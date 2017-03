Pablo Echarri cargó contra Gianola: "Es un mentiroso serial y pésimo compañero"

El actor k, Pablo Echarri habló este martes 20/03 sobre "la grieta". No eludió ningún tema. Se refirió al reciente conflicto por su papel en la tira sobre Sandro que finalmente no protagonizará. También habló sobre los conflictos en Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), la asociación civil constituida en 2006, autorizada para gestionar y administar los derechos intelectuales de actores y bailarines.

Opinó además sobre sus compañeros actores. El que peor parte se llevó fue Fabián Gianola, al que destrozó con durísimas palabras. Andrea del Boca también cayó en la volteada, junto con Luis Brandoni. "Gianola ha sido un pésimo compañero, cruel y sanguinario. Hablando de un Sagai judicializado, cuando eso vino a través de ellos. Siempre dejando en tela de juicio nuestra honestidad", dijo. Y la cosa no quedó ahí: "Es un mentiroso serial, falso como billete de tres pesos. Siempre buscó un desgaste y poner en tela de juicio nuestra honestidad por cuestiones creo que políticas por un lado. Creo que detesta a algunos de nosotros de forma profunda. Me ha falluteado durante toda su vida cada vez que me encontró. Nunca le cayó bien que haya tenido la inciativa de producir y haberlo logrado, y haber llegado a buen puerto". "Demoniza la puesta en práctica de políticas culturales de las que él también se sirvió. Hay que ser canalla para hacer eso. Nuestra productora no tuvo ese tipo de subsidios. Mintió para poner en tela de jucio la honestidad de Martín (Seefeld) y yo. Eso no se hace como compañero. Es un tipo que ha sido muy dañino y que definitivamente no hay casi posibilidad de poder limar asperezas", continuó.

Aseguró además que el conflicto de Gianola es "general", y definió: "Fabián es un tipo muy poco querido por actitudes horribles, espantosas, que no enumeraré acá. Podríamos armar un abanico". El conflicto con Sagai Echarri pasó entonces a contar qué fue lo que pasó con Sagai. Recordemos que hace un tiempo la Justicia investigó un acuerdo al que la entidad llegó con Direct TV. Se acusó a los directivos (entre los que está Echarri) de haber hecho un arreglo menos provechoso que lo que se podría haber logrado de haber ganado el juicio, que tenía una primera instancia a favor. El actor contó cómo fueron las cosas. "Era el último juicio que nos quedaba con empresas. Habíamos hecho acuerdos directos, sin necesidad de llegar a juicio. Había un derecho de Sagai de hacer efectivo el derecho de propiedad intelectual. Hasta ese momento no existía el derecho de propiedad intelectual, nadie quería pagarla", dijo. Explicó que Direct TV fue la última empresa con la que tuvieron que acordar. "Se había negado a acoplarse al pago de derechos a partir de los usuarios. Había pedido la inconstitucionalidad del decreto que nos daba nacimiento. Se entabla un juicio, va para adelante. Tiene un triunfo en primera instancia de parte de Sagai.

La organizaciónpone en marcha una vocación conciliadora. Un colectivo que durante 73 años no pudo acceder al derecho de propiedad intelectual, ante el posible acuerdo nos sentamos con deseo de arreglar y hacer efectivo el pago para los socios de Sagai", explicó, y siguió: "Nos ponemos a negociar con Direct TV, que reconoce el derecho de propiedad intelectual. Perder con Direct TV podía haber resultado en que todo fuera para atrás".

Entonces recordó que el acuerdo con Direct TV fue de $111 millones. "El denunciante no percibe derecho de propiedad intelectual porque hace mucho no trabaja. Es un denunciante serial, dijo Echarri sobre el actor Mario Galvano. "Es un socio de Sagai que impugna las asambleas desde el comienzo de Sagai", agregó. Éste no fue el único conflicto de la entidad. También hubo roces con la sociedad española, que le ayudó a la entidad a dar sus primeros pasos. Algunos miembros de Sagai no estuvieron de acuerdo con el manejo de los conflictos con el mundo por parte de la asociación y por eso crearon otra entidad con personería jurídica que se llamó Interartis. Fue a fines de 2015 y la conformaron Andrea del Boca, Luis Brandoni y Fabián Gianola, entre otros. "Brandoni habia sido parte de un comité de notables. Luis siempre fue un referente nuestro", recordó Echarri, aunque después las cosas cambiaron: "Luis siempre que pudo nos metió un palo en la rueda. Empezó a ponerse sobre la mesa que Sagai estaba peleado con el mundo y se empezó a regar que habia una fortuna para cobrar en todas latitudes y la Argentina no podía hacerse efectiva de ese cobro porque Sagai tenía conflictos y había roto relaciones. No existe un mundo deseoso de pagarle a Sagai derechos porque los contenidos argentinos cada vez viajan menos en el mundo y cada vez hay menos".

Y se refirió a Del Boca: "Andrea tiene un encono muy grande con nosotros. El primer pago con el que constituimos Sagai fue de 900 mil euros. Nos decían que lo usáramos todo para constituir Sagai. Nosotros pensamos que una parte era para constituirlo y del resto repartimos una gran cantidad. Ella nunca estuvo de acuerdo, quería que se le liquidara el total de ese dinero. También había dinero mío y de otros. tuvo una actitud personalista en pos de sus intereses, contraria a la posibilidad de instalar una entidad que la iba a beneficiar a ella". Y relató un episodio que vivió la actriz: "Ella vino a pedir un dinero a sagai que le figuraba que no se lo habían girado y en realidad ya se lo habían retirado". Dejó ver entonces que alguien muy cercano a ella se lo había llevado y no le había avisado nada. "Ahí comenzó un alejamiento mayor aún", describió.

Al hablar de Brandoni y de Interartis, Echarri tuvo el pie para hablar de Gianola: "Hay otro compañero al que quiero colocar un poco de coté porque ha sido el más cruel y sanguinario con nosotros", dijo, y ahí empezó el ataque contra su colega. El Sandro que no fue Echarri reveló recientemente que lo habían convocado para interpretar a Sandro en una ficción de Telefe pero que luego optaron por otro actor.

Según supo, los directivos habrían dicho que él dividía la pantalla. "Me dijeron que yo no iba a ser parte de la partida porque le dividía la pantalla, pero que me echaron por cuestiones políticas es una conclusión que ha sacado la gente. Yo hubiese preferido que esta situación se hubiese mantenido en privado, no sucedió así porque las bolas se fueron corriendo y en el momento en que me consultaron tomé la decisión de no esconderme", dijo. Aseguró que con Tomás Yankelevich tiene una relación excelente y que tiene deseos de juntarse con él. "No decidí cristalizar esto por ir en contra de él pero sí para poder defenderme de una forma más firme.

El que calla otorga, y si uno no está dispuesto a defender su posición, te vas diluyendo cada vez más". "Yo arrepentimiento no tengo de ningún tipo. Las formas con las que actúo son las mías. Defiendo y he defendido mis convicciones a veces de manera muy taxativa y tajante", dijo con respecto a su defensa de políticas del gobierno kirchnerista. "Vivimos un esplendor en desarrollo de políticas culturales.

Después algunas fueron mal empleadas, algunos se pasaron de vivos e hicieron algunos negocios", reconoció, y se deslindó de eso: "Las políticas culturales existen para que se pueda contar la realidad amplia de todo el espectro del país. Si alguno se enriqueció e hizo una miniserie de 2 pesos con 50 y la otra parte se la metió en el bolso, habrá que ver quién lo hizo". Y opinó sobre Andrea del Boca, que fue contratada por La TV pública para hacer dos novelas. Una, nunca salió al aire y quedó envuelta en un conflicto.

"Yo lo veia peligroso, esa forma de establecer un contrato", indicó. "A mí me parecía peligroso y contraproducente, no lo hubiese agarrado. No hubiese entrado en ese entramado de negocios porque habría perdido más de lo que hubiera ganado", siguió, y comentó, sobre su compañera: "A Andrea la forma que ha vivido su vida la ha llevado muy poco a caminar la calle. Se ha criado en una caja de cristal. Muy pocas veces ha tenido un acceso al público y darse cuenta de lo que significa empeñar una palabra y un pensamiento". Luego afirmó: "A Andrea le falta mucha call