Alfonsín: “Hay que ‘radicalizar’ a Cambiemos”

PARANÁ. Ricardo Alfonsín estuvo en Entre Ríos para acompañar a los convencionales nacionales de la UCR de Entre Ríos que hace dos semanas había solicitado que se convoque a la Convención nacional para reclamar por más espacios en Cambiemos. El encuentro sirvió además para enviar un mensaje hacía los demás sectores internos del radicalismo entrerriano, indecisos ante la ambición del ministro Rogelio Frigerio.

Alfonsín conversó con Urgente24 y refiriéndose a la situación nacional, expresó: “Los argentinos tenemos que darnos cuenta que la soluciones no son fáciles para resolver los problemas que nos aquejan; sobre todo para quienes no vienen de la política, que no tienen experiencia de gobierno, de gestión, y piensan que pueden manejarse como si estuvieran en una empresa”.

En tal sentido señaló: “Me parece que ahora los funcionarios del Pro se están dando cuenta de eso y sería importante que empiecen a escuchar a todos quienes tienen algo para aportar”; y agregó: “Si se consultara a todas las fuerzas políticas que integran Cambiemos, estoy seguro que van a salir las soluciones que hoy son necesarias”.

Respecto a cuál es su visión acerca de lo que sucede particularmente en Entre Ríos, Alfonsín fue muy cauto: “No quiero entrometerme en la política de Entre Ríos; solo espero que los radicales entrerrianos, no solo los dirigentes, sino todos aquellos que se sienten comprometidos con el partido, resuelvan lo que sea mejor para el país, la provincia y el partido”.

Consultado acerca de si la decisión tomada el pasado sábado 18/03 por el Congreso Provincial y que dejó un solo lugar, entre los tres primeros para el Pro, no traería algún problema con el macrismo, el dirigente señaló: “Mire, si no quieren tienen las PASO. Si no les gusta, me parece a mí, la ley los habilita y no hay mecanismo más democrático que el de las PASO que permite a los ciudadanos tener la posibilidad de elegir a los candidatos que ellos creen que mejor los representarán”.

Ante ello sostuvo además que, “no hay que temerle a las PASO porque de esa forma quienes prefieran un sesgo más liberal votarán al Pro, lo que quieran algo más de centro votarán al ARI, los que prefieran algo más progresista a los espacios socialdemócratas y si quieren algo que apunte más a lo social votarán al radicalismo”.

En cuanto a la idea de sumar peronistas a Cambiemos, Alfonsín indicó: “En la medida que estén comprometidos con los programas, con lo que fue la razón de ser de Cambiemos, como restaurar y ser muy cuidadosos con las instituciones de la República, es posible considerarlo. Lo que no podemos permitir es que sean personas que no estén realmente comprometidas con esas ideas fuerza de Cambiemos. Hay que ser muy cuidadosos, porque no sea cosa que sumemos gente que no esté realmente comprometida con las instituciones de la República”.

Finalmente el dirigente expresó: “Yo creo que lo más importante y lo mejor para Cambiemos, es ‘radicalizar’ más a Cambiemos”.