"¡A mí no me convenía trabajar ahí, eh!", La Sole 'le paró el carro' a Del Moro

La discusión giró en torno al sueldo que cobró la cantante Soledad Pastorutti por conducir 'Ecos de mi tierra' (TV Pública).

Vale entonces recordar que la nota de Border Periodismo (febrero/2016), había detallado que en total fueron 22 programas por los que la conductora y cantante acumuló 924.000 pesos más IVA, o en rigor: un total de 1.118.040 pesos. (...) Rubricado el 21 de octubre de 2014 y protocolizado el 6 de noviembre, el contrato contó con el aval de Tristán Bauer, ex presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA) y Carlos Fernández Méndez, en carácter de apoderado de la empresa Producciones Ecos de la Posta SA, la productora que suele ser la encargada de negociar contrataciones en nombre de Pastorutti, tanto televisivos como para shows privados o estatales. Es probable, dadas las emisiones, que la cantante o su representante hayan firmado una extensión del contrato durante 2015 con un probable ajuste en los número a favor de la artista.

Desatado el escándalo, Santiago del Moro le dio más impulso al aire de América TV con su programa 'Intratables'.

Durante eso días, un equipo de Infama (América TV) le consultó si tenía pensado volver a la pantalla chica, pero 'La Sole' dejó en claro que si bien desde el canal querían, ella prefiere mantenerse al margen y continuar con su carrera artística: "Hay un tiempo de reseteo de cosas, pero sé que desde el canal y desde el equipo todo el tiempo hay intenciones".

A más de un año de aquellos informes, del Moro cuestionó desde canal 13 que ella no donara ese sueldo que cobró: "Yo nunca trabajé en la función pública, pero si yo lo hiciese donaría mi sueldo a entidades de bien público. Son pequeños gestos".

"Pero yo cobré un sueldo en la TV Pública que no es el que se dijo. O sea, yo respeto lo que vos opinás pero si vos vas a trabajar, es tu trabajo. Vivís de eso. A mí me dolió muchísimo todo lo que se dijo porque me generó un problema", se defendió al instante la cantante.

"Yo voy a otra cosa, el sueldo del estatal debe ser ejemplar", intentó reacomodarse del Moro.

"¡A mí no me convenía trabajar ahí, eh! Te aviso: a mí no me convenía. A mí me convenía hacer shows, que es otra cosa", disparó la oriunda de Arequito (Santa Fe), enojada.

El video: