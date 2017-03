Desde el PRO criticaron a Mirtha Legrand: "Fue una emboscada"

La visita de Mauricio Macri y Juliana Awada al programa de Mirtha Legrand el pasado sábado dejó mucha tela para cortar, sobre todo porque 'La Chiqui' no se la hizo fácil al Presidente, a quien le reprochó el aumento de pobres y hasta le espetó "ustedes no ven la realidad".



Pero sin dudas lo que más dio que hablar -y lo que dejó peor parado a Macri- fue cuando la conductora la preguntó al Presidente de cuánto es la jubilación mínima. "9 mil y pico", respondió Macri con gesto tenso, y bebió agua. Legrand preguntó entonces a quienes estaban detrás de cámara, y alguien gritó "6 mil", pero Macri se mantuvo en su error: "No, 9 mil", insistió. En realidad, la jubilación mínima es de $6394.



"No creo que el Presidente no sepa. Depende de qué jubilado se hable", justificó este lunes (20/03) la senadora nacional Laura Rodríguez Machado, jefa del bloque del PRO en la Cámara alta.



"Me parece que fue una especie de emboscada", agregó Machado en referencia a la pregunta sobre la jubilación mínima.



Y ahondó las críticas hacia la conductora televisiva: "en el inicio de la entrevista, me pareció que Mirtha Legrand no dejó hablar al Presidente, haciéndole juicios de valor sobre las cosas que preguntaba", afirmó esta mañana Rodríguez Machado en una entrevista en radio Rivadavia.



Respecto a la crítica de Legrand, que le espetó a Macri y Awada "ustedes no ven la realidad", la senadora dijo que "fue una afirmación un tanto fuerte. Podemos no coincidir con la política que está llevando adelante el Presidente, pero no podemos decir que no está inmerso en la realidad", y dijo que los timbreos son un ejemplo de que Macri está "al tanto de la realidad".



"Muchas veces el periodismo considera que tener preguntas incisivas genera rating, espero que no haya sido esa la situación por la cual se hizo ese tipo de preguntas", completó Rodríguez Machado.