Mirtha Legrand, enojada con Clarín: "Le molestó, por supuesto"

Mirtha Legrand está enojada con el diario Clarín, luego de que publicara un fuerte editorial contra ella, tras la entrevista que le realizó a Mauricio Macri y Juliana Awada.



“A Mirtha le molestó, por supuesto. No sólo le pareció raro el editorial, sino que dijo que le parece que es de un estudiante de periodismo. Ella, a sus 90 años, puede leer con lucidez editoriales”, contó el nieto de la conductora, Nacho Viale.



En diálogo con Intrusos, Viale ahondó: “Me sorprendió el editorial porque no es el termómetro que me llevé de la entrevista, ni el que se llevó el Gobierno de la entrevista”.

En el artículo publicado este martes en Clarín, y firmado por Ricardo Roa, se habla de una Mirtha “avinagrada” y que tiró “palazos” contra el presidente. Cabe destacar que Roa no es un periodista cualquiera: se trata del Nº2 de la Redacción, con línea directa a Héctor Magnetto.



“Me cuesta creer que tres días y medio después de la nota aparezca este artículo”, contó Viale, en una suerte de vocero de Mirtha.



“La editorial habla de que Mirtha dice que no los votó. Y eso es una mentira. De hecho, el presidente le dijo que lo votó y ella reconoce que los votó. Después dice que Mirtha no fue condescendiente y yo tengo otra visión de la entrevista. Creo que hubo dos tiempos, uno donde fue más punzante y otro más condescendiente”, cerró el productor.