El lado oculto de Juliana: Su influencia en Macri y la obsesión por el "relato de cuento de hadas"

Muchos dicen que el pasado sábado 18/03 en el programa de Mirtha Legrand donde estuvo el Presidente se pudo ver en su esplendor a la primera dama, Juliana Awada. Sin un coach y sin guión armado, en diferentes oportunidades la conductora “descolocó” a la esposa del Presidente Mauricio Macri. Uno de los momentos más incómodos para Awada fue el momento en que Legrand le mostró el libro de Franco Lindner “Juliana, secretos, amores y poder de la dueña de Mauricio Macri” (Editorial Planeta, 2016).

Una Awada visiblemente molesta dijo que no había leído el libro y que todo lo escrito “era mentira”. Este lunes 20/03, en su programa “La Mirada” (Canal 26), el periodista Roberto García entrevistó al autor de la polémica biografía no autorizada. Lindner no solo ratificó cada palabra de su obra sino que también desmintió al a primera dama: “Es mentira que no trate de entrevistar a Awada” afirmó.

En la tesis de su obra, el autor considera que Awada tiene diversas caras. Y afirma que la “hechicera” de Macri, tiene su propio relato y es una persona muy pendiente de su imagen. “¿Es verdad que su ex pareja Bruno Laurent Philippe Barbier no era Conde?” consultó el conductor. A lo que Lidner dijo: “No es Conde, no tiene título nobiliario ni marido. Solo fue una relación larga hay una suerte de cuento de princesa en torno a ella que no existe”.

Y agregó: “Awada está muy pendiente de la imagen “su familia se hizo rica en la época de Menem, no es una chica de cuna de oro. Habla muy bien francés, también ingles porque estudió en un colegio británico”. Su pasado Menemista Según Lindner, Awada intenta ocultar un pasado menemista: “Juliana era muy amiga de Zulemita Menem, esta ofendida porque no la invitó a su casamiento con Macri”. El afán de generar una imagen de “cuento de princesas” hizo incluso, según el autor, que se olvide de sus amistades pasadas: “Juliana se actualizó y tuvo un cuento de hadas, niega su pasado como la amistad con Zulemita”.

Juliana en campaña

Pero, ¿es todo negativo? Según el autor de la biografía, Awada es también una influencia muy positiva y jugó un rol activo en la campaña presidencial. “Todo en ella es cuestión de imagen. En la campaña era decisiva, Durand Barba se dio cuenta de esto, ella lo humanizó lo hizo un personaje menos frío.

Bella y compañera leal en todo los actos y presencias mediáticas, mostró un Macri enamorado con su familia”. Lindner considera a Juliana Awada como “uno de los hitos comunicacionales de Cambiemos en campaña, como el emblemático beso en el debate presidencial”. En materia de política, el autor considera que Juliana incidió en el nombramiento de Gabriela Michetti como vicepresidenta junto a Nicolás Caputo.

“Es influencia de su esposa en contra de lo que pensaba la mesa chica como Marcos Peña y Jaime Duran Barba”. En el libro, Lindner define a Juliana como un personaje complejo pero también fue la que acercó a Mauricio con su padre Franco Macri.

“Tiene una influencia positiva en el Presidente después hay una cara oculta con su pasado. Es una figura en materia espiritual importante, fue la que lo inició a Macri en El Arte de Vivir”. También se bautizó a los 40 años “es un combo politeísta Awada”.

Linder con Edgar Mainhard en el momento que presentó su libro el 18/7 del 2016.