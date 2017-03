Bullrich vs. Larreta: ¿El tema es la represión, el diálogo o el plan?

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que está trabajando para reducir de forma gradual los piquetes, sobre todo los violentos, y que no se permitirá que "agredan a la Policía". Exactamente lo mismo dijo en enero, pero no se cumplió por el momento.



Larreta señaló esta mañana que el Plan Integral de Seguridad que presentó la Ciudad incluye acciones contra los cortes de calles, los manteros (que si fueron efectivos) y los motochorros, entre otras cosas. "La prioridad es cuidar a los vecinos", enfatizó.

Sin embargo, consultados por Urgente24 sobre detalles concretos de este plan, desde el Gobierno porteño no brindaron mayores detalles al respecto. Lo cierto es que sí aseguran que la nueva Policía de la Ciudad necesita de una orden judicial para proceder ante un corte de calle, lo cual aseguran que muchas veces demora demasiado.



En tanto, Rodríguez Larreta, al igual que el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, mencionó la "grieta" con el Gobierno anterior. "No podemos pretender, después de más de 12 años de libertinaje total, donde no sólo se permitió esto sino que se promovió la agresión y la violencia como modo de hacer política por parte del kirchnerismo, pasar de un corte cero de un día para el otro", enfatizó el Jefe de Gobierno en declaraciones a radio Mitre.



También diferenció los cortes espontáneos de las movilizaciones masivas como la marcha de la CGT o la del Día Internacional de la Mujer. "No se puede generalizar. Hay un derecho a manifestarse que es constitucional y tenemos que respetar. Después tenés organizaciones sociales con las que apostamos al diálogo", agregó.



Una visión algo distinta tiene la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien afirmó que las fuerzas a su cargo van a actuar "dispersando" a los manifestantes que corten rutas y calles y reclamó que no se critique al Gobierno nacional por esa situación.



En declaraciones al canal América, la funcionaria señaló que "las fuerzas de seguridad van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando, y esa dispersión puede tener alguna consecuencia".



"Nosotros vamos a actuar, ahora si actuamos no entremos en la paranoia argentina. Porque después si actuamos porque actuamos, y si no actuamos porque no actuamos", afirmó Bullrich.

"Vemos un intento permanente de grupos políticos, de gente que dicen ser organizaciones sociales, que lo que hacen es estar permanentemente en la calle", advirtió.



Bullrich consideró además que existe una "sobreactuación de la calle" y criticó el paro nacional anunciado por la CGT para el 6 de abril próximo. "En el mundo no existen más (los paros nacionales), solo acá existen, es algo que quedó en el pasado", subrayó.

En tanto, desde la oposición, Facundo Moyano, diputado del Frente Renovador aseguró sobre los grupos desestabilizadores que "esos grupos siempre van a existir, aunque son sectores minoritarios. Hay una oposición que siempre busca el 'mientras peor, mejor'", aunque evitó referirse al kirchnerismo.

Si seguimos analizando a Cristina Kirchner no terminamos más con la grieta", agregó.