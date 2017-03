Apoyo de Macri a Vidal en medio de rumores y convocatoria a docentes

Esta tarde (20/3) María Eugenia Vidal podría ver una luz en el conflicto docente si los gremios deciden acudir a la reunión técnica a la que convocó el gobierno bonaerense y que no implica la presencia de los titulares de los sindicatos al encuentro. Sin embargo, tanto Roberto Baradel como Mirta Petricini condicionaron la asistencia de sus representantes a que se levante la conciliación obligatoria.

En el Gobierno nacional también saben que Vidal está sufriendo un importante desgaste por mantener la decisión de la Administración Macri de no llamar a la paritaria nacional, como reclaman los sindicatos, y mantenerse firma en la pauta inflacionaria que baja el Banco Central.

Y hay otro frente desde el propio gobierno que atenta contra la mandataria bonaerense como reveló Claudio Chiaruttini en su columna dominical que publica Urgente24: “En La Plata, no son pocos los que consideran que la movida del asesor ecuatoriano y del Jefe de Gabinete de Ministros fue intencional, con el fin de desgastar la imagen de María Eugenia Vidal, creyendo que así minaban el camino de la Gobernadora de Buenos Aires hacia las elecciones de 2019. Sin embargo, las encuestas confirman que la opinión pública bonaerense, sobre todo en el Gran Buenos Aires, culpa a Mauricio Macri de que los chicos aún no hayan comenzado las clases en más de la mitad de los colegios”.

En ese contexto, Macri elogió este lunes (20/3) a Vidal durante un acto que ambos compartieron en la localidad bonaerense de Saladillo, donde visitó una fábrica de helicópteros.

“Cada día la quiero y la admiro más”, dijo el Presidente. “Cada batalla la da por cada uno de los bonaerenses”, agregó.

"La Argentina que queremos ser, representada en la inmensa mayoría, somos 'Pirincho' (en relación a Augusto Cicaré, un empresario de Saladillo que construye helicópteros de exportación), los que no bajamos los brazos, los que no nos damos por vencidos, y trabajando silenciosamente cada mañana, sin siquiera pensar en no ir a trabajar, aunque haya sido un día duro", añadió.