajadores argentinos son informales. Muchos de ellos, no se sabe cuántos, son representados por esos movimientos sociales que acordaron con el Gobierno. Stanley cuenta para hacer ese trabajo con el apoyo del Papa y de la Iglesia argentina. (...)".

3. De Kostecki/Santillán a Mario Quintana y Patricia Bullrich

Eduardo van der Kooy en el diario Clarín:

"(...) La otra herramienta para sostener la cruzada de Vidal resultó manipulada por Rogelio Frigerio. No se ha escuchado, salvo de parte de Carlos Verna, de La Pampa, a gobernadores del oficialismo o de la oposición cuestionar la determinación de la mandataria bonaerense. (...)

(...) La gran incertidumbre del macrismo radica en conocer de qué modo este litigio será procesado por la comunidad de Buenos Aires. Cuánto incidirá a la hora de votar. (...) El Gobierno resolvió soportar cuatro días de caos piquetero. Buscó aplacarlo sólo a través de la negociación y las concesiones. La Confederación General del Trabajo (CGT) terminó anunciando el paro general para el 6 de abril. Pero sin movilización. La Confederación de Trabajadores de la Argentina (CTA), donde la influencia kirchnerista se hace sentir, volvió a desafiar a los cegetistas. Levantó su paro del 30 de marzo y se sumó al de abril. Aunque enloquecerá las calles con marchas y piquetes.

El Gobierno tuvo, en principio, otras previsiones para hacer frente a las irrupciones de los movimientos sociales. Calibró varias y las fue mutando. De hecho, la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, no pudo cumplir lo que quería. Un día antes de la oleada de cortes aseguró que la obstaculización de cualquier via de acceso a la Ciudad sería despejada. Nada de eso sucedió. El Puente Pueyrredón y la Panamericana resultaron bloqueadas. También cuestionó a Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, por encubrir con intencionalidad política la presunta defensa de la gente que la pasa mal. Pérsico terminó siendo interlocutor del ministro coordinador, Mario Quintana, y de la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para levantar los cortes que colapsaron la Ciudad.

Quintana dirige una Mesa de Enlace que se conformó para evaluar el comportamiento oficial ante los cortes. El lunes predominó el consenso sobre la necesidad de empezar a colocar límites. Pero esa postura varió el martes cuando un grupo de organizaciones sociales que convergen en el Polo Obrero invadieron la Avenida 9 de Julio. El pánico inundó al oficialismo un día después. Sobre todo cuando fue ocupado el Puente Pueyrredón. La ministro de Seguridad solicitó permiso para actuar. Pero el peso de un recuerdo trágico produjo el retroceso del Gobierno. ¿Que recuerdo?. El del 26 de junio del 2002. Una movilización del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD) arrancó en ese puente pero concluyó en la Estación Avellaneda con las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Fue el detonante que obligó a Eduardo Duhalde a anticipar el llamado a elecciones.

Aquel retroceso fue fundamentado por Quintana y Marcos Peña, el jefe de Gabinete. Macri comprendió los argumentos y el difícil momento que atraviesa. Sigue convencido, sin embargo, que no falta mucho para empezar a hacer algo diferente. (...)".

4. Sábado de noche y el Presidente se desliza por la otra Argentina, la que le provoca más satisfacciones

El diario La Nación hizo un repaso de las respuestas del mandatario a las preguntas de la conductora de El Trece.

Juliana Awada: "Mi hechicera, mágica y única".

Marcos Peña: "Un tipo muy inteligente. Tal vez el hombre central de mi gobierno".

María Eugenia Vidal: "Todo lo que yo vi en María Eugenia hace muchos años hoy lo veo en los argentinos. Te emociona".

Daniel Angelici: "Un amigo apasionado por Boca que trabaja todos los días".

Milagro Sala: "Alguien que está rindiendo cuentas del abuso de poder que hizo. Es un tema federal, como presidente no me meto".

César Milani: "Que explique ante la Justicia las denuncias que tiene. No lo conozco".

Cristina Fernández de Kirchner: "Le reconozco la tenacidad pero le hizo mucho daño a la Argentina. Mentir no ayuda".

Sergio Massa: "Es difícil creerle, es muy cambiante".

Roberto Baradel: "Alguien que le falta autocrítica".

Carolina Stanley: "Maravillosa. El nivel de dedicación y compromiso. Es una discípula de Vidal."

Ricardo Lorenzetti: "Tengo una gran relación. No comparto lo que dice Carrió. Creo que la Corte tiene un gran compromiso con la gobernabilidad".

Alejandra Gils Carbó: "No es una procuradora independiente. Es una militante del kirchnerismo. Le pedí que se retire pero no se retira. No está bien. Está detrás de todas las denuncias que motorizaron en contra mío. Ni en el Correo, ni en Avianca, ni en Panama Papers hay un hecho de corrupción".

Marcelo Tinelli: "Una persona muy talentosa; la verdad que lo respeto".

Cristóbal Lopez: "Tiene que pagar los impuestos que debe".

Patricia Bullrich: "Es metedora, respeto mucho su trabajo".

Mirtha Legrand: "Son muchos años que nos queremos y nos conocemos. A pesar de todas las veces que me has criticado y me has bajado línea, uno te quiere mas porque lo haces con honestidad. Otra cosa maravillosa que generas como ejemplo es la cultura del trabajo. Te informás y buscás superarte."

5. ¿Le preguntó Mirtha Legrande a Macri por Nicolás Caputo?

Por las dudas, Alfredo Zaiat escribió en el diario K Página/12:

"Caputo Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera registró una ganancia neta de 143,8 millones de pesos en 2016, 43 por ciento superior a la contabilizada en el ejercicio anterior. El monto de las utilidades de la firma más que se duplicó en dos años. La Memoria Anual 2016 fue recibida por el Mercado de Valores el lunes pasado a las 17.15 horas. Es el balance completo que muestra el saldo económico en el primer año de gobierno de Mauricio Macri. El dueño de la empresa es la familia Caputo liderada por Nicolás, el amigo incondicional, compañero desde la infancia en el Cardenal Newman, socio en emprendimientos empresarios, confidente y asesor especial del Presidente de la Nación. En un año de recesión económica, destacándose el derrumbe en la construcción, la firma Caputo cuyo negocio es la construcción de grandes obras privadas y públicas exhibe resultados muy buenos. Tan buenos que propuso distribuir en efectivo 30 millones de pesos de las ganancias entre los accionistas.

(...) Una de las piezas clave de la estructura de negocios de Caputo, en especial en relación con la Ciudad de Buenos Aires, ahora con Horacio Rodríguez Larreta y antes con Mauricio Macri como Jefes de Gobierno, es la empresa SES SA. El monto de las ganancias acumuladas de las firmas vinculadas de Caputo ascendió a 54,8 millones de pesos. SES aportó 44,7 millones de ese total. Esta empresa donde Caputo tiene el 50 por ciento de las acciones ocupa un espacio de privilegio en la obra pública de CABA. El presidente Macri afirmó en varias oportunidades que la constructora de la persona que es su ‘hermano del alma’ “no licitó una sola obra en mi gestión”. No fue así.

La constructora SES SA suscribió contratos millonarios la gestión macrista. En los ocho años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri adjudicó obras a SES, que es lo mismo que decir a su amigo y socio Caputo, por unos 1200 millones de pesos, según información proporcionada por la Auditoría General porteña. Perfil informó que el año pasado Rodríguez Larreta adjudicó contratos de obra pública, mantenimiento y limpieza a SES por casi 500 millones de pesos.

(...) En el capítulo perspectivas macroeconómicas de la Memoria Anual, espacio donde el grupo de control transmite a sus accionistas cuál es su visión del futuro inmediato, Caputo SA avanza como si fuera parte de la campaña electoral del macrismo. Asegura que la política monetaria aplicada en los últimos meses por el Banco Central comienza a dar resultados en su objetivo de disminuir la inflación. Indica que la meta del gobierno para 2017 es del 18 por ciento, menos de la mitad de los que fue en 2016. Y pone en boca de “analistas económicos” la pretensión oficial de limitar las paritarias, al señalar que “coinciden en que para cumplir con dicho objetivo el gobierno debe lograr que las subas salariales estén en línea con dicha tasa”. Aunque advierte lo obvio: “La tarea es difícil porque los gremios reclaman recuperar el poder adquisitivo perdido en el 2016”, para concluir que “de cómo se resuelva este tema, dependerá el nivel de inflación de los próximos meses”.

(...) Además de grandes obras para empresas privadas (Banco Galicia, Axion, Banco Macro, Aeropuerto Argentina 2000, Coca Cola, Consultatio), Caputo exhibe en el balance las concretadas con el sector público. El 25 de enero de 2016, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) firmó el contrato con Caputo SA para la realización de las obras civiles correspondientes al reactor de investigación multipropósito RA-10. El plazo de ejecución de la obra, preadjudicada el 2 de diciembre de ese año, es de 42 meses y el monto es de 796,7 millones de pesos.

En septiembre pasado firmó un contrato con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para la construcción y equipamiento del Laboratorio Vegetal (4ta. etapa) dependiente de la Dilab en Martínez, provincia de Buenos Aires. El monto de la obra asciende a 150,8 millones de pesos IVA incluido, con un plazo de construcción de diez meses.

Otro contrato importante que sumó el año pasado fue con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio de estatales liderado por el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez. Caputo SA construirá un edificio para consultorios externos en San Martín por 95,4 millones de pesos IVA incluido, a valores de marzo de 2016, que se actualizará en el plazo de ejecución de los trabajos de doce meses.

En el capítulo acerca de las perspectivas de la firma para 2017, Caputo SA indica que tiene como objetivo mantener su nivel de actividad “con un moderado crecimiento en los niveles de ingresos por construcción de obras para terceros”. Informa que “el área comercial trabaja en varias licitaciones con el objetivo de incrementar la cartera de obras con vista al segundo semestre” y que la vinculada SES “mantendrá su actividad habitual en el área de construcciones y mantenimiento”. De esa forma “Nicky” Caputo adelantó a sus accionistas que habrá un mayor nivel de actividad -negocios- con la obra pública que realizará el gobierno de su “hermano del alma”.