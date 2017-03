Coco Basile fue internado de urgencia por un ACV

Alfio 'Coco' Basile (73 años) sufrió un accidente cerebro-vascular (ACV) y fue internado de urgencia en el Sanatorio Los Arcos, del barrio porteño de Palermo. Si bien aún no ha habido un parte médico, según sus allegados se encuentra fuera de peligro y en observación.



Su hijo, Alfio Basile Jr, llevó tranquilidad a través del periodista Horacio Pagani. "Recién estuve en el Sanatorio con mi papá y está bien. Fue sólo un susto. Mañana se va a la casa", dijo.







"Nos sorprendió a todos y me comuniqué con su entorno. Afortunadamente, fue simplemente un susto. Estamos en permanente contacto", contó su amigo Fabián Codevilla en comunicación con TN.



Sus amigos Héctor 'Bambino' Veira, Reinaldo 'Mostaza' Merlo y Guillermo Coppola también llevaron tranquilidad desde la puerta principal del Sanatorio Los Arcos. "Está equilibrado, está consciente, quedará internado 48 horas para controlarlo y hacerle estudios", expresó el "Bambino".

"Me voy súper tranquilo. Sigue en guardia porque no quiere ir a una habitación. Sabemos cómo es él", agregó Coppola, respecto a la salud del ex futbolista y ex DT.