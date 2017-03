En Rosario manda la fragmentación para todos (y todas)

por SANTIAGO IZAGUIRRE

ROSARIO. El 27/10 los rosarinos elegirán los nombres que renovarán 13 de los 28 escaños que conforman un Concejo atomizado. Algunos de los dirigentes a los cuales se les vence el mandato intentarán renovarlo y otros apuntarán al plano nacional. La contienda electoral reconfigurará notablemente la dinámica de un cuerpo sumamente fragmentado. A tal punto se presenta un escenario atomizado que de los 18 bloques políticos que existen, 12 de ellos son unipersonales.

A los concejales radicales Jorge Boasso, Sebastian Chale, Daniela León y Martín Rosúa se les vence la banca. Estos tres últimos buscarán renovarla por cuatro años más. Distinto es el caso del ex candidato a vicegobernador por el PRO: Jorge Boasso que intentará llegar al Congreso de la Nación como diputado por Cambiemos. No es el único concejal con dicho anhelo. También Diego Giuliano y María Eugenia Schmuck quieren sesionar en Avenida Rivadavia 1864, Capital Federal. Giuliano buscará ser parte de la lista de diputados del Frente Renovador mientras que Schmuck analiza presentarse por la UCR no alineada a Cambiemos.

En la vereda peronista, además de Giuliano, expiran los mandatos de Carola Nin, Norma López, Lorena Gimenez y Carlos Cossia. Sin pistas del futuro inmediato del veterinario, Nin, López y Gimenez intentarán renovar su mandato. El electorado kirchnerista contemplará las opciones que ofrecerán dos dirigentes que quieren volver al Palacio Vasallo: Fernando Rosua del Movimiento Evita y Roberto Sukerman del Frente Para La Victoria.

El Partido Socialista pondrá en juego una de las tres bancas que ostenta: la que ocupa Verónica Irizar. En las dos últimas elecciones a concejal, el Frente Progresista logró imponerse con un socialista como cabeza de lista: Capiello y Ghirardi. Cada vez con menos votos y menos margen. Por eso, cobra fuerza la candidatura del aliado y alfil de la intendenta Fein: Pablo Javkin, de la Coalición Cívica. El intento de levantar el perfil del secretario de Gobierno, Gustavo Leone, fue infructuoso y eso aumenta las posibilidades de Javkin. Resulta difícil imaginar a un partido sectario como el Socialista poner en la tapa de revista a un extrapartidario. Pero en el marco de una gestión impotente y desgastada que busca salvar a toda costa los honores nada es disparatado. La fragmentación al interior del Frente Progresista, un frente con problemas de fondo, será un condimento especial de esta elección.

El PRO pondrá en juego dos de las cinco bancas que posee en el Palacio Vasallo. Carlos Cardozo y Renata Ghilotti terminan sus mandatos en diciembre. No sería sorpresivo que Roy López Molina abandone la Legislatura provincial y vuelva al concejo rosarino para ir dándole forma a su candidatura a la intendencia en 2019.

El Frente Renovador también será un actor importante en las urnas rosarinas. La propuesta del massismo en la ciudad será parte de una estrategia que tendrá por fin, ir acrecentando la figura de Alejandro Grandinetti como candidato a intendente en 2019.