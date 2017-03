Tenso momento: Marziotta creyó que estaba en DDM... ¡y Montenegro la 'desactivó'!

En su primer editorial, el conductor Maximiliano Montenegro explicó que la propuesta de 23PM (lunes a jueves a las 23 por el 9) es "hacer periodismo".

"El desafío es hacer periodismo sin caer en la grieta", remarcó.

Pero en su panel está Gisela Marziotta, histórica panelista defensora de las políticas de la supuesta 'Década Ganada' desde programas como 'Duro de Domar', que iba en ese mismo horario y por la misma pantalla. Pero como aseguró el economista, se trata de "un desafío" asumido.

Esta situación motivó el primer cruce al aire, generando un tenso momento entre Mariano Obarrio, Ernesto Tenembaum, Luis Gasulla y Gisela Marziotta, cerrándolo Montenegro sin oportunidad alguna de continuar con la discusión.

Ocurrió al analizar lo que se vivió durante la noche del pasado sábado (18/03) entre Mirtha Legrand y el presidente Mauricio Macri:

Montenegro: -Creo que lo que duele un poquito a algunos sectores del PRO es que Mirtha (Legrand) va al electorado de Cambiemos. Entonces, eso es lo que genera un porquito de ruido.

Tenembaum: -Sin hacer puntualizaciones personales, para un sector de la política, Mirtha (Legrand) era cómplica de la dictadura, fasista, etcétera. Y hay un sector que no puede entender que alguien que no sea kirchnerista, tampoco sea macrista y que se plante con una mirada profesional frente a (Carlos) Menem, frente a Cristina (Kirchner) o cuando está frente a (Mauricio) Macri. En todos estos años se discutió muy fuertemente al periodismo y se dijo: 'los periodistas que critican son todos funcionales a Macri, de la 'corpo' de Magnetto'... Y hoy se está viendo por investigaciones de Hugo Alconada Mon (La nación), por investigaciones de Ismael Bermúdez (Grupo Clarín), por las preguntas de Mirtha Legrand, por investigaciones de un montón de colegas...

Marziotta: -(interrumpe) Pasa que la realidad se impone en algún momento y también es cierto que por esa misma mesa pasó María Eugenia Vidal y no se le preguntó de la misma manera que se le preguntó a Macri.

Tenembaum: -Pero no pasaba eso. La realidad se imponía, como los números del INDEC durante el kirchnerismo...

Marziotta: -(interrumpe) Hay un fallo judicial que dice que el método utilizado por Guillermo Moreno en el INDEC...

Montenegro: -(interrumpe) ¡No, no me quiero meter en eso! ¡No me quiero meter en eso!

Tenembaum: -Gisela, eran matones.

Marziotta: -Pero la metodología...

Montenegro: -No, Gisela. No me quiero meter en ese fallo porque por suerte salió ese fallo, porque si no Argentina tenía que pagar 150 mil millones de dólares. Por suerte. Banquémoslo, es la Justicia argentina, arreglaron ese fallo y demás. ¡Lo que hizo Moreno en el INDEC es indefendible!, ¡una catástrofe! Solo lo pueden defender los periodistas militantes que decían que habían 5% de pobreza y ahora se asombran con el 34%.

A partir de ese momento, Marziotta prefirió quedarse callada y que continúe el programa.

La discusión se destató por la resolución unánime de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el marco de la demanda de un litigante que pretendía cobrar más por sus bonos ajustados por CER.

El fallo avaló la metodología de Guillermo Moreno para medir la inflación.

La sentencia fue dictada este jueves 16 de marzo y lleva la firma de los camaristas Sergio Fernández, Jorge Argento y Carlos Grecco en el marco de la causa caratulada “Mariscotti, Raul Esteban Pedro Pablo c/ EN –(Bonos de consolidación 4 serie 2) s/ Proceso de conocimiento”.

Los magistrados remarcaron que “de la totalidad de la prueba ofrecida y producida por la actora, aunque copiosa (especialmente los informes periodísticos) y considerable, no logra evidenciar la 'errónea' elaboración del Indice de Precios al Consumidor por parte del INDEC, ni que la metodología empleada resulte inadecuada para el fin propuesto con relación a la elaboración de dicho Indice”.

El accionante exigía el reconocimiento y pago de sumas -$ 6.089,93 y $ 26.363,41- en concepto de Bonos de Consolidación ajustables por CER, “por haber sido éstos mal pagados en virtud de que el INDEC habría calculado el CER sobre la base de índices de precios al consumidor formulados en defecto, con motivo de cambios metodológicos que, a decir de la actora, serían arbitrarios e ilegales”.